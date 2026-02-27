La bicicleta resurge como salvavidas en La Habana ante la crisis de combustible

La demanda de bicicletas en La Habana creció de forma inesperada ante la falta de combustible (Reuters)

El uso de la bicicleta en La Habana se multiplicó y se volvió esencial tras la interrupción del suministro de combustible en la isla. La crisis energética, provocada por la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, derivó en la suspensión de los envíos de petróleo venezolano, principal fuente de energía para Cuba durante más de 25 años.

El desabastecimiento de gasolina y diésel impactó en la vida cotidiana y obligó a los residentes de la capital a buscar alternativas para desplazarse.

Muchos trabajadores dejaron de usar autos y motos y optaron por la bicicleta como única alternativa (AP Foto/Ramón Espinosa)

Los ciudadanos comenzaron a recuperar bicicletas almacenadas, repararon neumáticos y, en muchos casos, aprendieron a pedalear por primera vez.

La organización comunitaria Citykleta lanzó la campaña “Aprende a Pedalear”, que atrajo a cientos de participantes. El organizador de la iniciativa, Yasser González, indicó que la convocatoria superó ampliamente sus expectativas iniciales.

El aumento de los costos de transporte hizo que para muchos la bicicleta dejara de ser una opción recreativa para convertirse en una necesidad. Gabriela Barbon, de 23 años, señaló a Reuters que el precio del traslado en auto se triplicó.

Cientos de residentes se inscribieron en cursos para aprender a pedalear por primera vez (Foto AP/Ramón Espinosa)

Yixander Díaz, un joven de 27 años, contó a AFP que debió dejar su trabajo como taxista y dedicarse a la albañilería. Ahora se desplaza en bicicleta desde su barrio hasta el centro de la ciudad. “Son tiempos difíciles”, resumió. Los trabajadores autónomos y empleados del sector privado apenas logran subsistir en este escenario.

La venta de diésel está prohibida y la de gasolina, restringida. El régimen comunista de Cuba sostuvo que mantendrá los salarios del sector público y dispuso una semana laboral de cuatro días para enfrentar la emergencia en el transporte.

La producción de crudo local, unos 40.000 barriles diarios, solo permite operar las centrales eléctricas, pero no es suficiente para cubrir la demanda nacional.

El suministro de petróleo venezolano a Cuba se interrumpió tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro (Reuters)

La consultora privada Auge estimó que el 96,4 % de las pequeñas y medianas empresas privadas enfrentan impactos “severos” o “catastróficos” como consecuencia de la situación.

El desabastecimiento afecta a toda la cadena logística y comercial. Los cortes de electricidad obligan a los negocios a cerrar temprano y la falta de diésel impide transportar mercancías desde el puerto de Mariel hacia el interior del país.

Los cortes de electricidad se volvieron una parte habitual de la rutina diaria en La Habana (EFE)

La importación cubre el 80 % del consumo de alimentos, lo que agrava la situación para los vendedores de frutas y verduras, que no pueden reponer productos con regularidad.

Ante este panorama, algunos cubanos optaron por instalar paneles solares en sus hogares y comercios, una tendencia que comenzó a crecer desde inicios de 2026 entre quienes pueden permitírselo.

El presente de Cuba refleja una sociedad que enfrenta tensiones diarias a causa de un entorno restrictivo y de recursos limitados. Las dificultades se expresan en la manera en que la población reorganiza sus prioridades y recursos, con soluciones que emergen del ingenio colectivo y la colaboración.

(Con información de AFP y Reuters)