Cientos de camiones quedaron varados en Brasil: transportan una cosecha récord de soja y la mayoría está destinada a China

Camiones varados en Brasil

Los camioneros en Brasil enfrentan retrasos inusualmente largos para entregar soja en la terminal portuaria de Miritituba, en la selva amazónica, debido a que una cosecha récord de aproximadamente 180 millones de toneladas métricas desborda la logística en uno de los principales centros de exportación de este cultivo a nivel mundial.

El retraso en el transporte de soja desde el mayor productor y exportador mundial pone de relieve los continuos obstáculos logísticos en la cadena de suministro agrícola brasileña. Gran parte de la cosecha de soja se destina a China.

“Es una vergüenza aquí en Miritituba”, declaró a Reuters el camionero Jeferson Borges da Silva, quien esperó en una fila de 30 km (20 millas) tras recorrer 1.200 km desde Mato Grosso.

Personas y camioneros descansan mientras esperan que los camiones descarguen soja en el puerto de Miritituba, ya que el intenso tráfico de granos en la región ha provocado largas colas durante la temporada de envío de la cosecha de Brasil, en Miritituba, Brasil, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Adriano Machado

“Llevamos dos días haciendo fila, no hay forma de conseguir nada, la gente que no tiene cocina se muere de hambre en la calle, luego se equivocan de dirección y por eso les multan. El tráfico no puede circular, por eso está todo parado. Como pueden ver, la fila tiene más de 30 km. Llevamos dos días aquí y ya nadie sabe qué hacer”, dijo Borges da Silva.

“En cuanto a la protesta indígena en Cargill, creo que afectó un poco a Miritituba, porque los camioneros ganan comisión; si trabajan, ganan; si no trabajan, no. Así que no se quedaron esperando la huelga; todos vinieron a Miritituba, por eso aumentó el número de camiones”, agregó.

Camiones con soja esperan en puerto de Miritituba, en Brasil, ralentizando envíos de cosecha récord, en Mirirituba, Brasil, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Miritituba, un punto crítico de transbordo, maneja aproximadamente 12 millones de toneladas métricas de granos al año, incluyendo soja y maíz. Empresas como Cargill, Bunge BG.N y la brasileña Amaggi operan terminales fluviales donde los cultivos se cargan en barcazas para su transporte río abajo a instalaciones más grandes capaces de llenar buques transoceánicos. El tráfico suele ser intenso en esta época del año.

Para agravar los problemas de la industria, activistas indígenas invadieron este mes una instalación de transbordo de Cargill en Santarém en protesta contra la política gubernamental de dragar y ampliar la capacidad de transporte marítimo a través de la cuenca amazónica.

Sonia Aparecida da Silva, camionera, posa para una foto en un patio mientras espera que su camión descargue soja en el puerto de Miritituba, ya que el intenso tráfico de granos en la región ha provocado largas colas durante la temporada de envío de la cosecha de Brasil, en Miritituba, Brasil, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Por su parte, la chofer de camiones Silvia Apreciada da Silva dijo: “Los puertos no tienen todo ese apoyo, y aquí sufrimos, sufrimos sin duchas, sin comida, sin poder descansar, sin dormir toda la noche, dos o tres días haciendo cola, y eso no está bien, eso no es bueno”.

“El número de camiones ha aumentado muchísimo. ¿Cómo van a caber mil camiones en un patio donde solo caben 500 o 200? Es imposible, y bloquearía la carretera", agregó.

Camiones cargados con soja esperando para descargar en el puerto de Miritituba, ya que el intenso tráfico de granos en la región ha provocado largas filas durante la temporada de envío de la cosecha de Brasil, en Miritituba, Brasil, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Sus manifestaciones llevaron al gobierno el lunes a revocar un decreto que facilitaba dichas ampliaciones de vías fluviales, lo que generó mayor incertidumbre para los exportadores agrícolas.

Un dron muestra camiones cargados de soja a la espera de descargar en el puerto de Miritituba, ya que el intenso tráfico de grano en la región ha provocado largas colas durante la temporada de embarque de la cosecha de Brasil, en Miritituba, Brasil. 25 de febrero de 2026. REUTERS/Adriano Machado

El camionero Wellington Bressan afirmó que las protestas indígenas podrían haber contribuido al atasco en Miritituba, ya que los conductores se apresuraron a asegurar los puntos de descarga.

Cargill, que suspendió temporalmente las operaciones en su terminal de Santarém durante las protestas, anunció este jueves que está trabajando para reanudar la actividad.

(Con información de Reuters)