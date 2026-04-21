Experta explicó cuáles serían las causas psicológicas del comportamiento del hombre que atacó a un trabajador de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X

La muerte de tres personas en el set de grabación de Sin senos sí hay paraíso en horas de la tarde del 18 de abril de 2026, en medio de una jornada de grabación, conmocionó a la opinión pública y abrió interrogantes sobre las causas profundas de la violencia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, descartó de inmediato que se tratara de un robo o un ataque por encargo. “No se trató de un hurto, no se trató de un hecho sicarial. Se trató de una agresión de una persona que tenía una situación, al parecer, médica y de salud mental”, aclaró el funcionario, aportando un matiz fundamental al análisis del caso.

El episodio dejó dos víctimas entre el equipo de producción, Henry Martínez y Nicolás Perdomo, y culminó con la muerte del atacante, Josué Cubillos. Las primeras versiones oficiales enfatizaron que la reacción de los compañeros de las víctimas fue clave en el desenlace fatal para el agresor. Así, el hecho puso en primer plano la pregunta sobre qué puede llevar a una persona a cometer actos de esta naturaleza.

Imágenes de cámara de seguridad muestran a Josue Cubillos García, identificado como el atacante de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, en el suelo y siendo asistido por agentes de policía - crédito Marovaan/X

El ataque en el set de la serie ocurrió cuando uno de los miembros del equipo fue agredido por un hombre, que, según autoridades, presentaba señales de problemas de salud mental. La situación escaló rápidamente, y la intervención de los trabajadores derivó en la muerte tanto del atacante como de una segunda víctima.

No se reportaron indicios de robo ni de sicariato, lo que llevó a las autoridades a investigar el trasfondo psicológico y social del agresor para comprender las motivaciones.

Experta habló sobre estado de salud del atacante

La psicóloga clínica Astrid Acevedo abordó las raíces de este tipo de comportamientos. “Cuando nosotros hablamos de salud mental y hablamos de los trastornos, de la conducta, tenemos que detenernos un poco a mirar cómo las personas que tienen alguna alteración no han tenido acompañamiento y llevan a desarrollar conductas de este tipo”, sostuvo en diálogo con Noticias Caracol.

Carolina Gaitán, actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, lamentó públicamente la muerte de Nicolás Perdomo, integrante del equipo de transporte de la producción - crédito Lagaita/Instagram

Según Acevedo, los ataques violentos perpetrados por individuos con antecedentes de trastornos del comportamiento suelen ser el resultado de una falta de apoyo y seguimiento. “Normalmente, las personas que hacen y llevan a cabo este tipo de conductas es porque tienen algún trastorno del comportamiento acompañándolas durante algún tiempo”, puntualizó la especialista.

En su análisis, la experta destacó que las alteraciones del comportamiento pueden tener causas biológicas, pero también derivarse de aprendizajes previos y contextos difíciles. A su juicio, la ausencia de acompañamiento adecuado impide la detección y tratamiento oportuno de estos trastornos, lo que puede desembocar en hechos trágicos.

Acevedo precisó que, en muchos casos, quienes protagonizan estos episodios no actúan de manera plenamente consciente. “Cuando uno dice que ‘las personas no estaban en sus cabales’, es cierto. Entonces, las personas cuando llegan a cometer estas acciones es porque traen ya un desarrollo de un trastorno del comportamiento con anterioridad”, explicó.

Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales

La responsabilidad social y la prevención

El rol de la sociedad en la detección y prevención de conductas violentas fue otro de los puntos subrayados por la especialista. “Hay un punto importante, y lo cobija incluso la nueva ley de salud mental, es todo lo que tiene que ver con la prevención”, sostuvo Acevedo.

Afirmó que la responsabilidad recae en la familia, la escuela, los profesionales de la salud mental y otros actores que forman parte del entorno de las personas.

El desarrollo de programas de detección temprana y atención primaria resulta, para Acevedo, esencial para evitar el avance de trastornos del comportamiento. “Es poder hacer todos los programas de detección temprana de lo que puede llegar a ser las alteraciones del comportamiento, pero además trabajar frente a eso, trabajar en atención primaria para la prevención de los trastornos”, recalcó.

La especialista concluyó que muchas de las personas que desarrollan conductas violentas pudieron haber encontrado contención si hubieran contado con un acompañamiento adecuado.

“Muchas de las personas que llevan el desarrollo de estos trastornos del comportamiento, que han sido de todas formas progresivos, pudieron haber tenido un acompañamiento que permitiera poder tener el control de estas conductas que desembocan en esto que estamos viendo”, finalizó Acevedo.