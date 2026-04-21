Colombia

Experta explicó cuáles serían las causas psicológicas del comportamiento del hombre que atacó a un trabajador de ‘Sin senos sí hay paraíso’

El episodio dejó dos víctimas entre el equipo de producción, Henry Martínez y Nicolás Perdomo, y culminó con la muerte del atacante, Josué Cubillos

Guardar
Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X
Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X

La muerte de tres personas en el set de grabación de Sin senos sí hay paraíso en horas de la tarde del 18 de abril de 2026, en medio de una jornada de grabación, conmocionó a la opinión pública y abrió interrogantes sobre las causas profundas de la violencia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, descartó de inmediato que se tratara de un robo o un ataque por encargo. “No se trató de un hurto, no se trató de un hecho sicarial. Se trató de una agresión de una persona que tenía una situación, al parecer, médica y de salud mental”, aclaró el funcionario, aportando un matiz fundamental al análisis del caso.

El episodio dejó dos víctimas entre el equipo de producción, Henry Martínez y Nicolás Perdomo, y culminó con la muerte del atacante, Josué Cubillos. Las primeras versiones oficiales enfatizaron que la reacción de los compañeros de las víctimas fue clave en el desenlace fatal para el agresor. Así, el hecho puso en primer plano la pregunta sobre qué puede llevar a una persona a cometer actos de esta naturaleza.

Imágenes de cámara de seguridad muestran a Josue Cubillos García, identificado como el atacante de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, en el suelo y siendo asistido por agentes de policía - crédito Marovaan/X

El ataque en el set de la serie ocurrió cuando uno de los miembros del equipo fue agredido por un hombre, que, según autoridades, presentaba señales de problemas de salud mental. La situación escaló rápidamente, y la intervención de los trabajadores derivó en la muerte tanto del atacante como de una segunda víctima.

No se reportaron indicios de robo ni de sicariato, lo que llevó a las autoridades a investigar el trasfondo psicológico y social del agresor para comprender las motivaciones.

Experta habló sobre estado de salud del atacante

La psicóloga clínica Astrid Acevedo abordó las raíces de este tipo de comportamientos. “Cuando nosotros hablamos de salud mental y hablamos de los trastornos, de la conducta, tenemos que detenernos un poco a mirar cómo las personas que tienen alguna alteración no han tenido acompañamiento y llevan a desarrollar conductas de este tipo”, sostuvo en diálogo con Noticias Caracol.

Carolina Gaitán, actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, lamentó públicamente la muerte de Nicolás Perdomo, integrante del equipo de transporte de la producción - crédito Lagaita/Instagram
Carolina Gaitán, actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, lamentó públicamente la muerte de Nicolás Perdomo, integrante del equipo de transporte de la producción - crédito Lagaita/Instagram

Según Acevedo, los ataques violentos perpetrados por individuos con antecedentes de trastornos del comportamiento suelen ser el resultado de una falta de apoyo y seguimiento. “Normalmente, las personas que hacen y llevan a cabo este tipo de conductas es porque tienen algún trastorno del comportamiento acompañándolas durante algún tiempo”, puntualizó la especialista.

En su análisis, la experta destacó que las alteraciones del comportamiento pueden tener causas biológicas, pero también derivarse de aprendizajes previos y contextos difíciles. A su juicio, la ausencia de acompañamiento adecuado impide la detección y tratamiento oportuno de estos trastornos, lo que puede desembocar en hechos trágicos.

Acevedo precisó que, en muchos casos, quienes protagonizan estos episodios no actúan de manera plenamente consciente. “Cuando uno dice que ‘las personas no estaban en sus cabales’, es cierto. Entonces, las personas cuando llegan a cometer estas acciones es porque traen ya un desarrollo de un trastorno del comportamiento con anterioridad”, explicó.

Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales
Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales

La responsabilidad social y la prevención

El rol de la sociedad en la detección y prevención de conductas violentas fue otro de los puntos subrayados por la especialista. “Hay un punto importante, y lo cobija incluso la nueva ley de salud mental, es todo lo que tiene que ver con la prevención”, sostuvo Acevedo.

Afirmó que la responsabilidad recae en la familia, la escuela, los profesionales de la salud mental y otros actores que forman parte del entorno de las personas.

El desarrollo de programas de detección temprana y atención primaria resulta, para Acevedo, esencial para evitar el avance de trastornos del comportamiento. “Es poder hacer todos los programas de detección temprana de lo que puede llegar a ser las alteraciones del comportamiento, pero además trabajar frente a eso, trabajar en atención primaria para la prevención de los trastornos”, recalcó.

La especialista concluyó que muchas de las personas que desarrollan conductas violentas pudieron haber encontrado contención si hubieran contado con un acompañamiento adecuado.

“Muchas de las personas que llevan el desarrollo de estos trastornos del comportamiento, que han sido de todas formas progresivos, pudieron haber tenido un acompañamiento que permitiera poder tener el control de estas conductas que desembocan en esto que estamos viendo”, finalizó Acevedo.

Temas Relacionados

PsicologíaAtaque a producciónSanta Fe, BogotáSin senos si hay paraisoColombia-Noticias

Más Noticias

Alex Char, alcalde de Barranquilla, está en el ojo del huracán por el exceso de besos que le dio a Elder Dayán en evento público

Las redes sociales hicieron eco de la situación, por lo que el video del momento rápidamente se viralizó en las redes sociales y provocó una ola de comentarios tanto a favor como en contra del mandatario local

Alex Char, alcalde de Barranquilla, está en el ojo del huracán por el exceso de besos que le dio a Elder Dayán en evento público

El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

Desde el 20 de abril, los usuarios pueden adquirir la tarjeta conmemorativa con el rostro del cantante, en una iniciativa que integra la cultura urbana con la movilidad. La edición especial estará disponible en estaciones seleccionadas

El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

Por devoción a la Virgen de Guadalupe, fue capturado en Antioquia alias Toco, coordinador logístico internacional de cocaína

La investigación reveló cómo los agentes rastrearon un objeto religioso hasta una finca de lujo, lo que posibilitó la ubicación y el despliegue del operativo de captura

Por devoción a la Virgen de Guadalupe, fue capturado en Antioquia alias Toco, coordinador logístico internacional de cocaína

La hoja de mango: beneficios y usos medicinales poco conocidos revelados por el Jardín Botánico de Santa Marta

El creciente interés por los usos de esta planta ha llevado a investigadores y expertos a explorar sus posibles beneficios para la salud, rescatando también prácticas ancestrales propias de distintas culturas asiáticas y caribeñas

La hoja de mango: beneficios y usos medicinales poco conocidos revelados por el Jardín Botánico de Santa Marta

Bancolombia anunció nueva suspensión programada de servicios digitales en abril: estos son los horarios de la interrupción

La entidad financiera informó que varias de sus plataformas estarán fuera de servicio durante la madrugada en fechas específicas, como parte de trabajos técnicos posteriores a la crisis registrada en febrero de 2026

Bancolombia anunció nueva suspensión programada de servicios digitales en abril: estos son los horarios de la interrupción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

ENTRETENIMIENTO

El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

El metro de Medellín rindió homenaje a Ryan Castro con una edición limitada de la tarjeta Cívica: esto cuesta obtenerla

Cuándo fue realmente que terminaron su relación Karol G y Feid: “En el cumpleaños de él se acabó todo”

Alejandro Riaño reveló por qué decidió divorciarse de ‘Mari’ Manotas, la madre de sus hijos: “Todo estaba muy roto”

Carolina Gaitán, de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, describió el impacto emocional por el ataque a la producción en Bogotá: “Mucho dolor”

Karol G anuncia su gira mundial ‘Viajando por el mundo, Tropitour’: estas son las fechas y los países que visitará la colombiana

Deportes

Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes: quedó quinto en la clasificación general y peleó etapa en la alta montaña

Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes: quedó quinto en la clasificación general y peleó etapa en la alta montaña

Radamel Falcao García no será operado tras la fractura facial que sufrió ante América: el Embajador entregó nuevo parte médico

‘Influencer’ colombiano se refirió a las polémicas declaraciones de futbolista argentino tras perder con la selección Colombia: “Es parte de su identidad”

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en las semifinales de la Copa de Alemania

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional sobre Bucaramanga y la victoria del Once Caldas