Bolivia recibirá el primer desembolso de USD 918 millones de la CAF y será destinado a afrontar la crisis económica

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció este jueves el inicio de los desembolsos de un préstamo de USD 3.100 millones para Bolivia, el mayor apoyo financiero que consiguió el presidente Rodrigo Paz para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.

El primer desembolso, por USD 918 millones —cerca del 30% del total comprometido—, se destinará a la construcción de carreteras, financiamiento para el sector informal, fortalecimiento de la educación primaria, impulso al turismo y operaciones de comercio exterior.

Además, incluye una ayuda técnica no reembolsable para mejorar la capacidad de negociación de Bolivia con agentes externos. Así lo anunció Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, durante su visita a Bolivia.

Poco antes de asumir el cargo en noviembre pasado, Paz había cerrado el acuerdo con la CAF para este paquete de créditos, que se entregarán de forma progresiva hasta 2030, conforme el gobierno avance en reformas y presente nuevos proyectos al organismo.

“Bolivia tiene grandes potencialidades y nosotros seremos compañeros de viaje para dar más visibilidad externa al país. Acompañaremos los programas que el gobierno nos solicite”, afirmó Díaz-Granados, en una conferencia de prensa conjunta con Paz.

El convenio se firmó en uno de los “cholets” de El Alto, construcciones coloridas que fusionan elementos indígenas y modernos y que se han convertido en símbolos turísticos de la región aymara.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, posan para una foto durante la presentación del documento "Estrategia de País", que marca el regreso de CAF al país (REUTERS/Claudia Morales)

Paz subrayó que la informalidad alcanza el 85% de la economía boliviana y remarcó que una de las prioridades de su administración es “formalizar a los informales”, dentro de lo que denominó “capitalismo para todos”. “Reactivar la economía pasa por fortalecer a los sectores informales”, señaló.

“El fortalecimiento de nuestra alianza estratégica es clave para abrir nuevas puertas al desarrollo. Trabajamos por una integración real que se traduzca en oportunidades concretas, infraestructura y estabilidad para todas las familias bolivianas. ¡Apostamos por una gestión eficiente con visión de futuro!“, escribió el presidente boliviano en la red social X.

La CAF, fundada en 1970 para promover el desarrollo en los países andinos, está integrada actualmente por 23 países, entre ellos España y Portugal, y más de una docena de bancos privados. Tres de los seis presidentes que tuvo la entidad fueron bolivianos. “Hay un profundo vínculo entre la CAF y Bolivia”, recordó Díaz-Granados.

Paz, dirigente de centroderecha, asumió la presidencia en medio de una crisis económica tras dos décadas de gobiernos de izquierda. En sus primeros 100 días de mandato eliminó la subvención a los combustibles, que representaba un gasto anual de 2.000 millones de dólares para el Estado, sin enfrentar grandes protestas.

Sin embargo, afronta el desafío de sacar adelante reformas económicas en un Legislativo donde no cuenta con mayoría, lo que ha retrasado su agenda, según advierten opositores y analistas.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante la presentación del documento "Estrategia País" (REUTERS/Claudia Morales)

El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, afirmó que los recursos provenientes de organismos como el Banco Mundial y la Corporación Financiera de América Latina (CAF) respaldarán proyectos del sector privado enfocados en infraestructura, energías renovables e inclusión financiera.

En una entrevista con Reuters el 24 de noviembre, Espinoza remarcó: “No solamente es endeudamiento para el sector público”. Añadió que el Gobierno busca inaugurar una nueva etapa de desarrollo en la que el sector privado ocupará un papel fundamental.

Paz se comprometió a impulsar un enfoque de mercado para atraer inversión extranjera, mantener la estabilidad y evitar cambios abruptos que puedan afectar la red de protección social boliviana.

(Con información de The Associated Press)