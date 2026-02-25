América Latina

Doble emergencia en Uruguay: declaran alerta agropecuaria por la sequía y restricciones sanitarias por la gripe aviar

El gobierno decretó la medida para algunos departamentos afectados por la falta de agua, mientras que el hallazgo del virus en animales silvestres motivó la reducción del movimiento de aves

Falta de alimentación y de
Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay hizo este martes 24 dos anuncios de emergencia. Por un lado, resolvió esta declaración para algunos puntos del sur del país a raíz de la sequía que vienen atravesando desde hace meses. Por otro lado, también resolvió la emergencia sanitaria, a raíz de la muerte de decenas de animales por gripe aviar en el sureste del país.

La declaración de emergencia agropecuaria era reclamada desde hace varias semanas por sectores rurales, que ya habían accedido a algunas medidas para paliar su déficit hídrico. Estos apoyos fueron tomados en enero e implicaban la postergación de los vencimientos de pagos al Estado así como el acceso a créditos blandos.

Otra de las medidas que está vigente es que se autoriza el pastoreo en las faja adjunta a las rutas nacionales y a los caminos rurales en algunos departamentos.

Técnicos del Ministerio de Ganadería
Técnicos del Ministerio de Ganadería de Uruguay relevando predios por gripe aviar (MGAP)

Ahora, la administración de Yamandú Orsi dio un paso más al declarar la emergencia agropecuaria este martes y durante 90 días. La decisión fue tomada tras una propuesta enviada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias, que está integrada por el MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La medida rige para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja de los departamentos de Canelones, Maldonado y Montevideo. Además, también se consideran varias seccionales de los departamentos de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres.

“Dada la naturaleza dinámica del déficit hídrico, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los parámetros objetivos a los efectos de evaluar la incorporación de nuevas seccionales policiales en caso de que los datos técnicos así lo sugieran”, dice el comunicado del MGAP.

Ministro de Ganadería de Uruguay,
Ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti (Intendencia de Maldonado)

Antes de declarar la emergencia sanitaria, el presidente de la República había hablando en una rueda de prensa sobre este déficit hídrico que atraviesa el campo uruguayo. “Hay que meterle más apoyo todavía si esto sigue así”, dijo Orsi.

El lunes, tras reunirse con gremiales agropecuarias, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo en una rueda de prensa que hay zonas del sur de Uruguay que están “complicadas”.

“La realidad hoy es que del Río Negro para abajo hay varias seccionales complicadas”, expresó. Y advirtió: “Para el otoño que viene es probable que tengamos más problemas que los que tenemos hoy. Lo que nos informan los técnicos nuestros es que el problema más grande que estamos teniendo que solucionar es agua. No es un tema de comida, pero va a venir el tema de comida si no viene el agua”.

Productores alertan por déficit hídrico
Productores alertan por déficit hídrico en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Por otro lado, también el martes, el MGAP declaró la emergencia sanitaria nacional por la influenza aviar H5. La medida responde al hallazgo del virus en fauna silvestre de Maldonado, Rocha y Canelones e implica restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en el sur del país.

Además, el MGAP exhortó a los productores y a la población en general por la importancia de “extremar las medidas de bioseguridad, evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar cualquier sospecha a los canales oficiales, a fin de contribuir a la prevención y control de la enfermedad”

El domingo, en tanto, el MGAP había informado de un nuevo caso de gripe aviar detectado en un cisne coscoroba hallado muerto en Canelones. De todas maneras, aclararon que hasta ahora no se han detectado aves domésticas afectadas y se activaron acciones de vigilancia y coordinación interinstitucional en la zona.

Una de las restricciones es que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo free range deben estar alojadas en instalaciones cerradas.

