América Latina

Washington prometió “continuar presionando” al régimen cubano a 30 años del ataque de La Habana a dos aviones

La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental subrayó su compromiso con la memoria de los fallecidos y reiteró la voluntad de impulsar medidas para identificar y sancionar a los responsables

Guardar
Fotografía de archivo fechada el
Fotografía de archivo fechada el 23 de febrero de 2016 donde aparece el presidente de Hermanos al Rescate, José Basulto (d), la presidenta de Madres contra la Represión (MAR), Silvia Iriondo (c), y Arnaldo Iglesias (i), todos sobrevivientes del ataque de MiG cubanos contra tres avionetas de Hermanos al Rescate (EFE/Gastón de Cárdenas/Archivo)

El Gobierno de Estados Unidos reafirmó este martes su compromiso de “continuar presionando” al “régimen ilegítimo cubano” al cumplirse 30 años del derribo de dos avionetas del grupo Hermanos al Rescate, hecho en el que murieron tres pilotos estadounidenses y un residente legal que asistían a balseros que huían de Cuba.

“El asesinato de estos cuatro pilotos humanitarios: Mario de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales y Armando Alejandre, Jr. nunca se olvidará. Continuamos presionando para que se haga justicia ante este bárbaro acto de terror”, señaló la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en la red social X.

El 24 de febrero de 1996, las Fuerzas Armadas de Cuba derribaron dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, bajo el argumento de que se trataba de “terroristas” que invadían el espacio aéreo. Las familias de las víctimas aseguran que el ataque ocurrió en espacio aéreo internacional.

Exiliados en Florida solicitaron que Washington presente cargos por asesinato contra Raúl Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas y ordenó el operativo, según sostienen los familiares. Ante la presión de la administración de Donald Trump sobre Cuba, los congresistas de Miami María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart pidieron la semana pasada que el Departamento de Justicia acuse formalmente a Castro.

El presidente Donald Trump recibido
El presidente Donald Trump recibido por Mario Díaz-Balart y Marco Rubio en el Aeropuerto Internacional de Miami, el 16 de abril de 2018 (Foto: Martí Noticias/Archivo)

Mario de la Peña, padre del homónimo fallecido, justificó los cargos al señalar que hay grabaciones de “cómo él (Castro) dio esa orden, orden que es criminal, abusiva, violenta, salvaje” contra su hijo y contra Carlos, quienes conducían las avionetas el 24 de febrero de 1996.

“Queremos, a través de nuestros congresistas que nos representan, pedir a la Administración que está ahora en el poder, al Departamento de Justicia, que se pase una encausación de un criminal de guerra, de Raúl Castro, como lo han hecho internacionalmente en muchas ocasiones”, sostuvo.

Los crímenes contra estadounidenses no pueden ser ignorados, excusados ni olvidados. Debe haber plena rendición de cuentas para los responsables. Valoro el liderazgo del presidente Trump y aplaudo sus acciones decisivas de máxima presión contra regímenes antiestadounidenses”, expresó Díaz-Balart en redes sociales.

Sylvia Iriondo, presidenta de MAR por Cuba, sobreviviente del ataque porque iba en otra avioneta que escapó, lucha para que haya justicia por el “crimen de lesa humanidad” desde hace tres décadas, pero considera que al fin “ha llegado la hora”.

“Entonces ha llegado la hora. Hay una Administración en los Estados Unidos, tenemos un secretario de Estado (Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos) que conoce lo que son los horrores del comunismo y los horrores de esta dictadura, a través de 67 años, en Cuba”, afirmó en una entrevista.

El dictador que actualmente lidera
El dictador que actualmente lidera Cuba, Miguel Díaz-Canel (Europa Press)

El aniversario del ataque coincide con el aumento de la presión de Trump sobre el régimen cubano, incluida la suspensión del suministro de petróleo desde Venezuela a la isla y la declaración de “emergencia nacional” por considerar a La Habana una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

En Florida, la comunidad cubana realizó vigilias para recordar a los caídos, como la organizada el lunes en el oeste de Miami, donde se expresó confianza en que el fin del régimen cubano estaría más cerca por las acciones de Trump y la intervención estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero.

La dictadura intentó borrarlos (a Hermanos al Rescate), pero su legado solo se hizo más fuerte. Treinta años después, nuestro compromiso con la libertad arde más fuerte que nunca”, manifestó María Elvira Salazar.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados Unidosrégimen cubanoLa HabanaWashigtonCrisis en CubaCubaÚltimas Noticias AméricaHermanos al Rescate

Últimas Noticias

Avances en la investigación por el homicidio de un cabo en la frontera entre El Salvador y Guatemala

Nuevas diligencias judiciales en curso generan expectativas sobre los próximos pasos de las autoridades en este caso de alto perfil relacionado con actividades ilícitas

Avances en la investigación por

Eligen a Consuelo Porras como candidata a seguir como fiscal general, pese a sanciones de EE.UU. y la UE

La candidatura de la actual fiscal fue aprobada por el órgano encargado del proceso tras depurar la lista de aspirantes, pese a sanciones internacionales. La decisión final dependerá del presidente Bernardo Arévalo de León

Eligen a Consuelo Porras como

El gobierno de Panamá convoca a embajadores europeos para exponer su posición sobre listas fiscales

La administración panameña busca influir en futuros dictámenes de la Unión Europea mediante un encuentro en el que abordará su permanencia en registros de jurisdicciones señaladas, enfatizando la colaboración con países miembros que apoyan su exclusión

El gobierno de Panamá convoca

APM Terminals confirma reorganización del puerto en Panamá: Balboa retoma recepción de exportaciones pero aplaza despacho de importaciones

La filial de Mærsk informó que mantiene monitoreo de carga refrigerada y auditoría de activos bajo supervisión estatal.

APM Terminals confirma reorganización del

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso

Familiares y organizaciones de derechos humanos alertan sobre obstáculos judiciales, lentitud en las excarcelaciones y falta de claridad sobre los criterios de aplicación de la legislación

Más de 100 presos políticos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Eugenia Silva y Alfonso de

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón hacen vidas separadas: 13 años de relación y dos hijos en común

Procedente el despido de un gerente de transportes de Mercadona que utilizó la tarjeta de la empresa para pagar desayunos y comidas en sus días libres

Un estudio demuestra la relación entre el consumo de café y la creatividad con resultados claros

Glutatión inyectable: el tratamiento médico hallado en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Denisse Miralles revela por qué se frustró la designación de Hernando de Soto como premier: “Quería hacer cambios adicionales”

INFOBAE AMÉRICA
Cristina Piaget responde emocionada a

Cristina Piaget responde emocionada a la 'declaración de amor' de Carlos Lozano: "Dependería un poco de él"

Manuel González, su poca deportividad tras ser expulsado por sorpresa frente a Carlos Lozano en 'GH DÚO'

Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní

Detenido en Colombia un ciudadano ruso buscado por EEUU por una "conspiración" para atentar en Europa

Sheinbaum estudia acciones legales contra Elon Musk por acusarla de estar a las órdenes de los cárteles

ENTRETENIMIENTO

Por qué la canción ‘Rosita’

Por qué la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro incomodó tanto a Cazzu y Nodal

Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en un filme que mezclará acción real y animación

La vez que Paul McCartney demandó a los Beatles y John Lennon respondió con la canción “How Do You Sleep?”

‘El arte de Sarah’: la estafa de la vida real que pudo inspirar el K-drama de Netflix

Una extra de ‘Grey’s Anatomy’ criticó a Eric Dane tras su muerte: “Era un cobarde que abusaba de mí”