América Latina

La embajada de EEUU en Uruguay apoya el proyecto para crear un registro de entidades terroristas: “Profundizaría lazos”

Lou Rinaldi, jefe de la diplomacia del país norteamericano en Montevideo, habló con el senador que impulsa la propuesta

Impulsan en Uruguay creación de
Impulsan en Uruguay creación de un registro de organizaciones como Hezbolá (Europa Press/Contacto/Daniel Carde)

Andrés Ojeda, senador del opositor Partido Colorado de Uruguay, presentó en septiembre del año pasado un proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales, que estaría encabezado por Hamás y Hezbollah. La propuesta tiene el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos en el país, que considera que podría profundizar el vínculo entre los países.

El embajador Lou Rinaldi le hizo varias consultas al respecto a Ojeda –quien además es el secretario general del Partido Colorado– cuando se reunieron en enero, informó el diario uruguayo El País. En el encuentro el senador le planteó la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump colabore con el país en la reforma del sistema de Justicia, lo que incluiría las modificaciones que se pretenden hacer al Código del Proceso Penal del país.

La idea de crear un registro utiliza el argumento de que “la amenaza del terrorismo transnacional constituye un riesgo creciente para la seguridad nacional, regional e internacional”. Uno de los artículos crea lo que denomina Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales.

Foto de archivo del secretario
Foto de archivo del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda.EFE/ Gastón Britos

El registro comprendería a organizaciones, personas, entidades que “representen una amenaza terrorista para el Estado uruguayo y sus ciudadanos”. Según sus promotores, la propuesta le daría a Uruguay una herramienta de inteligencia estratégica para la seguridad del Estado y un instrumento de prevención en materia de financiamiento del terrorismo y del lavado de activos.

¿Qué propone concretamente? La inclusión de las organizaciones en el registro habilitaría al Estado uruguayo a congelar bienes y activos financieros de entidades que actúen en el territorio uruguayo y se les impediría cualquier tipo de transacción económica, financiera o comercial. Además, tendrían denegado el ingreso, la permanencia o el tránsito de sus miembros por el territorio nacional.

En la embajada de Estados Unidos ya habían conversado sobre este tema con autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou, quienes estaban en contra de la herramienta porque Uruguay se ajustaba a los lineamientos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi (Presidencia Uruguay)

El embajador Rinaldi le planteó la posibilidad de crear un registro al presidente Yamandú Orsi.

En la Embajada de Estados Unidos en Uruguay destacan que esta decisión permitiría “profundizar lazos” entre ambos países en un contexto en el que Uruguay ya tiene acceso a la base de datos estadounidense sobre terrorismo, según citó El País.

La Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado se dedica a hacer un seguimiento continuo de “las actividades de grupos terroristas activos en todo el mundo para identificar posibles objetivos”. En el listado están: el Cartel de los Soles, el Cartel de Sinaloa, ISIS, Al Qaeda, el Tren de Aragua, Hamás y Hezbolá.

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al embajador de Estados Unidos en el país, Lou Rinaldo (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Ojeda declaró al diario uruguayo que “Uruguay está atrasado en esta materia”. Consideró que en el actual “contexto geopolítico no puede estar atrás a la hora de condenar el terrorismo y a la hora de identificarlo para combatirlo”.

“Esto tiene que ver con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Uruguay tiene muchas leyes, una muy reciente en materia de lavado. Cada vez que hablamos de lavado de activos, también hablamos de combatir la financiación con terrorismo. ¿Cómo vamos a combatir la financiación del terrorismo si no tenemos un dictado de grupos terroristas?”, planteó.

Como consignó en septiembre de 2025 Infobae, Ojeda estuvo en los actos de recuerdo por los 30 años del atentado contra la AMIA en Argentina. Allí le hicieron una pregunta que motivó un proyecto de ley que presentaría un año después. “¿Uruguay tiene un listado de grupos terroristas?”, le preguntaron. Ojeda hizo averiguaciones, le contestaron que no había un registro y se puso en campaña para crear uno.

