Impulsan en Uruguay la creación de registro de “entidades terroristas” que sería encabezado por Hamás y Hezbollah

Impulsan en Uruguay creación de un registro de organizaciones como Hezbolá

El secretario general del Partido Colorado de Uruguay, Andrés Ojeda, estuvo en los actos de recuerdo por los 30 años del atentado contra la AMIA en Argentina. Allí le hicieron una pregunta que motivó un proyecto de ley que presentaría un año después. “¿Uruguay tiene un listado de grupos terroristas?”, le preguntaron. Ojeda hizo averiguaciones, le contestaron que no había un registro y se puso en campaña para crear uno.

Ese es el origen del proyecto de ley que presentó el partido político de oposición que lidera. La propuesta utiliza el argumento de que “la amenaza del terrorismo transnacional constituye un riesgo creciente para la seguridad nacional, regional e internacional”. Uno de los artículos crea lo que denomina Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales, informó el diario La Diaria.

El registro comprendería a organizaciones, personas, entidades que “representen una amenaza terrorista para el Estado uruguayo y sus ciudadanos”. Según sus promotores, la propuesta le daría a Uruguay una herramienta de inteligencia estratégica para la seguridad del Estado y un instrumento de prevención en materia de financiamiento del terrorismo y del lavado de activos.

Foto de archivo del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda.EFE/ Gastón Britos

¿Qué propone concretamente? La inclusión de las organizaciones en el registro habilitaría al Estado uruguayo a congelar bienes y activos financieros de entidades que actúen en el territorio uruguayo y se les impediría cualquier tipo de transacción económica, financiera o comercial. Además, tendrían denegado el ingreso, la permanencia o el tránsito de sus miembros por el territorio nacional.

Si se aprueba este proyecto, las entidades del sistema financiero y otras entidades estarán obligadas a reportar sus operaciones sospechosas. Se debería comunicar también de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la promoción de acciones penales o de cooperación internacional que correspondan. Se prevén también sanciones para instituciones o personas que no cumplan con las prohibiciones o deberes marcados en el proyecto de ley.

Ojeda recordó este lunes que, el año pasado, le pidió al entonces canciller Omar Paganini –ministro del gobierno de Luis Lacalle Pou– para crear ese listado. Sin embargo, el gobierno no estaba de acuerdo con hacerlo. “Nos comprometimos a hacerlo nosotros”, dijo el líder partidario en una rueda de prensa consignada por el noticiero Telemundo de Canal 12.

Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado de Uruguay (Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP)

“Hoy el Uruguay tiene legislación en materia de prevención de lavado y avanza en eso, pero se olvida de que también tenemos que combatir la financiación del terrorismo. Para eso es fundamental que definamos quiénes son terroristas. Hoy Uruguay lo que hace básicamente es replicar el listado que tiene la ONU. El Consejo de Seguridad está profundamente comprometido por la presencia que tiene: países como Rusia o Irán no permiten incluir a entidades como Hamás o Hezbolá”, dijo Ojeda.

Por esto, el legislador planteó que ese registro debería ser iniciado con la inclusión de Hamás y Hezbolá.

El senador y secretario general del Partido Colorado destacó que en la presentación del proyecto de ley estaba la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz. Ojeda dijo que esta propuesta llega en la previa de un nuevo aniversario de los atentados del 7 de octubre y cuando quedan rehenes en poder de Hamás.

Parlamento uruguayo discutirá proyecto para crear registro de organizaciones terroristas (@SenadoUy)

“Hoy evidentemente Hamás es de los grupos terroristas y genocidas más violentos del mundo. Que no esté en el listado [de la ONU] es una tomada de pelo”, dijo.

El proyecto de ley prevé también que haya un monitoreo a estos grupos terroristas. “Cuando uno identifica grupos terroristas, empieza a poder monitorear cómo se financian y el dinero que le llega. Y le permite al Estado tomar acciones concretas en la medida que están identificados”, argumentó.

En la rueda de prensa, Ojeda también argumentó su propuesta refiriéndose al atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en un hecho que definió como de “narcoterrorismo”. “Lo que le pasó a Mónica Ferrero es narcoterrorismo. Y nos va a ayudar tener un listado para evitar estas cosas”, dijo Ojeda.