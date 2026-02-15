Viajes, concursos de modelaje y contactos empresariales: cómo salpican a Ecuador los archivos desclasificados de Epstein

Jeffrey Epstein fue un magnate financiero, ​ agresor sexual infantil, violador en serie y traficante de personas estadounidense.​

Los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sobre Jeffrey Epstein mencionan a Ecuador en al menos 277 ocasiones, de acuerdo con conteos preliminares difundidos tras las liberaciones masivas de documentos entre 2025 y 2026. La cifra no implica de manera automática la existencia de delitos cometidos en territorio ecuatoriano ni la participación de autoridades nacionales en la red criminal que operó desde Estados Unidos y el Caribe. Lo que muestran los documentos es algo más matizado: la presencia recurrente de Ecuador dentro de la red de viajes, contactos, intereses empresariales y conexiones sociales que orbitaban alrededor del financista condenado por delitos sexuales.

Las millones de páginas liberadas incluyen correos electrónicos, registros de vuelos, propuestas logísticas, itinerarios, comunicaciones entre asociados, resúmenes financieros y referencias a proyectos internacionales. Dentro de ese universo, Ecuador aparece de manera intermitente entre 2003 y 2019 en cinco grandes ámbitos: viajes y logística personal, concursos de modelaje vinculados a socios de Epstein, referencias a proyectos científicos y de desarrollo, contactos empresariales de alto nivel y menciones a iniciativas financieras o de “wellness”.

En materia de viajes, uno de los registros más antiguos ubica al Boeing 727 vinculado a Epstein en Guayaquil en agosto de 2004. Correos internos muestran que se intentó coordinar abastecimiento de combustible, el cual fue inicialmente negado por escasez, y que Ghislaine Maxwell participó en intercambios logísticos para resolver detalles operativos.

El archivo EFTA00579153 revelado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los documentos no describen actividades ilícitas en ese trayecto ni identifican pasajeros asociados a conductas criminales en Ecuador. Años después, en correos de 2010 y 2016, aparecen preguntas breves como “¿estás en Ecuador?” o mensajes de contactos informando que se encontraban temporalmente en el país. También se menciona una residencia prolongada de aproximadamente nueve meses entre 2016 y 2017 por parte de una persona del entorno de comunicaciones, que alude a una relación sentimental conflictiva en Ecuador. En conjunto, estas referencias ubican al país como destino frecuente de estancias privadas, pero no documentan delitos cometidos en territorio ecuatoriano.

Brunel, el socio de Epstein condenado por trata

Otra capa relevante corresponde a los concursos “Models New Generation”, organizados por Jean-Luc Brunel, fundador de MC2 Model Management y posteriormente procesado en Francia por trata de personas.

El certamen de modelos sucedido en Ecuador. Recorte de El Universo. (Lostmedia)

Documentos de 2004 y 2006 sitúan eventos vinculados a este circuito de modelaje en Guayaquil, probable en 2004, y en Quito, confirmado en 2006, incluyendo una gala en la Plaza San Francisco con cobertura mediática local. Fuentes periodísticas ecuatorianas han vinculado la logística local con CN Modelos, academia fundada en 1986. En los archivos revisados no se identifican víctimas ecuatorianas ni se documenta participación directa de Epstein en abusos durante esos eventos específicos en el país. Sin embargo, la presencia de Brunel en Ecuador coincide temporalmente con el viaje del 727 en 2004, lo que abre interrogantes sobre si el país formó parte de su circuito internacional de scouting.

“Victorias legales constitucionales”

Entre 2007 y 2010 emergen referencias distintas, asociadas a investigación científica y a proyectos de desarrollo. En 2007, el investigador James Woodward Weis realizó estudios marinos en Galápagos en colaboración con la Charles Darwin Foundation. En 2009, una propuesta para construir infraestructura en la isla Little St. James, propiedad de Epstein en las Islas Vírgenes, incluyó la posibilidad de emplear a seis trabajadores ecuatorianos.

Archivo EFTA01811684. Sobre victorias constitucionales en cuatro países incluido Ecuador.

En 2010, un correo interno celebró “cuatro victorias legales constitucionales” dentro de un portafolio de pobreza urbana que incluía a Ecuador junto con Sudáfrica, Perú y Colombia. El documento no detalla el contenido exacto de esas victorias, pero el contexto sugiere litigios vinculados a derechos sociales o desarrollo urbano, en el marco posterior a la Constitución ecuatoriana de 2008.

Las conexiones con las élites políticas y empresariales de los socios de Epstein

Las conexiones empresariales aparecen con mayor claridad entre 2013 y 2017. En septiembre de 2013, Sultan bin Sulayem, ejecutivo de DP World, informó que tenía “acceso directo” al presidente Rafael Correa y ofreció ayuda en caso de que se necesitara algo en Ecuador.

FOTO DE ARCHIVO: Sultan Ahmed bin Sulayem (izq.), presidente del operador portuario global con sede en Dubái DP World, estrecha la mano del entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante su visita al palacio de Carondelet en Quito el 27 de septiembre de 2013. REUTERS/Stringer (ECUADOR - Tags: POLÍTICA NEGOCIOS MARÍTIMO)/Foto de Archivo

Correos posteriores detallan itinerarios que incluían visitas al país y mencionan la colocación de la primera piedra del puerto de Posorja en 2017, ya bajo la presidencia de Lenín Moreno, tras la concesión otorgada a DP World en 2016. Los archivos no prueban que Epstein participara en negociaciones portuarias ni que interviniera en decisiones estatales ecuatorianas, pero sí reflejan que su red tenía acceso a actores con interlocución al más alto nivel político.

La dimensión financiera y de innovación tecnológica también asoma en 2014, cuando un contacto menciona que Ecuador trabajaba en una criptomoneda nacional aprobada por el Estado. Ese año el Banco Central impulsó el sistema de Dinero Electrónico. En los intercambios se discuten modelos de monedas digitales estatales frente a Bitcoin, así como la posibilidad de controles AML/KYC incorporados. No existe evidencia en los documentos de inversiones directas de Epstein en el esquema ecuatoriano, pero el país aparece como ejemplo dentro de debates sobre monedas digitales soberanas.

DP World desarrolló en Ecuador el sexto puerto más importante de América Latina (Crédito: Prensa DP World)

Finalmente, en 2017, el escritor Deepak Chopra estuvo en Ecuador y remitió a Epstein un artículo filosófico mientras su equipo sostenía reuniones con JP Morgan sobre programas de bienestar corporativo. Las referencias sitúan al país como escenario de actividades de liderazgo y wellness, sin vínculo directo con los delitos investigados en Estados Unidos.

Desde 2025, el DOJ ha publicado millones de páginas bajo la Epstein Files Transparency Act, identificando más de 1.200 víctimas en total. Frente a ese volumen, las menciones a Ecuador son periféricas si se comparan con nodos centrales como Florida, Nueva York o las Islas Vírgenes.

Hasta el momento, los documentos revisados no establecen responsabilidad penal de autoridades ecuatorianas ni evidencian la existencia de una red sistemática de explotación en el país. Las referencias apuntan principalmente a viajes privados, eventos de modelaje, contactos empresariales y exploración de tendencias financieras durante años de crecimiento económico e inversión extranjera.