América Latina

Detuvieron al alcalde de Guayaquil y a dos de sus hermanos en una investigación por delincuencia organizada

Aquiles Álvarez fue arrestado en Guayas por un caso de presunto lavado de activos y es trasladado a Quito para la formulación de cargos

Guardar
El momento de la detención
El momento de la detención de Aquiles Álvarez. (Fiscalía Ecuador)

Detuvieron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a dos de sus hermanos, en el marco de una investigación por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, en un operativo ejecutado la madrugada del 10 de febrero de 2026 por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.

La detención se produjo en la provincia del Guayas y forma parte del denominado caso Goleada, una causa penal que, según la Fiscalía, se encuentra en fase de investigación previa y que involucra a once personas, entre ellas Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía, las órdenes de detención se ejecutaron con fines de formulación de cargos, tras varios allanamientos simultáneos en los que se levantaron como indicios teléfonos celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentación que guardarían relación con la investigación penal.

Los elementos incautados tras los
Los elementos incautados tras los allanamientos y detenciones. (Fiscalía Ecuador)

La entidad no ha detallado aún los montos ni el contenido específico de esos documentos, pero confirmó que el operativo responde a una indagación estructurada por presunta delincuencia organizada, una figura penal que supone la existencia de una estructura estable, reparto de roles y finalidad económica ilícita.

La detención del alcalde se produjo en un contexto político altamente polarizado y tras meses de confrontación abierta entre Álvarez y el presidente Daniel Noboa. Desde su posesión, el alcalde de Guayaquil –del correísmo– se convirtió en uno de los críticos más visibles del Ejecutivo, especialmente en temas de seguridad, autonomía municipal y manejo de recursos. La relación se deterioró rápidamente luego de que el Gobierno central retirara al Municipio competencias sobre proyectos estratégicos y cuestionara públicamente la gestión local en materia de servicios y control urbano.

Ese conflicto político se trasladó progresivamente al plano judicial. En 2024, la Fiscalía abrió otra investigación conocida como caso Triple A, relacionada con la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. En ese proceso, Aquiles Álvarez fue vinculado como investigado y se le impuso, entre otras medidas cautelares, el uso de un grillete electrónico.

Según la propia Fiscalía, al momento de su detención por el caso Goleada, el alcalde no portaba dicho dispositivo, pese a que la medida seguía vigente dentro del proceso anterior. Ese hecho fue informado oficialmente por la institución y añadió un nuevo elemento de gravedad a su situación judicial.

El proceso de investigación se
El proceso de investigación se da en un caso de delincuencia organizada. (Fiscalía Ecuador)

En el plano político, Álvarez ha sostenido de forma reiterada que los procesos en su contra responden a una persecución política derivada de su enfrentamiento con el Gobierno de Noboa. Desde el Ejecutivo, en cambio, se ha defendido la actuación de las instituciones de control y se ha insistido en que la Fiscalía actúa con independencia. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha hecho referencia a motivaciones políticas y ha limitado sus pronunciamientos a los aspectos técnicos de las investigaciones en curso.

El caso Goleada se produce, además, en un escenario marcado por un endurecimiento del discurso estatal contra las economías ilegales y el crimen organizado, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Desde enero de 2024, Ecuador se encuentra bajo un conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo, lo que ha ampliado el margen de acción de las fuerzas de seguridad y ha elevado la presión política sobre las autoridades locales de las principales ciudades, particularmente Guayaquil, uno de los epicentros de la violencia criminal.

En términos institucionales, la detención de un alcalde en funciones y de alto perfil político constituye uno de los episodios más sensibles del actual ciclo político. La Fiscalía ha señalado que la investigación continúa “en desarrollo” y que en las próximas horas se realizará la formulación de cargos, instancia en la que se conocerán los elementos concretos que sustentan la imputación por delincuencia organizada y lavado de activos. Hasta entonces, el proceso se mantiene bajo reserva parcial, conforme a la normativa penal vigente.

Mientras tanto, el caso abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno central y el poder local de Guayaquil, y plantea interrogantes sobre el impacto político y jurídico de un proceso penal que involucra a uno de los alcaldes más visibles del país, en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia las instituciones y de creciente judicialización de los conflictos políticos.

Temas Relacionados

Aquiles ÁlvarezDetención alcalde de GuayaquilDaniel Noboa

Últimas Noticias

LATAM volverá a conectar Santiago de Chile y Caracas

A partir del 23 de febrero habrá cuatro vuelos a la semana y desde abril, uno al día

LATAM volverá a conectar Santiago

Chile: cruces entre Boric y un partido de la oposición por el proyecto de Sala Cuna Universal

El mandatario saliente culpó a la UDI de dilatar la iniciativa, mientras que desde la tienda gremialista lo acusaron de ponerle urgencia a contrarreloj

Chile: cruces entre Boric y

Venezuela envió su primer cargamento de crudo a Israel en años tras el control de sus exportaciones por Estados Unidos

La carga fue enviada a Bazan Group, principal refinador de Tel Aviv, y marca el regreso del petróleo venezolano a ese mercado luego de casi cuatro años sin operaciones

Venezuela envió su primer cargamento

Falta de recursos o mala gestión: el debate que abre la denuncia por irregularidades en albergues en Panamá

El ministro de Economía cuestionó el argumento presupuestario de la institución, mientras Salud reconoce deficiencias en la infraestructura y anuncia una comisión técnica

Falta de recursos o mala

Centro Histórico de San Salvador recibió $9 millones en trámites para revitalización urbana

La zona central de la capital salvadoreña experimenta un proceso de transformación, impulsado por trámites y proyectos orientados a restaurar inmuebles, incentivar el turismo que fortalecen la oferta comercial de la ciudad

Centro Histórico de San Salvador
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
CNE lanza plataforma digital para

CNE lanza plataforma digital para la acreditación de testigos y observadores: estos son los beneficios

Karina García reaccionó tras polémico comentario a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en Colombia: “No es confuso, es brillante”

Vecinos de Ancón denuncian que camiones pesados dañan el malecón y piden desvíos al alcalde

Además de la Ciudad Perdida, estos son otros planes que puedes realizar en tu visita a Santa Marta

INFOBAE AMÉRICA
IBM presenta almacenamiento autónomo con

IBM presenta almacenamiento autónomo con la nueva cartera FlashSystem impulsada por agentes de IA

LaLiga pone en marcha una nueva edición de sus ligas en los Campos de Refugiados de Za'atari y Azraq

Detenido un tercer sospechoso por el intento de asesinato del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia

Kallas propondrá a los 27 una lista de concesiones que reclamar a Rusia para negociar una paz en Ucrania

El PP ve "incomprensible" que Vox vote contra las salvaguardas del acuerdo de Mercosur que "protegen" el campo español

ENTRETENIMIENTO

“Creo que es una temporada

“Creo que es una temporada profundamente romántica, incluso para Bridgerton”, aseguró Luke Thompson sobre la nueva entrega

La estrella de Only Fans, Bonnie Blue, presume su último reto: haberse acostado con 400 hombres sin protección

¿Qué significa el número 64 en la camiseta que Bad Bunny lució en el Super Bowl?

Taquería presente en el medio tiempo del Super Bowl le da las gracias a Bad Bunny: “Esto fue para todos los latinos”

‘Había una vez en Hollywood’: teaser, estreno y todo lo que se sabe sobre la esperada secuela