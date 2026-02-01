América Latina

Fuertes e intensas lluvias en la región metropolitana de Santiago de Chile: hay más de 26 mil usuarios sin energía

Las precipitaciones provocadas por una isoterma alta causaron anegamientos, caída de árboles y cortes de electricidad en distintos puntos urbanos

Guardar

Una intensa lluvia en poco tiempo causó el sábado una serie de emergencias en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. La situación generó tormentas eléctricas, anegamientos súbitos, desprendimientos en laderas, caída de árboles y cortes de luz en varias comunas.

Las precipitaciones tuvieron un especial impacto en los sectores este y oeste de la capital, siendo Maipú y Lo Barnechea los puntos más afectados. En Maipú, los equipos de emergencia reportaron numerosos focos de acumulación de agua, como en Tres Poniente con Camino a Melipilla, o en la intersección de Los Conquistadores y Los Planetas, además de tramos de Américo Vespucio. En dichos lugares, la acumulación de agua sobre la calzada complicó la circulación, sumándose la presencia de granizos.

Datos preliminares de la estación meteorológica de Rinconada indican que en apenas una hora se registraron 17,4 milímetros de lluvia en la zona. A la vez, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que, hacia las 21.30 horas, aproximadamente 28 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este sábado una alerta por tormentas eléctricas para diversas áreas de las regiones Metropolitana y de O’Higgins, abarcando sectores donde se encuentra la ciudad de Santiago.

Según la DMC, la alerta se activa cuando existen pronósticos de fenómenos meteorológicos de gran severidad, capaces de generar riesgos significativos para la población. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante la posibilidad de eventos adversos relacionados con la tormenta.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron calles completamente cubiertas por agua. El temporal de lluvias afectó a conductores de vehículos particulares como a usuarios del transporte público, algunos de los cuales quedaron detenidos durante varios minutos. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de granizos, complicando aún más la circulación.

Uno de los incidentes destacados fue el desborde temporal del canal Santa Marta, provocado por la fuerza de la precipitación. Aunque el nivel de agua bajó poco después, las autoridades intensificaron la vigilancia en la zona para evitar nuevos episodios.

Las autoridades pidieron a quienes circulaban por Camino a Melipilla, especialmente a la altura de Tres Poniente y hacia Ciudad Satélite, extremar la precaución debido a la persistencia de grandes balsas de agua y al tránsito ralentizado por las condiciones de la vía.

Entre las comunas más afectadas por los cortes de energía destacan Padre Hurtado, con 7.356 usuarios sin servicio; San Bernardo, con 5.241; y Calera de Tango, con 3.780.

Fuertes precipitaciones en la región
Fuertes precipitaciones en la región metropolitana de Santiago de Chile

En paralelo, un deslizamiento de tierra provocó la activación de un amplio operativo de emergencia en Camino a Farellones, a la altura del kilómetro 5,5, en el sector de Puente Ñilhue, comuna de Lo Barnechea.

Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el incidente dejó a unas 90 personas aisladas en 15 viviendas, aunque no se reportaron heridos. A medida que avanzaban las horas, se confirmó el rescate de tres personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos.

Para enfrentar la situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) envió seis unidades al lugar con el objetivo de evaluar el alcance de la emergencia y brindar asistencia a los afectados.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaChileSantiago de Chilelluviastemporal

Últimas Noticias

Más casos, más audiencias y más decomisos: el balance judicial de Panamá en 2025

El Ministerio Público cerró 2025 con más de 145,000 causas activas y un aumento sostenido en operativos, imputaciones y decomisos.

Más casos, más audiencias y

Mulino y Lula acuerdan impulsar comercio e inversiones entre Panamá y Brasil

Ambos países activaron un nuevo mecanismo de cooperación para fortalecer inversiones, logística y acceso a mercados en América Latina.

Mulino y Lula acuerdan impulsar

El régimen cubano realizó ejercicios militares en medio de las tensiones con Estados Unidos

El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, expresó que “las palabras ‘rendición’ y ‘derrota’ están borradas”

El régimen cubano realizó ejercicios

República Dominicana declara alerta verde en cinco provincias por lluvias asociadas a vaguada

Las previsiones meteorológicas anticipan un clima más frío, acompañado de episodios de lluvias localmente intensas y advertencias por nieblas en zonas elevadas y valles interiores durante la noche y madrugada

República Dominicana declara alerta verde

El Observatorio Cubano de Conflictos anticipó nuevas protestas contra el régimen: “El pueblo está harto de ellos”

En diálogo con Infobae, el investigador de la ONG Rolando Cartaya analizó la situación del país tras la reciente orden ejecutiva del presidente de EEUU, Donald Trump, que impone aranceles a las naciones que abastecen de petróleo a la isla

El Observatorio Cubano de Conflictos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

“Va a ser recordado para siempre”, André Jardine reacciona a la salida de Fidalgo del América

Organización pidió ayuda a Petro por fallas en el esquema de protección de un líder social: “Profunda preocupación”

Alerta en Arequipa por lahar que desciende del volcán Misti y amenaza la quebrada Huarangal

Intolerancia en Bogotá: esta fue la insólita acción de un ciclista para ganar la discusión con un motociclista en plena vía

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Uruguay impulsa proyecto para modernizar un sistema de transporte público deteriorado

Medio centenar de instantáneas únicas para repasar la vida excepcional de Brigitte Bardot

Dinamarca quiere expulsar a extranjeros con pena de prisión incondicional mínima de un año

Ucrania trata con Polonia el envío de más aviones de combate Mig-29

Una campaña de 'malware' utiliza la plataforma Hugging Face como repositorio para distribuir troyanos para Android

ENTRETENIMIENTO

Charlie Heaton reaccionó con humor

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”