Fuertes e intensas lluvias en la región metropolitana de Santiago de Chile: hay más de 26 mil usuarios sin energía

Una intensa lluvia en poco tiempo causó el sábado una serie de emergencias en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. La situación generó tormentas eléctricas, anegamientos súbitos, desprendimientos en laderas, caída de árboles y cortes de luz en varias comunas.

Las precipitaciones tuvieron un especial impacto en los sectores este y oeste de la capital, siendo Maipú y Lo Barnechea los puntos más afectados. En Maipú, los equipos de emergencia reportaron numerosos focos de acumulación de agua, como en Tres Poniente con Camino a Melipilla, o en la intersección de Los Conquistadores y Los Planetas, además de tramos de Américo Vespucio. En dichos lugares, la acumulación de agua sobre la calzada complicó la circulación, sumándose la presencia de granizos.

Datos preliminares de la estación meteorológica de Rinconada indican que en apenas una hora se registraron 17,4 milímetros de lluvia en la zona. A la vez, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que, hacia las 21.30 horas, aproximadamente 28 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este sábado una alerta por tormentas eléctricas para diversas áreas de las regiones Metropolitana y de O’Higgins, abarcando sectores donde se encuentra la ciudad de Santiago.

Según la DMC, la alerta se activa cuando existen pronósticos de fenómenos meteorológicos de gran severidad, capaces de generar riesgos significativos para la población. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante la posibilidad de eventos adversos relacionados con la tormenta.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron calles completamente cubiertas por agua. El temporal de lluvias afectó a conductores de vehículos particulares como a usuarios del transporte público, algunos de los cuales quedaron detenidos durante varios minutos. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de granizos, complicando aún más la circulación.

Uno de los incidentes destacados fue el desborde temporal del canal Santa Marta, provocado por la fuerza de la precipitación. Aunque el nivel de agua bajó poco después, las autoridades intensificaron la vigilancia en la zona para evitar nuevos episodios.

Las autoridades pidieron a quienes circulaban por Camino a Melipilla, especialmente a la altura de Tres Poniente y hacia Ciudad Satélite, extremar la precaución debido a la persistencia de grandes balsas de agua y al tránsito ralentizado por las condiciones de la vía.

Entre las comunas más afectadas por los cortes de energía destacan Padre Hurtado, con 7.356 usuarios sin servicio; San Bernardo, con 5.241; y Calera de Tango, con 3.780.

Fuertes precipitaciones en la región metropolitana de Santiago de Chile

En paralelo, un deslizamiento de tierra provocó la activación de un amplio operativo de emergencia en Camino a Farellones, a la altura del kilómetro 5,5, en el sector de Puente Ñilhue, comuna de Lo Barnechea.

Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el incidente dejó a unas 90 personas aisladas en 15 viviendas, aunque no se reportaron heridos. A medida que avanzaban las horas, se confirmó el rescate de tres personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos.

Para enfrentar la situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) envió seis unidades al lugar con el objetivo de evaluar el alcance de la emergencia y brindar asistencia a los afectados.