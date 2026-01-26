Proponen gravar con IVA la venta legal de marihuana en Uruguay tras llegar a niveles récord en 2025

La venta de marihuana es legal en Uruguay desde 2017 (GM Press Punta del Este)

Con la llegada de marihuana con mayor THC (el componente psicoactivo del cannabis), las farmacias uruguayas alcanzaron récord de ventas en los últimos años. En 2025, estos comercios vendieron una tonelada más de la sustancia que en el año anterior y la variante con “más pegue” fue la más solicitada. Y este crecimiento hace que legisladores propongan que la venta de marihuana deba pagar IVA.

“Acá nadie paga un impuesto. Proponemos aplicar IVA a la marihuana”, escribió el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, uno de los partidos de la oposición uruguaya.

Luego, en declaraciones a El País, Perrone argumentó que quienes consumen esta sustancia no pagan “ningún tipo de impuesto” a diferencia de lo que sucede con “hasta el más humilde de los uruguayos que va a comprar un paquete de fideos y paga IVA”, señaló.

Uruguay comienza con la venta de la variante Épsilon de marihuana (Ircca)

“Creo que es de justicia que paguen algún impuesto, porque la explicación que dieron en su momento, cuando crearon la ley de la marihuana, era que no le podían impuesto porque tenían que competir con el narcotráfico. Que si lo hacían más caro, la gente iba a seguir en el tráfico de forma ilícita y no de forma legal. Ahora, con ese criterio, también revisemos los impuestos de, por ejemplo, los cigarros, que se venden más de contrabando de los que se venden por la vía legal”, agregó el legislador.

De todas maneras, Perrone aclaró que él puede impulsar el asunto públicamente pero señaló que los aumentos de impuestos son responsabilidad del Poder Ejecutivo.

El contador Gustavo Viñales, que es experto en tributos, estuvo de acuerdo con la propuesta. En la red social X escribió: “Si bien al inicio de la legalización se entendió que el objetivo era combatir el mercado ilegal y por eso se debía cuidar mucho que los impuestos no afectaran el precio, comienza a ser un tiempo de evaluar seriamente y definitivamente gravar con IVA e Imesi [Impuesto Específico Interno]”, expresó.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone y el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez (@DiputadosUy)

Esta postura genera posturas encontradas en el Parlamento.

La propuesta no es nueva porque en 2017 el senador Pedro Bordaberry ya había presentado un proyecto de ley similar, que también aplicaba el IVA y el Imesi a la marihuana. También impulsaba la creación de un gravamen a la producción doméstica del cannabis “destinada al uso personal y la producción de los clubes de membresía”, que son las otras dos modalidades de consumo legal en Uruguay.

El senador Sebastián Da Silva también expresó al diario uruguayo que no ve “razones para dejar afuera a la marihuana” de los impuestos que tienen otras drogas, como la marihuana y el alcohol, al tiempo que el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani dijo estar de acuerdo con la propuesta.

(AP)

El diputado del opositor Partido Nacional Pablo Abdala señaló que, en principio, no cree que la medida genere un “mayor beneficio”. En el oficialismo, en tanto, observan con reparos la propuesta.

Perrone estimó que, aplicando el IVA a la marihuana, se podría recaudar unos USD 100 millones, una cifra que consideró “nada despreciable”.

En 2025, se vendió una tonelada más de cannabis en las farmacias habilitadas con respecto a los últimos años, según datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Las ventas en el año llegaron a 4.290 kilos, por encima de los registros de 2024 (3.207) y 2023 (3.254).

Las primeras opciones que salieron al mercado fueron Alfa y Beta, que tiene menos de un 9% de THC y más de un 3% de cannabidiol (CBD), el componente de la marihuana que se utiliza para aliviar el dolor. Luego se incorporó la variante Gamma, que tiene hasta un 15% de THC y menos de un 1% de CBD. Y, por último, se sumó la venta de Épsilon, que tiene hasta un 20% de THC