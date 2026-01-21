América Latina

Las farmacias de Uruguay vendieron una tonelada más de marihuana en 2025: la variante más fuerte fue la más pedida

La venta legal del cannabis en el país tuvo un cambio de tendencia desde que se ofrece una versión “con más pegue”, que concentra el 75% del mercado; hay más clubes cannábicos y más miembros

Una joven con sus paquetes
Una joven con sus paquetes de cannabis, durante el primer día de venta en farmacias

El crecimiento de la venta de marihuana en farmacias en Uruguay –una de las tres modalidades que existe– fue muy lento. El país fue tapa de diarios en el mundo en 2017, cuando se comenzó a vender la droga en estos comercios pero la comercialización allí no tuvo el éxito que las autoridades preveían.

Los estudios de mercado mostraron que los consumidores querían algo “con más pegue”, como se le dice en la jerga a las opciones con mayor tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva de la marihuana.

Con esta conclusión, el gobierno anterior promovió que haya mayores opciones en las farmacias y el cambio derivó en mayores ventas. Las primeras opciones que salieron al mercado fueron Alfa y Beta, que tiene menos de un 9% de THC y más de un 3% de cannabidiol (CBD), el componente de la marihuana que se utiliza para aliviar el dolor. Luego se incorporó la variante Gamma, que tiene hasta un 15% de THC y menos de un 1% de CBD. Y, por último, se sumó la venta de Épsilon, que tiene hasta un 20% de THC.

La variante Épsilon, la que
La variante Épsilon, la que tiene "más pegue" en Uruguay

En 2025, se vendió una tonelada más de cannabis en las farmacias habilitadas con respecto a los últimos años, según datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) informados por el diario El País. Las ventas en el año llegaron a 4.290 kilos, por encima de los registros de 2024 (3.207) y 2023 (3.254).

La producción de las cuatro variantes fue de 4.658 kilos en 2025, también por encima de lo cultivado en 2024 (3.374) y 2023 (2.767). Antes de 2022 –es decir, cuando no habían llegado las variantes más fuertes a las farmacias–, la cifra bordeaba los 2.000 kilos. La venta de las primeras dos variantes se redujo. En 2025 se vendieron 3.250 kilos de épsilon, 670 kilos de gamma, 210 kilos de beta y 160 kilos de alfa.

Las variantes con menos THC representaron 4% del total de las ventas. De todas maneras, el Ircca mantendrá esta producción porque hay un público que prefiere estas sustancias con menor “pegue”, según el diario uruguayo.

En Uruguay se vende marihuana
En Uruguay se vende marihuana legal desde 2017

Los precios de los sobre de cinco gramos varían según el THC que tiene la sustancia: la variante alfa vale unos USD 12,50; la beta, USD 13; la gamma, USD 14,60; y la épsilon, USD 15,90.

Las personas registradas para comprar marihuana en farmacias eran, al cierre de 2025, 83.567. La mayoría son hombres (63%), de entre 26 y 40 años (53%).

La venta en farmacias es una de las tres opciones legales para acceder a la marihuana para consumo recreativo en Uruguay.

Otra alternativa son los clubes cannábicos, que en 2025 también registraron un aumento de sus miembros al pasar de los 15.796 de 2024 a los 19.589. Y no solo eso: también aumentó la cantidad de clubes de 460 a 557. La mayor parte están concentrados en los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado.

Fotografía de archivo del 14
Fotografía de archivo del 14 de julio de 2017 que muestra una planta de marihuana de un club cannábico de Montevideo (Uruguay).

La tercera vía de acceso a la marihuana legal en Uruguay es el autocultivo. En este caso, en cambio, hubo una reducción en la cantidad. En 2024 había 11.597 personas registradas y el número se redujo a 10.392. Esta tendencia se sostiene desde hace tres años. Desde hace varios meses se constata una baja sostenida en la vía de cultivo doméstico”, señala el informe del Ircca.

“Se asume que del total de registros expirados no necesariamente todos hayan dejado de cultivar por lo que anular la expiración del registro a los tres años y dejarlo vigente hasta el pedido de baja por parte del usuario podría significar que alrededor de 13.000 personas más aparezcan como usuarios registrados”, agrega el instituto en su análisis.

