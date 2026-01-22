América Latina

Chile: así es el plan económico del futuro gobierno de José Antonio Kast

El flamante ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló que contempla 40 medidas y una reforma tributaria

El economista sostuvo que el camino a seguir está marcado por tres ejes: facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal.

Jorge Quiroz, el recientemente confirmado ministro de Hacienda de Chile del próximo gobierno de José Antonio Kast, detalló este miércoles su plan para recuperar el crecimiento en el país en un seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Clapes).

De acuerdo al economista, el camino a seguir está marcado por tres ejes -facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal-, y contempla 40 medidas que tendrá listas para el 11 de marzo próximo, cuando Kast asuma el poder.

Tocante al polémico ajuste fiscal de USD 6.000 millones, promesa de campaña de Kast, Quiroz señaló cómo llegaron a esa cifra: “Si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con balance estructural, y te pones la meta de crecer paulatinamente en 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, llegas al 4% el último año y pones la rebaja tributaria. El sistema se equilibra con USD 6.000 millones de ajuste, aproximadamente”, consignó La Tercera.

Dicho ajuste se hará en el primer año de gobierno, “porque normalmente los ajustes que no se hacen el primer año, no se hacen. Y una segunda parte que se haga por medio de leyes, sobre todo de contención de gastos. Hay muchas que salieron de la comisión de ajuste del gasto que convocó el ministro Marcel. Vamos a tomar varias de esas ideas, son ideas buenas”, indicó.

Otra de sus medidas prioritarias es la liberalización del uso del suelo para sus propietarios.

La reforma tributaria

Quiroz aseguró que el segundo paso es implementar una reforma tributaria, la que está pensada para el 1 de abril.

“Hay cosas que se pueden hacer muy rápido. La liberalización del suelo, muy rápido. Hay cambios también de gestión que se pueden hacer muy rápido, porque hemos trabajado durante meses en generar un sistema de información para todo el proceso medioambiental, que no lo tiene ni siquiera el gobierno”, manifestó.

También recordó el alza que han tenido el salario mínimo y las tasas de cotización previsional, señalando que “todo eso lo vamos a mantener, pero tenemos que compensarlo. Y esa compensación opera a través de un crédito tributario, que equivale a 3 puntos porcentuales (pp.) de rebaja de la tasa corporativa, eso va a ocurrir el primer año”.

Ya entrando al “área chica”, el futuro jefe de la billetera fiscal detalló una batería de propuestas microeconómicas que apuntan a la desregulación.

“Para construir un edificio de tamaño normal cerca del Metro, si tú cruzas todas las normas de ese lugar, te das cuenta de que cada departamento requiere que haya estacionamientos subterráneos. Por eso no hay edificios”, razonó.

En cambio, “cuando van a Manhattan y se sacan fotos ahí, ¿se preguntan si hay estacionamientos debajo para todo el Empire State? Obviamente que no. Estamos un poco ciegos en la maraña de regulaciones y la presencia del Estado”, remató.

