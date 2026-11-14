¿Qué es el bicep heart? Así puedes hacer el corazón con el brazo que se volvió tendencia en TikTok

La pose tiene distintas versiones, desde fotografías individuales hasta corazones formados en pareja y publicaciones humorísticas.

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Una nueva tendencia comenzó a multiplicarse en las redes sociales durante noviembre de 2026. Se trata del bicep heart, un desafío que combina poses relacionadas con el ejercicio físico y un gesto romántico: utilizar la forma del bíceps para crear la silueta de un corazón frente a la cámara. La dinámica ganó popularidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios de distintos países han compartido sus propias versiones.

A diferencia de otros retos que requieren coreografías, habilidades especiales o accesorios, esta propuesta destaca por su sencillez. El objetivo es flexionar uno de los brazos y colocar la mano contraria sobre la parte interna del músculo para formar una figura que recuerde a un corazón. Con el ángulo adecuado, la curvatura del brazo y la posición de los dedos completan la ilusión.

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La tendencia comenzó a llamar la atención a partir de fotografías compartidas por internautas en X. En esas publicaciones, distintas personas mostraban cómo podían aprovechar la forma de su brazo para representar una figura romántica. Lo que inicialmente parecía una ocurrencia visual terminó encontrando un espacio entre los contenidos más replicados de las plataformas.

<b>¿Cómo comenzó el reto del corazón con el bíceps?</b>

(Captura de pantalla)

El crecimiento del bicep heart en TikTok se aceleró el 26 de octubre de 2026, cuando el hashtag relacionado con esta pose comenzó a reunir publicaciones de creadores de contenido.

Entre las cuentas que ayudaron a impulsar la dinámica se encuentra hunnybakes, quien reaccionó con la frase “Ahora voy a abusar de esto”. También destacó mckenna crisp, que bromeó al pedir que le enviaran corazones hechos con los bíceps.

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Otro contenido que contribuyó a la difusión fue el video publicado por kavithageorge el 1 de noviembre. Para el 3 de noviembre, la grabación ya había rebasado los cuatro millones de reproducciones, de acuerdo con los datos incluidos en los reportes sobre la tendencia.

La popularidad del desafío demuestra cómo una imagen sencilla puede convertirse en una dinámica colectiva cuando los usuarios encuentran una manera fácil de reproducirla y adaptarla a sus propios contenidos.

<b>Cómo hacer el bicep heart sin tener músculos grandes</b>

(Captura de pantalla)

Uno de los motivos por los que el reto consiguió tantas participaciones es que no depende de tener brazos voluminosos ni de contar con una rutina de gimnasio avanzada. La forma del corazón se consigue principalmente mediante la colocación de las extremidades y el encuadre de la fotografía o el video.

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Para intentar reproducirlo, primero hay que levantar un brazo y flexionar el codo aproximadamente en un ángulo de 90 grados, orientando el antebrazo hacia el hombro contrario. Después, se contrae ligeramente el bíceps para marcar su curva natural.

(Captura de pantalla)

El siguiente movimiento consiste en acercar la mano libre a la zona interna del músculo flexionado. Con el pulgar orientado hacia afuera y una pequeña curvatura entre este dedo y el índice, se busca formar la parte superior de la figura.

Finalmente, basta con ajustar la posición del torso y girar ligeramente frente a la cámara hasta conseguir que ambos brazos formen un contorno parecido a un corazón. La perspectiva es fundamental para que el resultado sea reconocible.

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<b>Las versiones que circulan en TikTok e Instagram</b>

(Captura de pantalla)

Conforme aumentaron las publicaciones, los usuarios comenzaron a experimentar con distintas maneras de realizar el desafío. Una de ellas consiste en mostrar solamente la mitad del corazón para que otra persona complete la figura mediante la herramienta de Dúo.

También surgieron versiones en pareja, donde dos participantes juntan sus brazos para construir un corazón completo. En el ámbito del ejercicio físico, algunos creadores aprovecharon el movimiento para hacer bromas o enviar indirectas románticas, jugando con la idea de que un bíceps más grande representa un corazón más grande.

Los videos suelen utilizar una pista difundida por la cuenta trendformusic, cuya introducción incluye la pregunta en inglés: “Have you ever heard of a bicep heart…”.

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Además, durante los primeros días de noviembre aparecieron filtros y herramientas de inteligencia artificial capaces de generar animaciones inspiradas en esta pose a partir de una fotografía. Esto permitió que más usuarios se sumaran sin necesidad de grabar todo el movimiento.

Así, el bicep heart pasó de ser una pose compartida en fotografías a convertirse en un formato de interacción que continúa acumulando adaptaciones. Su combinación de humor, creatividad y referencias al acondicionamiento físico explica por qué el reto encontró espacio entre las tendencias virales de las redes sociales.