El régimen cubano sentenció a cinco años de cárcel al rapero Fernando Almenares Rivera por colocar pancartas a favor de los DDHH

Fernando Almenares Rivera

El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a cinco años de prisión por el delito de propaganda contra el orden constitucional a un rapero de 35 años por colocar cuatro pancartas que exigían “cambios ya” y respeto a los “derechos humanos” en Cuba.

La sentencia, a la que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE, está fechada el pasado 22 de diciembre de 2025. El sancionado se encuentra en prisión provisional desde diciembre de 2024.

En la resolución del tribunal, los jueces consideran probado que el sancionado recibió indicaciones para colocar las pancartas por parte de la organización disidente en el exilio Cuba Primero, identificada como una “organización contrarrevolucionaria” en Estados Unidos.

El sancionado, identificado como Fernando Almenares Rivera, rapero y artista plástico con el nombre artístico Nando OBDC, recibió 200 dólares para escribir y colocar las pancartas en un tramo de la salida de La Habana hacia la provincia occidental de Matanzas, según el escrito de la justicia afín a laa dictadura.

De acuerdo con la sentencia, el cubanoamericano Armando Labrador, quien en las redes sociales de Cuba Primero aparece como fundador y presidente de la asociación, fue quien le envió el dinero.

Tanto Cuba Primero como Armando Labrador están incluidos en la lista de entidades y personas terroristas que el régimen cubano publicó en agosto de 2025.

Activistas cercanos al rapero negaron en declaraciones a EFE a finales del año pasado que Almenares Rivera esté vinculado a Cuba Primero, pese a que sí ha colaborado con los disidentes Comité Ciudadano por la Integración Racial y Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

El principal testigo de la Fiscalía fue un teniente coronel de la Policía. Mientras que una de las formas en las que se probó la culpabilidad del artista fue al comparar la caligrafía del sentenciado con los mensajes en las pancartas.

Almenares Rivera, quien negó los hechos durante el juicio, dividió en cuatro una tela de color blanco y escribió las frases “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”; “queremos cambios ya Cuba Primero” y “Cuba Primero en las calles”.

Para los jueces, esos mensajes tenían el propósito de “provocar desórdenes sociales, alterar la tranquilidad ciudadana y crear descontento en la población y de esta manera estimular acciones contra el orden social establecido en el país”.

La sentencia no es firme y puede ser apelada en un plazo de 10 días hábiles.

(Con información de EFE)