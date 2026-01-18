Ecuador y Estados Unidos incautaron 3 toneladas de droga en Guayaquil tras una “revisión masiva” de contenedores

El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg (EFE/ José Jácome)

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó este sábado sobre la incautación de 3,2 toneladas de droga en una operación realizada con el apoyo de Estados Unidos. Hasta el momento, no detalló el tipo de sustancia ni la fecha exacta en la que se llevó a cabo el decomiso.

El anuncio se produjo tras una reunión del gabinete encabezada por el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo en Quito. Reimberg recordó que el mandatario convocó al bloque de seguridad el viernes y destacó que la incautación es resultado de la cooperación bilateral.

“Hemos tenido una incautación de 3,2 toneladas de droga, esto lo trabajamos con Estados Unidos”, señaló el ministro. La Presidencia de Ecuador informó este sábado que en Guayaquil se realizó una revisión masiva de contenedores, lo que permitió la incautación de la droga. No se precisaron las fechas exactas de la operación.

Sumado al reciente decomiso, el jueves pasado, un amplio despliegue de policías y militares efectuó inspecciones exhaustivas en los puertos de la ciudad costera, considerada uno de los principales focos del crimen organizado en el país.

Con perros antidrogas, los agentes recorrieron los contenedores y zonas próximas al puerto, mientras se controlaban los camiones desde su ingreso al área portuaria para supervisar “todas las etapas del proceso de exportación”, según explicó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Las inspecciones en los puertos de Guayaquil se realizaron en un contexto de creciente avance del crimen organizado y expansión de actividades ilícitas, lo que llevó a que las terminales operadas por empresas privadas refuercen sus medidas de seguridad.

Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se consolidó en los últimos años como un punto clave para el tráfico de drogas, principalmente con destino a Europa y Norteamérica.

Durante la reunión del gabinete celebrada este sábado, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que en la provincia de Los Ríos fue desarticulada una estructura completa del grupo delictivo conocido como Los Choneros AK47, señalado como responsable de más de 21 muertes en esa zona.

Por su parte, el ministro Loffredo, detalló que cerca de 10.000 militares fueron movilizados a las provincias más conflictivas del país, entre ellas Los Ríos, Manabí y Guayas, con especial atención a la ciudad de Guayaquil.

Loffredo indicó que se ha puesto en marcha una nueva fase de la estrategia de seguridad, con un enfoque más ofensivo, para responder de manera contundente a las amenazas del crimen organizado. En ese sentido, recordó que el alto mando militar fue desplazado a Guayaquil para tomar decisiones directamente desde el territorio.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, catalogados oficialmente como “terroristas”. A pesar de la medida, el año 2025 finalizó con un récord de homicidios en el país, alcanzando alrededor de 9.300 casos, según datos del Ministerio del Interior.

