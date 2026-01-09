América Latina

Lanzaron un explosivo contra la diputada Gladys Aurora López en Honduras

La legisladora sufrió lesiones en la espalda y la cabeza y fue trasladada a un hospital de Tegucigalpa

Guardar
Gladys Aurora López sufrió heridas tras la detonación de un artefacto explosivo en el Parlamento de Honduras (Radio América HN)

Un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada Gladys Aurora López, integrante del Partido Nacional de Honduras, minutos antes de una sesión parlamentaria en Tegucigalpa.

El ataque, ocurrido en el edificio del Parlamento de Honduras, dejó a la legisladora con lesiones en la espalda y la cabeza. La explosión se registró mientras varios diputados opositores se encontraban con su jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien ofrecía declaraciones a la prensa en el sector posterior del recinto legislativo.

La diputada López estaba a pocos metros de un ascensor, acompañada por colegas de su partido y personal policial. Imágenes y testimonios recogidos por la agencia EFE señalan que la detonación ocurrió al momento en que la legisladora respondía preguntas sobre el acceso al Parlamento.

La diputada Gladys Aurora López
La diputada Gladys Aurora López fue trasladada de urgencia a un hospital de Tegucigalpa

El artefacto, lanzado desde el exterior, impactó en su hombro y la hizo caer. Policías presentes intervinieron de inmediato y trasladaron a la diputada a un hospital de la capital hondureña para recibir atención médica.

La sesión había sido convocada por el presidente del Parlamento, Luis Redondo, quien tenía previsto presentar un informe sobre los resultados de las últimas elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.

Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal asistieron únicamente para registrar su presencia, en desacuerdo con la intención del titular del Legislativo de solicitar un recuento de más de 19.000 actas, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya oficializó los resultados el 30 de diciembre.

El Consejo Nacional Electoral oficializó
El Consejo Nacional Electoral oficializó los resultados de las elecciones generales el 30 de diciembre (Reuters)

El ataque generó la reacción del presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien lamentó el hecho en una entrevista al Canal 3 de Tegucigalpa.

Asfura afirmó: “No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”

Nasry 'Tito' Asfura lamentó el
Nasry 'Tito' Asfura lamentó el ataque contra Gladys Aurora López desde San Pedro Sula

Nasry ‘Tito’ Asfura se encontraba en San Pedro Sula, norte de Honduras, donde mantuvo una reunión con empresarios para tratar temas vinculados a la creación de nuevos puestos de trabajo y el incremento de la producción en el país.

Mientras las autoridades buscan esclarecer el origen y los responsables del ataque, el clima político en Honduras sigue marcado por la desconfianza entre los principales partidos y la controversia sobre el proceso electoral.

Según los opositores, la convocatoria de Redondo pretendía presionar por una revisión de un escrutinio ya cerrado oficialmente por el CNE.

Previo al ataque, en la
Previo al ataque, en la sesión Luis Redondo propuso dar a conocer un informe sobre los resultados de las últimas elecciones (Reuters)

Por su parte, Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión Política de LIBRE, condenó la agresión sufrida por la diputada Gladys Aurora López. Señaló que ninguna diferencia política justifica la violencia ni el uso de artefactos que pongan en riesgo la vida de una persona.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

HondurasGladys Aurora LópezParlamento de Honduras

Últimas Noticias

Tras el anuncio del régimen, los familiares de los presos políticos venezolanos esperan que se concreten las liberaciones

El boletín del Foro Penal del 29 de diciembre indicó que hay 863 personas detenidas, de las cuales 757 son hombres y 106 mujeres

Tras el anuncio del régimen,

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión

La ONG venezolana reclamó que líderes políticos como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia puedan volver al país y ejercer sus derechos sin temor a persecución

Provea exigió al régimen chavista

El Grupo IDEA exigió el fin de la represión en Venezuela para avanzar hacia una transición

Ex presidentes iberoamericanos sostienen que no habrá transición democrática sin la liberación de los presos políticos y marcan distancia del silencio de Washington sobre el liderazgo opositor tras la captura de Nicolás Maduro

El Grupo IDEA exigió el

Uruguay recibe una donación de tres islas de multimillonario de Estados Unidos en zona limítrofe con Argentina

Las tierras se suman a otra donación al territorio argentino; la intención es formar un parque binacional

Uruguay recibe una donación de

Bloqueos y protestas paralizan Bolivia en medio del rechazo a las reformas económicas

Las principales rutas permanecen cortadas y ciudades como La Paz se encuentran aisladas, mientras el gobierno defiende la eliminación de subsidios y la apertura a inversiones como medidas necesarias para estabilizar las arcas del país

Bloqueos y protestas paralizan Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sara Uribe lanzó picante advertencia

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

Temblor de magnitud 4 se sintió en Ayacucho con epicentro en Sancos, informó el Instituto Geofísico del Perú

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Fomag anunció nuevos puntos para que profesores y pensionados reclamen medicamentos en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia

En esto quedan los arriendos de $1.000.000 y $2.000.000 con el IPC de 2025: así puede calcular cualquier otro valor

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Chirey TIGGO 7 CSH obtiene cinco estrellas de seguridad en cuatro mercados clave y reafirma su compromiso con las familias

Trump niega indulto a Sean 'Diddy' Combs tras recibir una petición por carta desde prisión

Detenido en EEUU un exministro de Finanzas acusado de corrupción en relación con su estatus migratorio

Delcy Rodríguez anuncia una "comisión de víctimas" del ataque de EEUU en Caracas

Alejandra Rubio, sorprendida, zanja la polémica tras no coincidir con Carmen Borrego y José María Almoguera en Reyes

ENTRETENIMIENTO

La hermandad de El Señor

La hermandad de El Señor de los Anillos sigue intacta y ya comienza a festejar los 25 años de su estreno

Gwyneth Paltrow recordó brevemente su relación con Ben Affleck

Robert Downey Jr. debuta como Doctor Doom, ¿junto a los protagonistas históricos de X-Men?

La mente detrás del vestuario en Frankenstein: Kate Hawley y el arte de vestir monstruos

Khloé Kardashian expresa su deseo de “congelar” su cuerpo para desafiar el envejecimiento