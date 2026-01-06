América Latina

Bolivia tiene nuevas reglas para el año escolar: prohíbe los celulares y las graduaciones de kínder

El Ministerio de Educación lanzó nuevas medidas para este año que incluyen disposiciones dentro y fuera del aula. Es el último país en sumarse a lo más de 70 que restringen el uso de teléfonos móviles

Guardar
Imagen de archivo. La Paz,
Imagen de archivo. La Paz, Bolivia. 12 de marzo de 2020. REUTERS/David Mercado

El Ministerio de Educación en Bolivia lanzó nuevas disposiciones para esta gestión escolar. Cuando falta un mes para el inicio de clases, se emitió una resolución ministerial que establece una serie de disposiciones entre las que destacan la prohibición del uso de celulares y los actos de graduación de kínder, una práctica que se había consolidado en varios centros educativos en los últimos años.

La restricción en el uso de celulares se aplicará a alumnos y profesores, y los dispositivos serán retenidos en la Dirección hasta que concluya la jornada. Esta medida está acompañada de la instrucción de reforzar la lectura y la escritura mediante el uso de textos en papel y la escritura a mano en todas las materias para promover “la comprensión lectora, la fluidez y la producción de escritura auténtica”.

Sin embargo, se mantendrá el uso de computadoras para ciertas clases y niveles educativos. “Estamos prohibiendo los celulares pero no la tecnología”, afirmó Juan Carlos Pimentel, viceministro de Educación Regular, en entrevista con el medio digital Visión360. “Las computadoras y (exposiciones en) pantalla, sí se permiten”, agregó.

Con esta disposición, Bolivia se suma a la lista de más de 70 países que restringen el uso y tenencia de dispositivos móviles en las escuelas. En América Latina, Chile fue el último país en sumarse al veto a los celulares con la aprobación de una ley en diciembre de 2025 que entrará en vigor desde esta gestión.

Varios países han prohibido el
Varios países han prohibido el uso y posesión de celulares durante las clases. Crédito: Freepik

Por otro lado, la prohibición de realizar actos de graduación para el nivel inicial busca evitar la proliferación de estos eventos que suponen un gasto adicional para las familias. En ese sentido, ningún colegio podrá realizar graduaciones de kínder o primaria, quedando este evento autorizado exclusivamente para bachilleres de secundaria.

Pimentel también señaló que se prohíben cobros a padres de familia para organizar eventos extracurriculares como los festejos por el Día de la Madre, del Padre o del estudiante, que también son habituales en el país.

Los medios locales reportan que la resolución prohíbe los viajes de promoción, la imposición del uso de uniforme y la exigencia de comprar vestimenta o material escolar de un lugar determinado.

La norma también congela el precio de las pensiones en colegios privados al menos hasta marzo, cuando una comisión mixta —conformada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y la Asociación de Colegios Particulares— evalúe la situación económica del país.

Una niña realiza sus actividades
Una niña realiza sus actividades escolares en El Alto, Bolivia. 2 de septiembre de 2020. (AP Photo/Juan Karita)

Sistema educativo en Bolivia

La calidad educativa en Bolivia es objeto de debate constante entre autoridades, docentes, estudiantes y analistas. Si bien en las últimas décadas, el país ha logrado ampliar el acceso a la educación y reducir el analfabetismo, evaluaciones nacionales e internacionales han evidenciado profundas dificultades en áreas clave como comprensión lectora, matemáticas y ciencias, así como brechas significativas entre zonas urbanas y rurales, y entre el sistema público y el privado.

Un estudio realizado por el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE) a inicios de 2025 expuso una realidad alarmante: solo tres de cada cien estudiantes pueden resolver pruebas de química y matemáticas, mientras que “un alto porcentaje de bachilleres bolivianos tienen un dominio deficiente de la producción escrita, evidenciado por dificultades en la organización de ideas, cohesión textual y corrección gramatical”.

A estas deficiencias estructurales de la calidad educativa se suman otras de infraestructura y gestión.

En ese contexto, las preocupaciones sobre el sistema educativo son múltiples y van desde mejorar la formación del profesorado hasta garantizar condiciones de infraestructura y recursos educativos. A esto se suma el debate sobre los contenidos curriculares, tras varios años de denuncias sobre textos académicos que incorporaban visiones políticas partidarias durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (2006-2025, con excepción de un año).

Temas Relacionados

Boliviaeducaciónsistema educativocelularesprohiben celularesMinisterio de EducaciónJuan Carlos Pimentelviceministro de Educación Regular

Últimas Noticias

El feriado de Año Nuevo impulsó el consumo y reactivó el turismo interno en Ecuador

El gasto turístico superó los USD 106 millones

El feriado de Año Nuevo

Boric ordenó a todos sus funcionarios de confianza renunciar antes de entregar el mando a Kast

El Ejecutivo divulgó un instructivo destinado a ordenar el traspaso de información a las autoridades que arribarán el 11 de marzo

Boric ordenó a todos sus

CIDH otorgó medidas cautelares por crisis sanitaria en la Penitenciaría más violenta de Ecuador

El organismo ordenó al Estado adoptar medidas urgentes para reducir muertes, hacinamiento y deficiencias médicas

CIDH otorgó medidas cautelares por

Kast emplazó a Boric a resguardar la frontera norte: “Nos habría gustado una presencia clara del Estado”

El líder republicano fue proclamado oficialmente como presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)

Kast emplazó a Boric a

La dictadura de Miguel Díaz-Canel publicó la identidad de los 32 cubanos muertos en la captura de Maduro

Los nombres y fotografías de los fallecidos fueron publicados por el diario oficial Granma en un artículo titulado “¡Honor y gloria!“

La dictadura de Miguel Díaz-Canel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Embajador del Reino Unido, Gavin

Embajador del Reino Unido, Gavin Cook, se despide de Perú y anuncia su traslado a Londres

Venezolanos aumentan remesas desde Perú ante miedo y desabastecimiento de alimentos en su país

La película de Netflix basada en hechos reales que muestra por dentro las operaciones militares de Estados Unidos: “A veces se cruzaron los límites morales”

Dónde está la cascada de tres caídas en México que enloqueció a los fans de “Stranger Things”

La demora en la atención en la Nueva EPS de Floridablanca provoca inconformidad entre los usuarios: denuncian largas filas y entrega de medicamentos incompletos

INFOBAE AMÉRICA
Trump acusa a Maduro de

Trump acusa a Maduro de haber matado a "millones" y de tener una "cámara de tortura" en Caracas

La actividad del sector servicios de EEUU cae en diciembre a la vez que repunta el coste de los insumos

Sheinbaum rechaza la "intervención militar" de EEUU en Venezuela y recalca que es una cuestión de "soberanía"

El presidente surcoreano apuesta por convertir las relaciones con China en una "tendencia"

Felipe VI y Letizia, junto a Leonor y Sofía, no fallan a su cita anual del roscón de Reyes en casa de Jesús Ortiz

ENTRETENIMIENTO

La confesión sin filtros de

La confesión sin filtros de Ben Affleck sobre la “gran vergüenza” de los Oscar y su inesperada revancha

“Sigue siendo emocionante”: el día que Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, salvó a Metallica en vivo

Fan brasileña de BTS fue arrestada tras visitar insistentemente la casa de Jungkook

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon