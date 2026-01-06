Bolivia tiene nuevas reglas para el año escolar: prohíbe los celulares y las graduaciones de kínder

Imagen de archivo. La Paz, Bolivia. 12 de marzo de 2020. REUTERS/David Mercado

El Ministerio de Educación en Bolivia lanzó nuevas disposiciones para esta gestión escolar. Cuando falta un mes para el inicio de clases, se emitió una resolución ministerial que establece una serie de disposiciones entre las que destacan la prohibición del uso de celulares y los actos de graduación de kínder, una práctica que se había consolidado en varios centros educativos en los últimos años.

La restricción en el uso de celulares se aplicará a alumnos y profesores, y los dispositivos serán retenidos en la Dirección hasta que concluya la jornada. Esta medida está acompañada de la instrucción de reforzar la lectura y la escritura mediante el uso de textos en papel y la escritura a mano en todas las materias para promover “la comprensión lectora, la fluidez y la producción de escritura auténtica”.

Sin embargo, se mantendrá el uso de computadoras para ciertas clases y niveles educativos. “Estamos prohibiendo los celulares pero no la tecnología”, afirmó Juan Carlos Pimentel, viceministro de Educación Regular, en entrevista con el medio digital Visión360. “Las computadoras y (exposiciones en) pantalla, sí se permiten”, agregó.

Con esta disposición, Bolivia se suma a la lista de más de 70 países que restringen el uso y tenencia de dispositivos móviles en las escuelas. En América Latina, Chile fue el último país en sumarse al veto a los celulares con la aprobación de una ley en diciembre de 2025 que entrará en vigor desde esta gestión.

Por otro lado, la prohibición de realizar actos de graduación para el nivel inicial busca evitar la proliferación de estos eventos que suponen un gasto adicional para las familias. En ese sentido, ningún colegio podrá realizar graduaciones de kínder o primaria, quedando este evento autorizado exclusivamente para bachilleres de secundaria.

Pimentel también señaló que se prohíben cobros a padres de familia para organizar eventos extracurriculares como los festejos por el Día de la Madre, del Padre o del estudiante, que también son habituales en el país.

Los medios locales reportan que la resolución prohíbe los viajes de promoción, la imposición del uso de uniforme y la exigencia de comprar vestimenta o material escolar de un lugar determinado.

La norma también congela el precio de las pensiones en colegios privados al menos hasta marzo, cuando una comisión mixta —conformada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y la Asociación de Colegios Particulares— evalúe la situación económica del país.

Una niña realiza sus actividades escolares en El Alto, Bolivia. 2 de septiembre de 2020. (AP Photo/Juan Karita)

Sistema educativo en Bolivia

La calidad educativa en Bolivia es objeto de debate constante entre autoridades, docentes, estudiantes y analistas. Si bien en las últimas décadas, el país ha logrado ampliar el acceso a la educación y reducir el analfabetismo, evaluaciones nacionales e internacionales han evidenciado profundas dificultades en áreas clave como comprensión lectora, matemáticas y ciencias, así como brechas significativas entre zonas urbanas y rurales, y entre el sistema público y el privado.

Un estudio realizado por el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE) a inicios de 2025 expuso una realidad alarmante: solo tres de cada cien estudiantes pueden resolver pruebas de química y matemáticas, mientras que “un alto porcentaje de bachilleres bolivianos tienen un dominio deficiente de la producción escrita, evidenciado por dificultades en la organización de ideas, cohesión textual y corrección gramatical”.

A estas deficiencias estructurales de la calidad educativa se suman otras de infraestructura y gestión.

En ese contexto, las preocupaciones sobre el sistema educativo son múltiples y van desde mejorar la formación del profesorado hasta garantizar condiciones de infraestructura y recursos educativos. A esto se suma el debate sobre los contenidos curriculares, tras varios años de denuncias sobre textos académicos que incorporaban visiones políticas partidarias durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (2006-2025, con excepción de un año).