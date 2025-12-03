América Latina

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, celebró la iniciativa. Ahora resta la promulgación por parte del presidente, Gabriel Boric

Guardar
Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas

La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, como celulares, en todas las escuelas a partir de 2026.

En una votación la noche del martes, los diputados aprobaron las modificaciones que el Senado había realizado al proyecto, por lo que la iniciativa queda ahora a la espera de la promulgación por parte del presidente, Gabriel Boric.

Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares”, celebró el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en un video subido a X tras conocer la decisión.

El ministro explicó que la iniciativa consiste en rechazar el uso de teléfonos móviles en todo el sistema educativo de Chile, aunque contempla la posibilidad de “adecuaciones” en casos específicos, como problemas de salud o situaciones de emergencia que ocurran de manera imprevista.

Una joven con un teléfono
Una joven con un teléfono celular en una escuela (Archivo)

La medida, que ya había sido avalada en agosto por el Senado, tiene el objetivo de mejorar la convivencia escolar y el rendimiento de los estudiantes, disminuyendo las distracciones en las salas de clases.

Con la promulgación de la ley, a partir del próximo año, todos los establecimientos parvularios, básicos y medios del país deberán prohibir el uso de celulares durante las actividades curriculares.

Este año un colegio de Santiago ya había adoptado la medida como parte de un proyecto piloto en sus dependencias, en una apuesta por reintegrar a la comunidad escolar e incentivar el bienestar de los estudiantes en tiempos de hiperconexión.

La última prueba PISA —un estudio internacional coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que evalúa las competencias de los estudiantes en áreas clave como lectura, matemáticas y ciencias— mostró que Chile lideró los indicadores educativos en Latinoamérica, pero aún no ha alcanzado el promedio del organismo.

Estudiantes dejan sus teléfonos celulares
Estudiantes dejan sus teléfonos celulares al ingresar a un colegio (Archivo)

En su última evaluación, divulgada en diciembre de 2023, más de la mitad de los estudiantes chilenos dijeron distraerse al usar dispositivos digitales, lo que supera el porcentaje promedio de los países de la OCDE.

“Con la regulación del uso de celulares en las aulas, estamos avanzando en un cambio cultural para niños, niñas y adolescentes que hoy día necesitan, más que nunca, volver a verse las caras, socializar en los recreos y recuperar la concentración para impulsar aún más los aprendizajes”, agregó el ministro Cataldo.

Un estudio de 2021 elaborado por investigadores de la universidad King’s College del Reino Unido halló que los jóvenes que se consideraban adictos a sus teléfonos celulares tenían el doble de probabilidades de manifestar síntomas de ansiedad y el triple de sufrir depresión.

(AP)

INFOBAE AMÉRICA
