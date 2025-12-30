América Latina

Líder de los Comandos de la Frontera acusado del asesinato de once militares ya está preso en Ecuador

Fue trasladado desde Emiratos Árabes Unidos y quedó a disposición de la justicia ecuatoriana

Guardar
El ahora preso llegó desde
El ahora preso llegó desde Emiratos Árabes. @JohnReimberg/X

La madrugada de este martes arribó a Ecuador alias “Gerente”, identificado por las autoridades como uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, tras concretarse su traslado internacional luego de permanecer en Emiratos Árabes Unidos bajo un régimen de libertad condicional.

A su llegada, el procesado fue puesto inmediatamente a órdenes de la justicia ecuatoriana y trasladado a la Cárcel del Encuentro, donde cumplirá prisión preventiva mientras avanzan los procesos penales en su contra.

La información fue confirmada públicamente por el presidente Daniel Noboa, quien señaló que se puso fin a la libertad bajo fianza que mantenía el procesado en el extranjero y destacó el trabajo conjunto del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación internacional con Emiratos Árabes Unidos.

Comunicado Fiscalía General de Ecuador
Comunicado Fiscalía General de Ecuador sobre alias El Gerente - crédito Fiscalía General de Ecuador

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario indicó que alias “Gerente” es considerado un objetivo de alto valor y que deberá responder ante la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el asesinato de 11 militares en el sector de Alto Punino, ocurrido en la provincia de Orellana.

En el mismo pronunciamiento, el presidente sostuvo que el procesado “creía que era intocable” y afirmó que ahora enfrentará a la justicia en un centro penitenciario de máxima seguridad. El mensaje cerró con una referencia directa a su destino carcelario: “La Cárcel del Encuentro lo espera”, en alusión al recinto donde se concentran internos considerados de alto riesgo y vinculados a estructuras criminales de gran capacidad operativa.

El ministro del Interior, John Reimberg, también confirmó el traslado y el inicio del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. En su declaración pública, Reimberg señaló que el Estado ecuatoriano mantiene una política de persecución penal sin excepciones frente a las mafias y subrayó que no existen refugios seguros, independientemente del país donde se oculten o de los recursos económicos que posean los procesados.

Alias El Gerente, líder de
Alias El Gerente, líder de Comandos de Frontera- crédito Policía de Ecuador

El funcionario aseguró que la captura y traslado de alias “Gerente” responde a una estrategia sostenida de cooperación internacional y de fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y seguridad.

Las imágenes difundidas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional muestran el operativo de recepción y custodia del detenido, bajo estrictas medidas de seguridad, desde su arribo al país hasta su ingreso al centro penitenciario. En ellas se observa al procesado escoltado por unidades tácticas especializadas, en un procedimiento que las autoridades calificaron como parte de los protocolos aplicados a personas vinculadas con estructuras criminales transnacionales.

Alias “Gerente” es investigado en Ecuador en el marco de varias causas penales, entre ellas procesos relacionados con delincuencia organizada y lavado de activos, además de su presunta vinculación con hechos violentos registrados en la Amazonía ecuatoriana.

13/05/2025 ECUADOR.- Ecuador despliega 1.500
13/05/2025 ECUADOR.- Ecuador despliega 1.500 militares en el Amazonas tras asesinato de 11 soldados por grupo armado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este lunes la extradición al país sudamericano desde Emiratos Árabes Unidos de Roberto Carlos Álvarez, alias 'Gerente', a quien ha identificado como líder de los Comandos de la Frontera, una organización escindida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e involucrada en un ataque a tropas ecuatorianas el pasado mes de mayo. POLITICA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE ECUADOR

En particular, su nombre figura dentro de las indagaciones por la emboscada que dejó once militares muertos durante una operación de control en Alto Punino, uno de los episodios más graves registrados contra las Fuerzas Armadas en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno.

La Fiscalía General del Estado ha señalado que, con la presencia física del procesado en el país, se activan y continúan las diligencias judiciales pendientes, incluidas audiencias que no pudieron instalarse previamente por su ausencia. La prisión preventiva busca garantizar su comparecencia ante los tribunales y evitar riesgos de fuga, considerando el historial del caso y su permanencia previa fuera del territorio nacional.

Desde el Ejecutivo, tanto el presidente como el ministro del Interior insistieron en que este caso constituye un mensaje dirigido a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país. En sus declaraciones, recalcaron que el Estado ecuatoriano no negocia ni retrocede frente a estructuras armadas ilegales y que las acciones judiciales continuarán contra quienes estén involucrados en hechos de violencia, narcotráfico y economías criminales.

Con el ingreso de alias “Gerente” a la Cárcel del Encuentro, el sistema judicial ecuatoriano asume uno de los procesos más sensibles vinculados a la violencia en la frontera amazónica. Las autoridades han indicado que el caso seguirá su curso conforme a la ley, bajo resguardo reforzado y con seguimiento permanente, mientras se desarrollan las etapas procesales correspondientes.

Temas Relacionados

Alias GerenteEmiratos Árabes UnidosComandos de la Frontera

Últimas Noticias

Las pruebas que demuestran que el crimen de Ronald Ojeda en Santiago de Chile fue orquestado en Venezuela

Un reportaje de Ciper reveló declaraciones de cercanos al “Turko” y un audio del “Gordo Alex” que evidencian la injerencia del régimen de Maduro en el secuestro y asesinato del malogrado exmilitar

Las pruebas que demuestran que

Daniel Noboa recomendó la renuncia al presidente de la Judicatura tras el escándalo por presiones

El mandatario sugirió que Mario Godoy deje el cargo luego de su comparecencia en la Asamblea Nacional

Daniel Noboa recomendó la renuncia

Bolivia: afiliados a la COB instalan huelgas de hambre contra el Decreto Supremo 5503

Este lunes se iniciaron tres piquetes en las sedes de la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros y el Magisterio Urbano. Exigen la abrogación del paquete de medidas económicas promulgado por Rodrigo Paz

Bolivia: afiliados a la COB

Más de dos mil hectáreas afectadas por incendios en Uruguay: existe “riesgo muy alto” de que el fuego se descontrole

Helicópteros, drones, camiones cisterna y miles de litros de agua han sido utilizados en Uruguay para evitar la propagación de la quema

Más de dos mil hectáreas

Investigan brutal golpiza liderada por una mujer contra un hombre en una playa de Uruguay tras un video viral

Ocurrió en Punta del Diablo, Rocha. Tres personas fueron identificadas por la agresión a un hombre que presuntamente los había robado y deberán declarar en la Fiscalía

Investigan brutal golpiza liderada por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aseguran casa con ametralladoras, fusil

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Gobierno eliminaría la prima de servicios de $15 millones mensuales a congresistas desde 2026, según borrador de decreto

La Interpol emite circular roja para capturar a Paola Fernández, la mujer del disfraz azul, vinculada al caso de Jaime Esteban Moreno

Matrícula digital y presencial 2026: ¿En qué colegios se podrá elegir cada modalidad?

Cruz Azul estaría interesado en la llegada de César Montes para el Clausura 2026

INFOBAE AMÉRICA
El mercado del arte se

El mercado del arte se recupera: las 10 ventas millonarias de 2025

Los estudiantes universitarios se suman a las protestas contra la crisis económica en Irán: “Muerte al dictador”

Vox pide en el Congreso modernizar las comisarías y dotar a la Policía de vehículos y uniformes "suficientes"

Microsoft usará agentes de IA para optimizar y migrar cargas de trabajo en ARM

El Gobierno aprueba la Orden Gecco 2026 para la contratación de personas extranjeras en origen

ENTRETENIMIENTO

Sadie Sink se despidió entre

Sadie Sink se despidió entre lágrimas de Stranger Things y reveló el reto de decir adiós a Max

La reacción de Millie Bobby Brown que enciende preocupantes teorías previo al final de ‘Stranger Things’

Cary Elwes, protagonista de ‘La princesa prometida’, rompió su silencio sobre la muerte de Rob Reiner

Rebecca Gayheart se sincera sobre el incondicional apoyo a su exesposo Eric Dane enfermo de ELA: “Es un amor familiar”

¿Qué pasó con Tylor Chase durante su retención médica? Esto dijo Shaun Weiss, el actor que intentó ayudarlo