Líder de los Comandos de la Frontera acusado del asesinato de once militares ya está preso en Ecuador

El ahora preso llegó desde Emiratos Árabes. @JohnReimberg/X

La madrugada de este martes arribó a Ecuador alias “Gerente”, identificado por las autoridades como uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, tras concretarse su traslado internacional luego de permanecer en Emiratos Árabes Unidos bajo un régimen de libertad condicional.

A su llegada, el procesado fue puesto inmediatamente a órdenes de la justicia ecuatoriana y trasladado a la Cárcel del Encuentro, donde cumplirá prisión preventiva mientras avanzan los procesos penales en su contra.

La información fue confirmada públicamente por el presidente Daniel Noboa, quien señaló que se puso fin a la libertad bajo fianza que mantenía el procesado en el extranjero y destacó el trabajo conjunto del Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la cooperación internacional con Emiratos Árabes Unidos.

Comunicado Fiscalía General de Ecuador sobre alias El Gerente - crédito Fiscalía General de Ecuador

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario indicó que alias “Gerente” es considerado un objetivo de alto valor y que deberá responder ante la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el asesinato de 11 militares en el sector de Alto Punino, ocurrido en la provincia de Orellana.

En el mismo pronunciamiento, el presidente sostuvo que el procesado “creía que era intocable” y afirmó que ahora enfrentará a la justicia en un centro penitenciario de máxima seguridad. El mensaje cerró con una referencia directa a su destino carcelario: “La Cárcel del Encuentro lo espera”, en alusión al recinto donde se concentran internos considerados de alto riesgo y vinculados a estructuras criminales de gran capacidad operativa.

El ministro del Interior, John Reimberg, también confirmó el traslado y el inicio del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. En su declaración pública, Reimberg señaló que el Estado ecuatoriano mantiene una política de persecución penal sin excepciones frente a las mafias y subrayó que no existen refugios seguros, independientemente del país donde se oculten o de los recursos económicos que posean los procesados.

Alias El Gerente, líder de Comandos de Frontera- crédito Policía de Ecuador

El funcionario aseguró que la captura y traslado de alias “Gerente” responde a una estrategia sostenida de cooperación internacional y de fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y seguridad.

Las imágenes difundidas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional muestran el operativo de recepción y custodia del detenido, bajo estrictas medidas de seguridad, desde su arribo al país hasta su ingreso al centro penitenciario. En ellas se observa al procesado escoltado por unidades tácticas especializadas, en un procedimiento que las autoridades calificaron como parte de los protocolos aplicados a personas vinculadas con estructuras criminales transnacionales.

Alias “Gerente” es investigado en Ecuador en el marco de varias causas penales, entre ellas procesos relacionados con delincuencia organizada y lavado de activos, además de su presunta vinculación con hechos violentos registrados en la Amazonía ecuatoriana.

13/05/2025 ECUADOR.- Ecuador despliega 1.500 militares en el Amazonas tras asesinato de 11 soldados por grupo armado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este lunes la extradición al país sudamericano desde Emiratos Árabes Unidos de Roberto Carlos Álvarez, alias 'Gerente', a quien ha identificado como líder de los Comandos de la Frontera, una organización escindida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e involucrada en un ataque a tropas ecuatorianas el pasado mes de mayo. POLITICA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE ECUADOR

En particular, su nombre figura dentro de las indagaciones por la emboscada que dejó once militares muertos durante una operación de control en Alto Punino, uno de los episodios más graves registrados contra las Fuerzas Armadas en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno.

La Fiscalía General del Estado ha señalado que, con la presencia física del procesado en el país, se activan y continúan las diligencias judiciales pendientes, incluidas audiencias que no pudieron instalarse previamente por su ausencia. La prisión preventiva busca garantizar su comparecencia ante los tribunales y evitar riesgos de fuga, considerando el historial del caso y su permanencia previa fuera del territorio nacional.

Desde el Ejecutivo, tanto el presidente como el ministro del Interior insistieron en que este caso constituye un mensaje dirigido a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país. En sus declaraciones, recalcaron que el Estado ecuatoriano no negocia ni retrocede frente a estructuras armadas ilegales y que las acciones judiciales continuarán contra quienes estén involucrados en hechos de violencia, narcotráfico y economías criminales.

Con el ingreso de alias “Gerente” a la Cárcel del Encuentro, el sistema judicial ecuatoriano asume uno de los procesos más sensibles vinculados a la violencia en la frontera amazónica. Las autoridades han indicado que el caso seguirá su curso conforme a la ley, bajo resguardo reforzado y con seguimiento permanente, mientras se desarrollan las etapas procesales correspondientes.