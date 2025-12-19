América Latina

Murió el ex presidente de Ecuador, Rodrigo Borja, a los 90 años

La figura del político marcó un periodo relevante en la política nacional, mientras autoridades y sectores académicos expresan condolencias y resaltan su legado en la democracia y la integración regional

Rodrigo Borja, ex presidente de Ecuador (1988-1992), murió este jueves a los 90 años y dejó una huella imborrable en la historia política del país. El actual mandatario, Daniel Noboa, expresó que el ex jefe de Estado “estará para siempre en la memoria” del país y destacó: “Hoy este país honra su legado”.

Aunque no se han divulgado las causas de su muerte, Borja llevaba varios años alejado de la vida pública y se dedicaba principalmente a la redacción de la “Enciclopedia Política”, obra de consulta académica sobre conceptos y teorías clave de la ciencia política.

Fundador y líder histórico de la Izquierda Democrática, Borja fue un referente de la socialdemocracia en el país y reconocido defensor de la integración latinoamericana y la soberanía nacional. El político gobernó Ecuador en medio de un escenario económico y social complejo, pero su administración se caracterizó por el respeto a la democracia, la libertad de expresión y el pluralismo político.

La Academia Ecuatoriana de la Lengua, de la que Borja era miembro numerario, manifestó su pesar por la partida del ex mandatario, reconocido tanto en la política como en el ámbito intelectual del país.

El ex presidente Guillermo Lasso (2021-2023) también lamentó la noticia en la red social X: “Fue un hombre integro, demócrata, coherente y estadista que honró el servicio público y la institucionalidad del Ecuador”.

La carrera de Rodrigo Borja

Nacido en Quito el 19 de junio en 1935, fundador de la Izquierda Democrática (ID) y figura emblemática de la socialdemocracia en América Latina, fue designado en 2007 como el primer secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organización creada para promover la integración regional.

Sin embargo, abandonó el cargo en 2008 tras presentar una renuncia irrevocable, en desacuerdo con la limitada institucionalización del organismo. Borja sostenía que Unasur debía contar con una estructura sólida y competencias amplias, mientras que otros mandatarios opinaban que debía mantenerse como un mecanismo de coordinación política.

Borja realizó sus estudios en el Colegio Americano de la capital y en la Universidad Central del Ecuador, donde se formó en Ciencias Políticas y Jurisprudencia. Ejerció la docencia como profesor de Derecho Político durante dos décadas, entre 1963 y 1983.

Su trayectoria política incluye cargos legislativos desde joven: fue elegido diputado en 1962, 1970 y 1979. Identificado con la centroizquierda desde su etapa universitaria, en 1966 integró la comisión especial de juristas encargada de redactar un proyecto de Constitución, aprobado un año después.

La visión integracionista y su aporte a las instituciones democráticas marcaron el legado de Borja, tanto en Ecuador como en el marco regional latinoamericano.

Rodrigo Borja a la Presidencia

En 1970, fundó la Izquierda Democrática (ID), partido con el que se afianzaría como figura central de la política nacional ecuatoriana y por el que fue candidato presidencial en cinco ocasiones. En su primera postulación no logró avanzar a la segunda vuelta, instancia en la que triunfó Jaime Roldós. En 1984 encabezó la primera ronda electoral, pero fue derrotado en la segunda vuelta, por un estrecho margen, frente al socialcristiano León Febres Cordero.

Finalmente, en 1988, Borja logró la Presidencia de Ecuador tras superar en la segunda vuelta al populista de centroizquierda Abdalá Bucaram. Se convirtió así en el primer socialdemócrata en asumir el cargo, sucediendo a Febres Cordero. Durante su mandato, iniciado el 10 de agosto de 1988, enfrentó severos desafíos económicos, como inflación récord y una elevada deuda externa, pero su gestión fue reconocida por la defensa de las instituciones y la promoción del diálogo político.

Tras completar su mandato en 1992, Borja intentó regresar a la presidencia en las elecciones de 1998, donde quedó en tercer lugar detrás de Jamil Mahuad y Álvaro Noboa, padre del actual presidente Daniel Noboa. Volvió a postular en 2002, sin éxito, quedando la presidencia en manos de Lucio Gutiérrez.

