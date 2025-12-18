Archivan causa de policía que mató a dos hinchas de Nacional tras clásico en Uruguay: fue en legítima defensa

Hinchas llegan en moto a robar las banderas de hinchas de Peñarol (Captura Telemundo/Canal 12)

El clásico que en agosto disputaron Peñarol y Nacional por el Torneo Clausura del fútbol uruguayo no tuvo público en las tribunas, pero eso no evitó que hubiera incidentes relacionados con el partido. En Toledo, una localidad del departamento de Canelones alejada del estadio Campeón del Siglo, dos hinchas de Nacional fueron asesinados por un policía, que argumentó que lo hizo en legítima defensa.

A cuatro meses del episodio, la Fiscalía le dio la razón y decidió archivar el caso.

El episodio se dio cuando seis personas con armas llegaron en tres motos a una vivienda cuando el clásico acababa de terminar. Una de las motos se detuvo y al menos uno de sus ocupantes ingresó al predio: tenía la intención de robar una bandera de Peñarol.

Doble crimen en Toledo (Canelones) de parte de un policía a dos parciales de Nacional (Captura Subrayado/Canal 10)

Uno de los que estaba en ese hogar, celebrando la victoria de su club, era un policía. Estaba de visita en esa casa. El agente fue a buscar el arma de reglamento y comenzó a dispararle. Lo hizo al menos 10 veces y dos de los hinchas de Nacional murieron.

Los cuatro sobrevivientes fueron luego detenidos y posteriormente condenados.

Ahora, tiempo después, el fiscal de Flagrancia de Toledo, Luis Álvez, decidió archivar la investigación contra él, informó La Diaria. El fiscal entendió que el agente actuó en legítima defensa.

Sin embargo, uno de los amigos del efectivo, que se encontraba en la vivienda cuando se efectuaron los disparos, fue condenado mediante un proceso abreviado, que implica el reconocimiento de un delito a cambio de una pena menor. La sentencia fue por haber pateado en el piso a uno de los hinchas de Nacional fallecido. La pena fue de 12 meses de prisión sustituida por un régimen de libertad a prueba, con fijación de domicilio y la obligación de presentarse en la seccional una vez por semana y la prestación de tareas comunitarias.

Al policía se le realizaron pruebas de espirometría y ambas pruebas arrojaron un resultado negativo.

El fiscal Álvez consideró que los disparos del agente “no intentaron ser mortíferos” porque no fueron en la dirección de las cabezas de los hinchas tricolores sino que apuntó al suelo, según informó El Observador. Los testigos que estaban en el lugar coincidieron en los detalles sobre el desarrollo de los hechos. Además, se concluyó que estos relatos eran coherentes y estaban conectados entre sí, algo que permitió validar el accionar del policía.

El abogado del policía, Rodrigo Rey, declaró a ese medio que “no es necesario sufrir un disparo en el cuerpo para empezar a defenderte”. “No podemos perder de vista que había un niño en el patio delantero en el momento preciso en el que se produce el desembarco de los atacantes”, expresó.

En agosto, después de que el policía hubiera declarado que actuó en legítima defensa, los familiares de la víctima salieron a pedir justicia. En un video difundido en redes sociales, los familiares buscan saber qué sucedió ese sábado fatal. “Lo único que queremos es que se haga justicia por los fallecidos”, dice la publicación, consignada entonces por el diario local El País.

El policía disparando en el doble crimen en Uruguay

Los familiares argumentaron que los hombres fueron atacados “por la espalda”. “Todavía nadie se ha comunicado con nosotros para decirnos cómo va el caso. No tenemos noticias de cómo va, cómo procede esto y cómo sigue”, expresaron en el video. Los familiares aseguran que el caso dejó “dos familias destrozadas”.

“Queremos justicia porque fueron asesinados por la espalda. Ellos no estaban armados. Pedimos justicia y que se actúe como debe ser. La fiscalía nunca se comunicó con nosotros. Nos tienen esperando y no sabemos nada”, criticaron.