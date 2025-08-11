América Latina

Investigan el doble crimen de hinchas de Nacional por parte de un policía tras el clásico con Peñarol

El agente asegura que simpatizantes tricolores fueron armados a buscar banderas hasta la casa; otros parciales balearon a dos hombres para robar una bandera de Peñarol tras el partido del sábado

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Las cámaras de seguridad de Toledo registraron al menos 15 disparos durante la balacera que terminó con la vida de dos hinchas de Nacional (Ciudad del Plata)

El último clásico entre Peñarol y Nacional, disputado el sábado en el estadio Campeón del Siglo, se jugó sin público en las tribunas. Los incidentes del encuentro anterior disputado entre los grandes de Uruguay –en el que un policía resultó herido con una bengala náutica– motivaron esa sanción. Cerca del estadio no hubo ningún incidente, pero un enfrentamiento entre hinchas en la ciudad de Toledo (Canelones) terminó con dos simpatizantes de Nacional asesinados.

Después del partido que terminó con goleada 3-0 a favor de Peñarol, dos hombres identificados con los tricolores murieron tras recibir disparos efectuados por un policía que se había reunido con amigos del carbonero para ver el clásico del fútbol uruguayo. Las autoridades están investigando si el hecho se dio en el marco de una pelea por ser simpatizantes de equipos distintos.

La investigación es confusa.

Doble crimen en Toledo (Canelones)
Doble crimen en Toledo (Canelones) de parte de un policía a dos parciales de Nacional (Captura Subrayado/Canal 10)

La disputa se originó porque las víctimas fueron a la casa con la intención de robarles una bandera. El policía respondió a balazos ante la amenaza de disparar que hicieron los hinchas tricolores al llegar al lugar. Así surge, al menos, del relato que hizo el agente policial a los efectivos que llegaron al lugar.

El policía, de 24 años, estaba de civil junto a un grupo de amigos. La bandera de Peñarol la tenían colgada en un tejido en el ingreso del hogar, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. De acuerdo a la versión oficial, fueron seis los simpatizantes de Nacional que llegaron al lugar, con indumentaria de ese club. Estaban en dos motos y uno de ellos mostró un arma de fuego.

Fue entonces que el funcionario policial comenzó a disparar y mató a dos de los seis hinchas. Los otros cuatro se fugaron.

Un video de una cámara de seguridad, que se publica al inicio de esta nota, registró que hubo al menos 15 disparos. En las imágenes –consignadas por el medio Ciudad del Plata– se ve que algunas personas salen corriendo.

El fiscal del caso decidió dejar emplazado, lo que quiere decir que será citado a declarar por esta investigación. Pero, por el momento, no se encuentra imputado y está en libertad. El fiscal espera que se avance en la investigación, que se tomen declaraciones de testigos. Una de las posibilidades es que sus disparos se hayan dado en legítima defensa.

Otra balacera tras el clásico

Aunque el episodio de Toledo fue trágico, no fue el único hecho violento que se dio tras el partido.

En Las Piedras, también en el departamento de Canelones, dos personas fueron baleadas por hinchas de Nacional que llegaron a una vivienda con la intención de robar una bandera. El episodio tiene características similares al anterior. Un grupo de amigos se había reunido para ver el partido y hasta allí llegaron dos personas. Una de ellas vestía un buzo rojo de Nacional y el otro uno gris.

Los hinchas amenazaron a quienes estaban allí, efectuaron disparos e hirieron a dos personas. Los delincuentes se llevaron la bandera que pretendían.

Martín, uno de los atacados
Martín, uno de los atacados por hinchas de Nacional que robaron una bandera de Peñarol (Captura Telemundo/Canal 12)

Martín, uno de los atacados, relató su versión a Canal 12. “Estábamos tranquilos en casa jugando un truco, festejando sano, pero no lo podés hacer porque a unas personas no les gustó perder: no puede ser, estamos todos locos”, delató el hombre.

El grupo de amigos había salido a festejar la goleada de Peñarol y gritaron a favor de su cuadro. Al lado de un parrillero se pusieron a jugar a las cartas. Fue entonces que Martín vio que, detrás suyo, había una persona con un arma, apuntándole. Pensó que era una broma. Pero luego vio que había un segundo parcial, que también estaba armado.

“Por cómo venía la movida, me imaginé que era por la bandera. Uno me decía: ‘Quedate quieto o te quemo’. Empezaron a disparar y empezamos a correr. Yo me escondí. Otros entraron”, señaló.

Temas Relacionados

doble crimenclásicoUruguayNacionalPeñarolseguridad

Últimas Noticias

El drama de niños baleados que llegan a hospitales públicos de Uruguay: “Han sido escudos de narcos”

El prestador de salud estatal ha atendido a 37 niños y adolescentes heridos de bala en un año y medio; hubo casos de bebés de dos años lesionados

El drama de niños baleados

Estados Unidos elogió la lucha de El Salvador contra el narcotráfico

Funcionarios de ambos países destacaron avances en la lucha contra el narco, la migración irregular y el desarrollo de proyectos nucleares civiles, consolidando una agenda bilateral enfocada en prosperidad y estabilidad regional

Estados Unidos elogió la lucha

Encuestas en Bolivia anticipan un balotaje entre Doria Medina y Quiroga en un escenario marcado por indecisos y votos nulos

Los sondeos de Ipsos Ciesmori, Captura Consulting y Spie SRL revelan una disputa cerrada por la presidencia y reflejan el impacto del llamado al voto nulo impulsado por Evo Morales

Encuestas en Bolivia anticipan un

Jorge Quiroga denunció que el gobierno de Luis Arce impidió el aterrizaje de su avión en Tarija: “Es irresponsable”

El candidato opositor a la presidencia de Bolivia indicó que la aeronave permaneció más de una hora sobrevolando la ciudad antes de recibir autorización para descender. Sostuvo que la demora puso en riesgo su agenda y la seguridad de los ocupantes

Jorge Quiroga denunció que el

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

La filtración de papeles financieros expone un circuito de poder sin controles, con liquidez multimillonaria en manos de una élite cubana mientras la población enfrenta apagones, inflación y escasez

GAESA: el conglomerado empresarial de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Murió Miguel Uribe Turbay: políticos se han pronunciado por el asesinato del senador

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $2 millones

Inundaciones y afectaciones por lluvia intensa en CDMX en vivo: Línea 4 del Metrobús sin servicio en tramo Terminal 1

Álvaro Uribe lamentó la muerte del exsenador Miguel Uribe: ”El mal todo lo destruye"

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de agosto: Restablecen servicio total en Línea 5 del STC

INFOBAE AMÉRICA
Ante el aumento de las

Ante el aumento de las temperaturas en Europa, los parisinos buscan alivio en las aguas del Sena

Prisión provisional sin fianza para la pareja detenida por el tiroteo en Las Cabezas

Los siniestros por daños eléctricos suben un 24% en verano por las tormentas eléctricas, según Mutua

Sandra Fernández critica la "hipocresía" del Gobierno y reitera que Baleares no puede acoger más menores migrantes

Detenidos los responsables del acoso a la directiva del Sevilla FC

ENTRETENIMIENTO

La serie que reúne a

La serie que reúne a cinco actrices icónicas donde la rabia y la ironía desafían los límites sociales

La transformación física de Tahar Rahim para “Alpha”: 22 kilos menos y un método de preparación extrema

La autocrítica de Liam Neeson sobre el final de su personaje en Star Wars

La historia real detrás de “Té para tres”, la canción más íntima de Gustavo Cerati

La vez que Sean Penn habló sobre la feminización de los hombres: “Dejan sus vaqueros para ponerse falda”