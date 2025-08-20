Doble crimen en Uruguay: policía que mató a simpatizantes de Nacional dice que fue en legítima defensa

El policía disparando en el doble crimen en Uruguay

El último clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional se jugó a puertas cerradas, pero después del partido hubo un doble crimen entre simpatizantes de cada uno de los clubes grandes del país. El caso continúa siendo investigado. El autor de los asesinato era un policía, que declaró este martes por primera vez en la causa y argumentó que actuó en legítima defensa.

El episodio se dio cuando seis personas con armas llegaron subidas a tres motos a una vivienda en Toledo (Canelones). El clásico entre Peñarol y Nacional por el Campeonato Uruguayo acababa de terminar con goleada 3-0 a favor de los carboneros. La moto se detuvo y al menos uno de sus ocupantes ingresó al predio: tenía la intención de robar una bandera de Peñarol.

Uno de los que estaba en ese hogar, celebrando la victoria de su club, era un policía. Estaba de visita en esa casa. El agente fue a buscar el arma de reglamento y comenzó a dispararle. Lo hizo al menos 10 veces y dos de los hinchas de Nacional murieron.

Las cámaras de seguridad de Toledo registraron al menos 15 disparos durante la balacera que terminó con la vida de dos hinchas de Nacional (Ciudad del Plata)

Los cuatro sobrevivientes fueron luego detenidos y posteriormente condenados.

Este martes fue el turno de la declaración del policía. Su abogado, Marcelo Frioni, declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 que esta fue “la primera vez” que su cliente tenía la posibilidad de aclarar qué sucedió ese sábado 9. El agente había sido emplazado por la Justicia, pero había quedado en libertad.

“El trasfondo de esto no es ni Peñarol-Nacional ni el robo de una bandera. Es la actitud de nuestro defendido, que se vio envuelto en la situación”, expresó.

El abogado relató que el policía estaba en un asado con unos amigos cuando llegaron delincuentes en motos con armas de fuego. “Lo único que primó fue la defensa de los niños y de los amigos al ver que estaban ingresando a la propiedad con armas de fuego personas identificadas o no con un club de fútbol. Eso es secundario”, señaló.

Uno de los temas que se trató en la audiencia judicial fue la cantidad de disparos. En total, fueron 14, pero el defensor pidió tener en cuenta la distancia que había entre el agente y los delincuentes. Señaló que eran entre 10 y 15 metros. “Los proyectiles que impactaron fueron dos en uno de los casos y uno en el otro. Con el lamentable desenlace fatal”, expresó.

Dos personas condenadas por el doble crimen de Toledo en Uruguay (Telemundo/Canal 12)

El abogado también declaró que el policía está “sufriendo un infierno” por estos días.

“Darle muerte a dos personas, por más que actuó en situación de defensa, no se lo desea a nadie. Estaban en un asado, lo último que esperaban era ser abordados por personas con armas de fuego. Obró en defensa de los niños presentes y de sus amigos”, señaló.

Los familiares de las víctimas

Mientras tanto, los familiares de las víctimas piden que se “haga justicia”. En un video difundido en redes sociales, los familiares buscan saber qué sucedió ese sábado fatal. “Lo único que queremos es que se haga justicia por los fallecidos”, dice la publicación, consignada por el diario local El País.

Doble crimen en Toledo (Canelones) de parte de un policía a dos parciales de Nacional (Captura Subrayado/Canal 10)

Los familiares argumentaron que los hombres fueron atacados “por la espalda”. “Todavía nadie se ha comunicado con nosotros para decirnos cómo va el caso. No tenemos noticias de cómo va, cómo procede esto y cómo sigue”, expresaron en el video.

Los familiares aseguran que el caso dejó “dos familias destrozadas”. “Queremos Justicia porque fueron asesinados por la espalda. Ellos no estaban armados. Pedimos Justicia y que se actúe como debe ser. La fiscalía nunca se comunicó con nosotros. Nos tienen esperando y no sabemos nada”, criticaron.