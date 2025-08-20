América Latina

Doble crimen en Uruguay: policía que mató a simpatizantes de Nacional dice que fue en legítima defensa

El agente que disparó tras el clásico lo hizo para defender a familiares y a amigos, según su presentación ante la Justicia; asegura que está viviendo “un infierno”

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
El policía disparando en el
El policía disparando en el doble crimen en Uruguay

El último clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional se jugó a puertas cerradas, pero después del partido hubo un doble crimen entre simpatizantes de cada uno de los clubes grandes del país. El caso continúa siendo investigado. El autor de los asesinato era un policía, que declaró este martes por primera vez en la causa y argumentó que actuó en legítima defensa.

El episodio se dio cuando seis personas con armas llegaron subidas a tres motos a una vivienda en Toledo (Canelones). El clásico entre Peñarol y Nacional por el Campeonato Uruguayo acababa de terminar con goleada 3-0 a favor de los carboneros. La moto se detuvo y al menos uno de sus ocupantes ingresó al predio: tenía la intención de robar una bandera de Peñarol.

Uno de los que estaba en ese hogar, celebrando la victoria de su club, era un policía. Estaba de visita en esa casa. El agente fue a buscar el arma de reglamento y comenzó a dispararle. Lo hizo al menos 10 veces y dos de los hinchas de Nacional murieron.

Las cámaras de seguridad de Toledo registraron al menos 15 disparos durante la balacera que terminó con la vida de dos hinchas de Nacional (Ciudad del Plata)

Los cuatro sobrevivientes fueron luego detenidos y posteriormente condenados.

Este martes fue el turno de la declaración del policía. Su abogado, Marcelo Frioni, declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 que esta fue “la primera vez” que su cliente tenía la posibilidad de aclarar qué sucedió ese sábado 9. El agente había sido emplazado por la Justicia, pero había quedado en libertad.

El trasfondo de esto no es ni Peñarol-Nacional ni el robo de una bandera. Es la actitud de nuestro defendido, que se vio envuelto en la situación”, expresó.

El abogado relató que el policía estaba en un asado con unos amigos cuando llegaron delincuentes en motos con armas de fuego. “Lo único que primó fue la defensa de los niños y de los amigos al ver que estaban ingresando a la propiedad con armas de fuego personas identificadas o no con un club de fútbol. Eso es secundario”, señaló.

Uno de los temas que se trató en la audiencia judicial fue la cantidad de disparos. En total, fueron 14, pero el defensor pidió tener en cuenta la distancia que había entre el agente y los delincuentes. Señaló que eran entre 10 y 15 metros. “Los proyectiles que impactaron fueron dos en uno de los casos y uno en el otro. Con el lamentable desenlace fatal”, expresó.

Dos personas condenadas por el
Dos personas condenadas por el doble crimen de Toledo en Uruguay (Telemundo/Canal 12)

El abogado también declaró que el policía está “sufriendo un infierno” por estos días.

Darle muerte a dos personas, por más que actuó en situación de defensa, no se lo desea a nadie. Estaban en un asado, lo último que esperaban era ser abordados por personas con armas de fuego. Obró en defensa de los niños presentes y de sus amigos”, señaló.

Los familiares de las víctimas

Mientras tanto, los familiares de las víctimas piden que se “haga justicia”. En un video difundido en redes sociales, los familiares buscan saber qué sucedió ese sábado fatal. “Lo único que queremos es que se haga justicia por los fallecidos”, dice la publicación, consignada por el diario local El País.

Doble crimen en Toledo (Canelones)
Doble crimen en Toledo (Canelones) de parte de un policía a dos parciales de Nacional (Captura Subrayado/Canal 10)

Los familiares argumentaron que los hombres fueron atacados “por la espalda”. “Todavía nadie se ha comunicado con nosotros para decirnos cómo va el caso. No tenemos noticias de cómo va, cómo procede esto y cómo sigue”, expresaron en el video.

Los familiares aseguran que el caso dejó “dos familias destrozadas”. “Queremos Justicia porque fueron asesinados por la espalda. Ellos no estaban armados. Pedimos Justicia y que se actúe como debe ser. La fiscalía nunca se comunicó con nosotros. Nos tienen esperando y no sabemos nada”, criticaron.

Temas Relacionados

doble crimenUruguayJusticiaNacionalPeñarolToledo

Últimas Noticias

Senador uruguayo insultó a otro en una sesión: piden sanción por “desorden de conducta”

El opositor Sebastián Da Silva insultó al oficialista Nicolás Viera luego de que lo acusaran de estar vinculado a la estafa de un fondo ganadero; pidió disculpas, pero la izquierda lo siguió cuestionando

Senador uruguayo insultó a otro

El jefe del Comando Sur de EEUU visitó Panamá para supervisar los ejercicios conjuntos de fuerzas especiales en el Canal

La agenda del almirante Alvin Holsey incluyó un recorrido por la Base Cristóbal Colón del Servicio Nacional Aeronaval y reuniones con altos funcionarios de seguridad panameños

El jefe del Comando Sur

Ecuador fijó la fecha para la audiencia de imputación de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio

Los investigados que deberán comparecer son José Serrano, ex ministro durante la presidencia de Rafael Correa, Ronny Aleaga, ex asambleísta y ex miembro del bloque oficialista, junto a los empresarios Daniel Salcedo y Xavier Jordán

Ecuador fijó la fecha para

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles con baldes por la escasez de agua

La protesta fue documentada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que reclamó respeto a las libertades fundamentales de la población en medio de una crisis social y económica cada vez más profunda

Protestas y barricadas en La

Paraguay apunta a la industria global de semiconductores de alta gama con el segundo foro tecnológico junto a Taiwán

El encuentro, que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre, reunirá a 12 especialistas y a la multinacional TSMC, y permitirá a los empresarios paraguayos vincularse con la principal cadena de producción de chips del mundo

Paraguay apunta a la industria
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un profesor de educación física

Un profesor de educación física con trastornos mentales consigue la jubilación por incapacidad permanente tras la negativa de la Junta de Castilla y León

Ministro de Minas, Edwin Palma, está en Venezuela evaluando la hoja de ruta para la venta de Monómeros

Lo que debes saber sobre la recolección de setas en Castilla y León: leyes, multas y consejos para evitar el peligro

Aberrante: acusan a un chofer de aplicaciones de violar a 3 nenas de su familia y creen que hay más víctimas

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este miércoles 20 de agosto de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Albares traslada a sus homólogos

Albares traslada a sus homólogos de Armenia y Azerbaiyán la voluntad de España de acompañar el acuerdo de paz

Radiólogos vasculares lamentan el "deficiente" conocimiento de los médicos de Familia sobre su especialidad

Israel aprueba un polémico plan de asentamientos en Cisjordania "que borra el engaño" del Estado palestino

El Ibex 35 permanece prácticamente plano (-0,08%) al mediodía, pero por debajo de los 15.300 puntos

La selección española de BMX Freestyle Park realizará una concentración en Francia

ENTRETENIMIENTO

La serie “Mussolini: Hijo del

La serie “Mussolini: Hijo del Siglo” debuta en MUBI con polémica, tecnología de vanguardia y una mirada incómoda al pasado italiano

El día que Jane Fonda se refirió al otro rostro oculto de la industria del cine: los abusos de poder y la valentía de romper el silencio

La increíble historia de Pac-Man: el juego inspirado por una pizza que se volvió leyenda de la cultura pop mundial

Kevin Costner pide desestimar demanda de acoso sexual relacionada con “Horizon”

El momento en que dos influencers de comida casi mueren por un choque de auto mientras grababan