El Consejo Nacional Electoral de Honduras extendió los plazos para solicitar la nulidad de los comicios y el recuento de votos

Ana Paola Hall, presidenta del organismo electoral hondureño, se dirige a los medios durante una rueda de prensa en Tegucigalpa (REUTERS/Fredy Rodriguez)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció este sábado la extensión de los plazos para solicitar la nulidad administrativa y el recuento especial de votos de las elecciones generales celebradas el pasado domingo 30 de noviembre, una medida adoptada tras las demoras en el procesamiento de resultados y la falta de acceso a la página oficial de divulgación. La decisión busca responder a la creciente incertidumbre y a las denuncias de irregularidades que han marcado el proceso electoral.

De acuerdo con el comunicado emitido por el CNE, la prórroga para presentar acciones de nulidad administrativa se amplía por dos días y medio, con vencimiento el lunes 8 de diciembre a las 12:00 (18:00 GMT). Para las solicitudes de revisiones y recuentos especiales, el plazo se extiende cinco días, hasta el lunes 15 de diciembre a las 24:00 (06:00 GMT). Esta decisión se produce en un contexto de escrutinio paralizado desde el viernes y una página de resultados que no ha estado disponible durante más de 18 horas.

El motivo principal de la prórroga radica en los problemas técnicos y logísticos que han afectado el proceso. El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha presentado fallos reiterados, lo que ha generado desconfianza entre los partidos y la ciudadanía. El CNE reconoció que la falta de divulgación oportuna de los resultados y las interrupciones en el recuento han dificultado la transparencia y la certeza en el proceso.

Las reacciones de los partidos políticos no se hicieron esperar. El oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), de tendencia izquierdista, presentó una solicitud formal de nulidad del escrutinio presidencial, argumentando un “desastre” en el sistema TREP. Edeson Javier Argueta, apoderado legal de Libre, afirmó en su escrito que la acción de nulidad administrativa abarca los escrutinios realizados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel presidencial, y denunció que el conteo de votos “adultera la voluntad popular, violenta la ley electoral, resoluciones, reglamentos y procedimientos electorales”. Argueta también solicitó la reposición de la elección presidencial en todas las JRV si se admite la nulidad, y expresó su disposición a cumplir con los requisitos legales para subsanar cualquier defecto procesal.

Rixi Moncada, candidata del Partido Libre; el oficialismo pidió la nulidad de las elecciones en Honduras (REUTERS/Jose Cabezas)

Por su parte, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, denunció la existencia de “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas electorales y exigió al CNE una revisión minuciosa, que podría incluir la verificación voto por voto. Nasralla sostuvo en sus redes sociales que estas irregularidades “están alterando la voluntad del pueblo expresada en las urnas” y aseguró que su equipo cuenta con el 100% de las actas físicas, lo que, según él, demuestra su victoria en los comicios. Además, recordó que, según el reglamento, el plazo para solicitar revisiones de actas vence el 29 de diciembre, una fecha que difiere de la establecida por el CNE.

En cuanto al estado actual del escrutinio, el proceso permanece detenido desde la tarde del viernes, sin actualizaciones en la página oficial del CNE. Con el 88,02% de las actas escrutadas, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, lidera con 1.132.321 votos (40,19%), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 votos (39,49%). Rixi Moncada, candidata de Libre, ocupa el tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30%). Esta tendencia se ha mantenido estable desde el jueves.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) emitió un comunicado en el que instó a las autoridades hondureñas a agilizar el escrutinio y garantizar la trazabilidad de los resultados. El organismo, encabezado por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, señaló que los datos recabados por sus observadores confirman un resultado sumamente ajustado y advirtió sobre la falta de pericia tecnológica en el desarrollo e implementación de soluciones para el procesamiento y divulgación de resultados. La MOE/OEA subrayó la importancia de que las etapas subsecuentes del proceso, incluyendo el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se realicen con total claridad y eficiencia, sin más retrasos.

A casi una semana de las elecciones, los hondureños todavía no saben quién es el nuevo presidente electo del país (REUTERS/Leonel Estrada)

En el contexto general de las elecciones, los hondureños acudieron a las urnas para elegir presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. Además, el equipo de observadores de la OEA anunció su presencia en el municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, donde se celebrarán elecciones locales y nacionales tras las irregularidades que impidieron la votación el 30 de noviembre.

En este escenario de tensión y vigilancia, la misión internacional destacó la importancia de que la ciudadanía y los partidos políticos mantengan su papel de supervisión y control durante las etapas decisivas del proceso electoral.