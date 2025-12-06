América Latina

Elecciones en Honduras: el oficialista Partido Libre solicitó la nulidad del escrutinio tras la paralización del conteo de votos

El escrito presentado por el apoderado legal del bloque gobernante calificó de “desastre” el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que después de una semana de realizados los comicios todavía no finalizó el conteo de sufragios

Guardar
Rixi Moncada, candidata a presidenta
Rixi Moncada, candidata a presidenta de Honduras por el oficialista Partido Libre (REUTERS/Jose Cabezas)

El Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder en Honduras, solicitó la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales celebradas el pasado domingo 30 de noviembre. La petición, presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se fundamenta en lo que el partido califica como un “desastre” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El proceso de conteo de votos permanece paralizado desde el viernes, lo que ha incrementado la tensión y la incertidumbre en el país respecto a la legitimidad de los resultados.

En el escrito legal presentado por el apoderado de Libre, Edeson Javier Argueta, se argumenta que “se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”. El documento sostiene que las fallas técnicas y la falta de transparencia en el sistema han comprometido la integridad del proceso electoral, por lo que el partido oficialista exige la anulación de los resultados presidenciales.

El escrutinio, bajo la responsabilidad del CNE, se encuentra detenido desde la tarde del viernes, con el 88,02% de las actas escrutadas. Según los datos oficiales, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, lidera la contienda con 1.132.321 votos (40,19%), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 votos (39,49%). Rixi Moncada, candidata de Libre, ocupa el tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30%). La paralización del conteo y la falta de explicaciones oficiales han generado un clima de desconfianza y han alimentado las denuncias de irregularidades.

El escrutinio permanece detenido desde
El escrutinio permanece detenido desde el viernes por la tarde (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) intervino con un llamado urgente a las autoridades hondureñas para que agilicen el proceso de escrutinio. En un comunicado, la misión encabezada por Eladio Loizaga instó a “agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados”. El organismo internacional señaló que ha observado demoras e intermitencias en la gestión y procesamiento del material electoral, así como una marcada falta de pericia en el desarrollo de soluciones tecnológicas, lo que ha provocado retrasos significativos. La OEA subrayó la importancia de que las etapas restantes del proceso, incluyendo el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se realicen con total claridad y eficiencia.

Por su parte, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, denunció la existencia de “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas electorales. Nasralla solicitó al CNE una revisión minuciosa, que podría incluir la verificación voto por voto, y afirmó que su equipo, con “el 100% de las actas físicas en mano”, le demuestra que ganó las elecciones. El candidato advirtió que estas irregularidades están alterando la voluntad popular expresada en las urnas y exigió una respuesta inmediata de las autoridades electorales.

Salvador Nasralla denunció “errores graves”
Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras (REUTERS/Fredy Rodriguez)

El proceso electoral hondureño de este año incluyó la elección de presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. En el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, se repetirán las elecciones locales y nacionales debido a irregularidades detectadas el 30 de noviembre, lo que añade un elemento adicional de complejidad al panorama electoral.

En medio de la incertidumbre, Nasralla instó a la ciudadanía a mantener la calma y recordó que el plazo para solicitar revisiones de actas permanece abierto hasta el 29 de diciembre, lo que deja margen para que los actores políticos busquen soluciones dentro del marco legal vigente.

Temas Relacionados

Elecciones generales HondurasConsejo Nacional Electoral HondurasTransmisión de Resultados Electorales PreliminaresPartido Libertad y RefundaciónSalvador NasrallaIrregularidades electorales HondurasElecciones Honduras 2025Rixi MoncadaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

A una semana de las elecciones presidenciales, y con el conteo de votos aún detenido desde hace casi un día con poco más del 88% escrutado, el aspirante liberal afirmó que esas presuntas irregularidades “están alterando la voluntad del pueblo expresada en las urnas”

Salvador Nasralla denunció “errores graves”

La OEA llamó a las autoridades de Honduras a “agilizar” el escrutinio de las elecciones

La Misión de Observación del organismo internacional se expresó tras más de 18 horas sin avances en la publicación de resultados

La OEA llamó a las

La historia del canelazo: la bebida andina ícono de las fiestas de Quito

Este trago caliente pasó de ser un remedio casero colonial a convertirse en un símbolo cultural de la capital ecuatoriana

La historia del canelazo: la

Cómo la élite militar cubana llevó al país a “una crisis terminal” que dejó al régimen al borde del colapso

El politólogo Oscar Grandío Moráguez explicó cómo el conglomerado empresarial castrense GAESA profundizó el deterioro social y económico en la isla. Vaticinó que podría haber “un proceso catastrófico de protestas” y sostuvo que “es insostenible que la dictadura se mantenga”, aunque aclaró que no será sencillo una transición democrática

Cómo la élite militar cubana

Quién es Luana Lopes Lara, la brasileña que se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo

Con su compañía Kalshi amasó una fortuna superior a los 10.000 millones de dólares en pocos años

Quién es Luana Lopes Lara,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Mientras Sheinbaum celebra 7 años de la 4T, el PAN cuestiona seguridad en Michoacán, el PRI y MC callan

María Teresa Cabrera es elegida presidenta de la JNJ para el periodo 2026-2027: ¿cuál es su perfil?

Captan a Noroña distraído en el Zócalo mientras Sheinbaum pasaba junto a él

Sicarios asesinan a balazos a joven obrero en asentamiento humano de Mi Perú en pleno estado de emergencia en Lima y Callao

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Agenda gráfica para el día 5 de diciembre de 2025

AV. Las 'Guerreras' siguen vivas para los cruces del Mundial

Rocío Flores asegura que no está grabando un documental de su vida

Joan Laporta: "El Real Madrid representa el poder y el Barça, la libertad"

Acusado un hombre de colocar bombas caseras en la víspera del asalto al Capitolio de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Escándalo con Bonnie Blue en

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas