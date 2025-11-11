Jorge Glas fue trasladado a la nueva megacárcel de Ecuador

Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, ha sido condenado por delitos contra la administración pública.

El Gobierno de Ecuador difundió este lunes por la noche imágenes del exvicepresidente Jorge Glas dentro de una celda del nuevo centro penitenciario de máxima seguridad construido en Santa Elena. El presidente Daniel Noboa acompañó las fotografías con una frase breve, que encendió la controversia: “Bienvenido a tu nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”.

Glas, que fue detenido en la embajada de México en abril de 2024 tras el asalto policial que derivó en una crisis diplomática, forma parte del primer grupo de 300 presos trasladados a la llamada Cárcel del Encuentro. La operación fue anunciada por el Gobierno como un golpe contra las bandas criminales, un día después de una nueva masacre penitenciaria en Machala que dejó 31 muertos. Noboa escribió en otro mensaje que “el crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña” y que el Estado respondió “con hechos”.

El traslado del exvicepresidente correísta, condenado en los casos Odebrecht y Sobornos y procesado por peculado en la reconstrucción de Manabí, se produjo mientras continúan vigentes las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Estas medidas, emitidas el 17 de octubre de 2025, obligan al Estado ecuatoriano a garantizar su integridad y a evitar cualquier trato degradante o exposición pública incompatible con la dignidad humana.

Se movilizó a la nueva cárcel a presos considerados de alto riesgo.

La defensa internacional de Glas reaccionó de inmediato. La abogada Sonia Vera calificó el traslado como “un acto de desacato y humillación institucional” y acusó al presidente Noboa de violar una orden jurisdiccional vinculante. En su declaración, difundida en la red X, sostuvo que la publicación de imágenes del exvicepresidente “acompañadas de expresiones de burla y escarnio” constituye una violación directa de las resoluciones de la Corte IDH y “compromete la responsabilidad internacional del Estado”.

Vera aseguró que el movimiento carcelario se realizó sin notificación a la defensa, sin informe médico y sin intervención de la mesa técnica creada por el sistema interamericano. “No es un exceso comunicacional, sino un acto de Estado que utiliza el sistema penitenciario como instrumento de propaganda”, señaló, advirtiendo que lo ocurrido “pone en riesgo real, actual y grave la vida e integridad del beneficiario”.

El traslado de Glas ocurre apenas una semana después de que la Corte Interamericana rechazara un pedido de arresto domiciliario o traslado hospitalario, pero mantuviera la advertencia de que el Gobierno es responsable de su salud y seguridad. La defensa interpretó el mensaje presidencial como un desafío abierto al sistema interamericano, mientras sectores afines al correísmo denunciaron un uso político del encarcelamiento en plena campaña previa al referéndum del 16 de noviembre.

El traslado se cumplió junto con 300 presos más.

Desde el Gobierno, el operativo fue presentado como una demostración de autoridad frente al crimen organizado. Noboa ha insistido en que la Cárcel del Encuentro —construida en un complejo aislado de Santa Elena y dotada de protocolos de alta seguridad— representa un nuevo modelo penitenciario para “retomar el control del Estado” sobre los centros de reclusión. Las fotografías difundidas por el presidente, que muestran a decenas de reclusos rapados y custodiados por militares, evocan los métodos comunicacionales del gobierno de El Salvador.

Glas, de 56 años, cumple dos sentencias ejecutoriadas que suman 14 años de prisión. Su detención, su asilo frustrado en México y su posterior traslado a La Roca marcaron algunos de los episodios más tensos de la política ecuatoriana reciente.

El traslado y la publicación ocurren a menos de una semana del referéndum y consulta popular impulsadas por el oficialismo. Los comicios del domingo serán claves en el proyecto político de Daniel Noboa y en la estabilidad de su administración, cuyo mandato culmina en 2029. El correísmo es la principal oposición de Noboa.