La calle Pozo Hondón en el municipio madrileño de Villarejo de Salvanés. (Google Maps)

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La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre de 44 años acusado de apuñalar a su pareja, una mujer española de 37, en una vivienda de Villarejo de Salvanés, Madrid. Tras el ataque, el sospechoso se tiró desde la ventana de un primer piso, a unos tres metros de altura según ha podido saber El País, y sufrió una fractura en la muñeca. Los agentes investigan las circunstancias de la agresión.

El aviso llegó al Summa 112 hacia las 10:30, después de que una llamada alertara de que una mujer había sido herida con un arma blanca. A la llegada de los equipos sanitarios al domicilio de la calle Pozo Hondón, la víctima presentaba cortes profundos en el tórax, mientras que el presunto agresor se encontraba en el exterior del edificio.

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El #SUMMA112 ha atendido a una mujer por una herida de arma blanca en el tórax. 📍Villarejo de Salvanés. La víctima ha sido trasladada al hospital en el helicóptero sanitario, en estado grave, pero estable. Además, han atendido a un hombre tras precipitarse desde una ventana, por una fractura de muñeca, que ha sido trasladado en estado moderado. Investiga @guardiacivil — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 19, 2026

La mujer se encuentra en estado grave

“La mujer ha requerido la colocación de un parche en una herida abierta”, especifica la jefa de guardia del Summa María Redondo. Los sanitarios estabilizaron a la mujer antes de evacuarla en helicóptero a un centro hospitalario.

Su estado es grave, aunque inicialmente no se teme por su vida. El hombre, cuya única lesión derivada de la caída ha sido la fractura de muñeca, presenta un pronóstico moderado.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para determinar la secuencia de los hechos y esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que el detenido saltara por la ventana. La investigación deberá precisar también las circunstancias en las que se produjo el ataque contra la mujer y si existían antecedentes previos entre ambos.

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La casa consistorial y sede del Ayuntamiento del municipio madrileño de Villarejo de Salvanés (Wikimedia Commons)

Recursos para las víctimas de violencia de género

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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