Eddy Reynoso consideró que David Benavidez tiene condiciones para complicar a Oleksandr Usyk en una posible pelea de peso crucero (Especial)

Guardar

Eddy Reynoso consideró que David Benavidez tiene condiciones para complicar a Oleksandr Usyk en una posible pelea de peso crucero, aunque no se inclinó por un ganador y sostuvo que la experiencia del ucraniano podía ser decisiva ante un rival más joven.

El entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez también descartó que bajar de nuevo a las 200 libras sea un obstáculo para Usyk. El ucraniano no pelea en peso crucero desde 2018, pero ha expresado su intención de regresar a la división para buscar un combate con Benavidez.

PUBLICIDAD

El pugilista dejó de lado la rivalidad y reconoció las ventajas que tiene el mexicano para este encuentro. (Especial)

“Es lo mismo que decía cuando iba a subir a completo. Ahorita creo que con todo el trabajo que él hace, toda la gente que él tiene, van a saber administrar ese tipo de temas, ese tipo de estrategias que ellos utilizan también para ir bajando poco a poco con buenos entrenamientos, buenas preparaciones, cargas físicas”, dijo Reynoso a Fight Hub.

El líder del Canelo Team estimó que el equipo de Usyk puede preparar el descenso de peso sin poner en riesgo su rendimiento. Reynoso recordó que el boxeador ucraniano ya ha despejado dudas cuando dejó el peso crucero para competir entre los completos.

PUBLICIDAD

“De ese lado no creo que haya problema, pero sí creo que es un peleador muy fuerte también en ese peso”, añadió Reynoso.

La pelea entre Benavidez y Usyk no tiene contrato ni fecha. Antes de pensar en el ucraniano, Benavidez tiene previsto enfrentar al polaco Michal Cieslak el próximo 5 de diciembre en una pelea de unificación de peso crucero.

El estadounidense busca sumar el título del CMB a los cinturones de la AMB y la OMB que ya tiene. En caso de imponerse, su ruta contempla posibles peleas frente a Jai Opetaia o Usyk.

Oleksandr Usyk felicitó a Canelo Álvarez tras la victoria que le devolvió el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (X@usykaa)

Reynoso reconoce las ventajas de Usyk y Benavidez

Reynoso sostuvo que Usyk llega a esa hipotética pelea con una trayectoria difícil de ignorar. El púgil ucraniano había sido campeón indiscutido en peso crucero y peso completo, una marca que lo coloca como uno de los peleadores con mayor recorrido de su generación.

PUBLICIDAD

“Usyk lo ha ganado todo, le ha ganado a todo tipo de peleadores, ha ganado divisiones que jamás imaginábamos que iba a ser campeón, que fue la de peso completo. Benavidez es un tremendo peleador que ha ido poco a poco escalando las divisiones, se ha visto muy fuerte”, afirmó Reynoso a Fight Hub.

El entrenador de Canelo identificó una diferencia generacional entre ambos. Usyk aporta experiencia y recursos técnicos, mientras Benavidez llega con fuerza, volumen de golpes y una edad menor.

“Creo que es una pelea muy dura para los dos. Usyk tiene la experiencia, pero también tiene la veteranía; Benavidez es un peleador fuerte que también ya tiene experiencia y es más joven”, señaló Reynoso.

PUBLICIDAD

David Benavidez tendrá que decidir en qué división quiere seguir compitiendo, si en las 175 o en las 200 libras (REUTERS)

Eddy no anticipó un vencedor. Consideró que las características de ambos campeones del mundo pueden abrir un combate parejo en una división donde Usyk ya ha sido campeón indiscutido y Benavidez busca consolidar su salto tras pasar por supermediano y semicompleto.

“Creo que puede reunir los ingredientes para que sea una gran pelea, una pelea de disfrutarse si se llega a dar”, concluyó Reynoso.

La pelea entre Canelo y Benavidez queda prácticamente descartada

La opinión de Reynoso sobre Benavidez también reactivó una rivalidad que se mantuvo durante años fuera del ring. El estadounidense exigió una pelea contra Canelo cuando ambos coincidieron en los supermedianos y Benavidez figuraba entre los aspirantes a los títulos de la división.

PUBLICIDAD

El combate nunca se concretó. Benavidez acusó en distintas ocasiones a Canelo de evitarlo, mientras el mexicano sostuvo que su rival no ofrecía las condiciones requeridas para pactar una pelea.

Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

La falta de acuerdo derivó en una guerra de declaraciones que no llegó a una conferencia de prensa, un anuncio oficial ni una fecha. Benavidez terminó por abandonar las 168 libras y siguió su carrera en semicompleto antes de subir a la división crucero.

La distancia entre ambos vuelve prácticamente descartado un duelo directo. Canelo se mantiene relacionado con el peso supermediano donde ya es campeón nuevamente, mientras Benavidez avanzó dos categorías y centra sus objetivos en los campeonatos de las 200 libras.

PUBLICIDAD