La JEP presenta avances del Caso 03 sobre falsos positivos e involucra a generales retirados (JEP)

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó a diez generales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables por su presunta contribución a la expansión de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegalmente como bajas en combate, conocidos como ‘falsos positivos’, entre 2005 y 2008.

Entre los señalados está el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército. La Sala de Reconocimiento concluyó que el fenómeno se extendió desde mandos de división, el Comando Conjunto Caribe, la Inspección General y la Comandancia del Ejército.

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La JEP señaló una política de facto basada en el número de bajas

El relator de la Fase Nacional del Caso 03, Óscar Parra Vera, indicó que entre 2005 y 2008 se consolidó una política de facto que ubicó las bajas en combate como indicador central de éxito operacional.

“Esta evolución estuvo marcada por la consolidación de una política de facto, que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional”, afirmó.

El excomandante del Ejército rindió dos versiones ante la JEP: en 2020 y en septiembre de 2022 (Colprensa)

Según la JEP, esta dinámica permitió que personas protegidas fueran asesinadas y presentadas de manera ilegítima como combatientes muertos en operativos, con el propósito de mostrar resultados militares.

Los oficiales llamados a reconocer responsabilidad

Además de Montoya, la decisión incluyó a los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Luis Felipe Paredes Cadena.

También fueron identificados los mayores generales retirados Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñones Quiroz, así como el brigadier general retirado José Joaquín Cortés Franco.

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La Sala los convocó a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, tras analizar sus funciones, las actuaciones atribuidas y su relación con los hechos investigados.

Los expedientes de Montoya, González Peña y Pico Hernández pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. La remisión respondió a que los tres oficiales expresaron de forma reiterada que no reconocerían responsabilidad por los hechos atribuidos.