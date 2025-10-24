América Latina

Detenidos dos secuestradores chilenos que mataron a su víctima: pedían USD 200

Un menor de 17 años y otro sujeto de 21 asesinaron a golpes al temporero José Tomás Tamayo Fuentes, de solo 20 años

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile


Tamayo había viajado desde Santiago a La Araucanía para trabajar como temporero.

El Juzgado de Garantía de Temuco (680 kms al sur de Santiago) amplió hasta este domingo el control de detención de un menor de 17 años y un joven de 21, acusados de secuestrar y asesinar al joven José Tomás Tamayo Fuentes (20), a cuya madre exigían la suma de USD 200.

Tamayo había llegado desde Santiago hasta la Región de La Araucanía semanas antes para trabajar como temporero, sin embargo, hace unos días, su madre comenzó a recibir mensajes y llamados en los que le pedían dicha cantidad de dinero para volver a ver con vida a su hijo.

Desesperada, la mujer estampó una denuncia por secuestro extorsivo ante la Policía de Investigaciones (PDI), quienes tras georreferenciar los mensajes dieron con una casa ubicada en la calle Ramón Morales, en el sector Las Vegas de Chivilcán.

Allí encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, que presentaba heridas atribuibles a terceros, y arrestaron a los dos acusados, quienes tenían antecedentes previos por delitos de gravedad. Según trascendió, los secuestradores habrían retenido al joven por alrededor de 13 días.

Ambos fueron formalizados este jueves en Temuco, pero el juez Mauricio Torres decidió extender el control de detención hasta el domingo, a las 12 horas, puesto que aún hay diligencias pendientes, declarando reservada la audiencia.

En tanto, el cuerpo de José Tamayo fue derivado al Servicio Médico Legal (SML) a fin de practicarle una autopsia, pues todo apunta a que fue torturado durante su cautiverio.

El menor de edad involucrado
El menor de edad involucrado aseguró que los tres eran amigos y vivían juntos.

Peritajes pendientes

El fiscal a cargo de la investigación, César Schibar, señaló que “esta investigación surge por una denuncia presentada por la madre de la víctima, lamentablemente fallecida, el miércoles recién pasado en horas de la madrugada”, agregando que las pericias que llevará a cabo el SML serán determinantes para establecer la data y las causas de la muerte del joven trabajador.

Por su parte, el defensor penal público, Eugenio Sáez, afirmó que su representado -el menor de 17 años-, le aseguró que los tres eran amigos y vivían juntos en la casa donde sucedieron los hechos.

“Lo que me ha señalado mi representado es que se trataba de jóvenes que son amigos y residían los tres en el domicilio, de manera voluntaria”.

Finalmente, el seremi de Seguridad en La Araucanía, Israel Campusano, lamentó el hecho y sostuvo que “tenemos que seguir trabajando no solamente en buscar justicia, sino también en el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, que incluye varios ejes entre los que están la desarticulación de orgánicas criminales y su financiamiento”, cerró la autoridad.

