América Latina

El presidente de Guyana convocó a los líderes del Caribe a un “diálogo maduro” sobre el despliegue militar de Estados Unidos

Irfaan Ali instó a Caricom a construir consensos en seguridad regional, en medio de la disputa fronteriza con Venezuela por el Esequibo y la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico

Guardar
El presidente de Guyana, Irfaan
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, en una fotografía de archivo (EFE/ Nazima Raghubir)

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, llamó a los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) a sostener “un diálogo maduro y abierto” ante los desafíos de seguridad regional y el aumento de la presencia naval de Estados Unidos en el Caribe.

Las declaraciones, hechas en una entrevista divulgada este miércoles por el Departamento de Información Pública de Guyana, llegan en un contexto marcado por el respaldo de Georgetown al despliegue militar estadounidense orientado a combatir el narcotráfico procedente de Venezuela, nación con la que mantiene una tensa disputa fronteriza por las ambiciones expansionistas del régimen de Nicolás Maduro.

Ali señaló la necesidad de construir un “consenso” a través de una reunión que permita compartir inteligencia e información, entendiendo el alcance de los intereses en juego y las implicancias de las maniobras militares en la región. Remarcó que la transparencia, el diálogo abierto y la cooperación son herramientas esenciales para que los países caribeños puedan “salvaguardar colectivamente la paz y la estabilidad, al tiempo que abordan los nuevos desafíos de seguridad”.

En el seno de Caricom, la presencia de fuerzas estadounidenses fractura opiniones. Algunos Estados miembros apoyan el operativo encabezado por Washington, mientras otros critican tanto los ataques a embarcaciones como la presión sobre Venezuela. Ali relativizó el enfoque en las amenazas convencionales y subrayó la importancia de abordar problemas como el narcotráfico, la migración ilegal y el uso ilícito de rutas fluviales internacionales.

El mandatario aseguró que Guyana ha defendido consecuentemente la región como “zona de paz” y que su Gobierno responde “con hechos y la verdad” frente a hostilidades. “Todos los días, el Gobierno venezolano me ataca personalmente y ataca a este país. Dicen lo peor de nosotros. Pero nunca hemos respondido de forma hostil”, afirmó.

La controversia entre Guyana y Venezuela se intensificó durante los últimos dos años por el territorio del Esequibo, bajo administración guyanesa y reivindicado por Caracas. La región, de más de 159.000 kilómetros cuadrados y con vastos recursos naturales, representa casi dos tercios de la superficie guyanesa y se hizo aún más estratégica tras el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros hace cinco años.

Irfaan Ali habló en la
Irfaan Ali habló en la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre de 2025 (REUTERS/Eduardo Munoz)

La semana pasada, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Ali mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que reafirmaron la “alianza estratégica” bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Esta colaboración se da en el marco de la creciente tensión fronteriza y el endurecimiento del discurso de Caracas.

En su intervención ante la ONU, Ali denunció que el régimen venezolano “persiste con leyes unilaterales y amenazas de anexión” sobre el Esequibo. Criticó la negativa de Caracas a acatar decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en 2023 dictó medidas provisionales para mantener el statu quo y evitar cambios unilaterales en la zona disputada. “Si se pueden pisotear los derechos de un Estado pequeño e ignorar las órdenes jurídicamente vinculantes, ¿qué protección le queda a cualquier nación bajo el Derecho Internacional?”, planteó el mandatario.

En defensa de la postura guyanesa, Ali recalcó que los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia “no son negociables” y expresó que su país “sigue confiando” en la legislación internacional. Atribuyó a su Gobierno una respuesta “diplomática y basada en la veracidad”, mientras acusó a Venezuela de violar el Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el orden legal mundial.

La contrarréplica del ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, llegó a través de su canal de Telegram, en donde calificó el discurso de Ali como “plagado de falsedades, manipulación y sometimiento a los intereses del imperio y de las transnacionales”. Gil acusó a Guyana de actuar como “administrador” de la transnacional ExxonMobil y de desestimar el Acuerdo de Ginebra de 1966, documento crucial para Caracas, al tiempo que denunció la “entrega unilateral” de recursos en una zona bajo disputa.

El Esequibo, con enormes yacimientos de petróleo, gas, minerales y recursos forestales, ha estado bajo administración guyanesa desde el laudo arbitral de 1899, aunque la disputa formal entre ambos países tiene casi dos siglos. El reciente auge del sector petrolero ha revitalizado el conflicto y multiplicado su importancia estratégica regional, escenario en el que los líderes caribeños ahora evalúan los riesgos y la necesidad de articular respuestas concertadas.

(Con información de EFE y EP)

Temas Relacionados

GuyanaVenezuelaEstados UnidosCaribeúltimas noticias américa

Últimas Noticias

El movimiento indígena ecuatoriano rechazó el diálogo con Noboa y ratificó las protestas

Comunidades Kichwa califican de “arbitraria” la decisión de negociar con el Gobierno y exigen la liberación de doce detenidos acusados de terrorismo

El movimiento indígena ecuatoriano rechazó

Correos filtrados revelaron un “puente aéreo” narco entre Venezuela y Belice con destino final en Estados Unidos

Según documentos obtenidos por el consorcio periodístico OCCRP, aeronaves privadas partieron de pistas clandestinas en Maracaibo y utilizaron la pequeña nación centroamericana como escala clave antes de ingresar a territorio estadounidense

Correos filtrados revelaron un “puente

Estados Unidos deportó a una ex jueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

Melody González Pedraza había llegado a Tampa, Florida, en 2024 bajo el ‘parole’ humanitario

Estados Unidos deportó a una

El canciller de Brasil aclaró que Lula Da Silva negociará aranceles con Donald Trump

Altos funcionarios destacan la apertura a nuevas negociaciones económicas luego de señales positivas entre mandatarios, mientras insisten en preservar la autonomía institucional del país

El canciller de Brasil aclaró

La demanda de energía eléctrica en Cuba supera el doble de la capacidad: habrá apagones en más de la mitad del país

La crisis energética provocará cortes durante toda la jornada, con una afectación simultánea al 53% del territorio en el horario de mayor demanda

La demanda de energía eléctrica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paro de transportistas 2 de

Paro de transportistas 2 de octubre: MTC asegura que el 80% de empresas de transporte no acatará medida de fuerza

Vacaciones recreativas regresan a Bogotá para niños y adolescentes: los requisitos y parques participantes

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Comisión de Derechos Humanos de la CDMX implementa sistema fotovoltaico para generar energía limpia

Javier Milei comparó a Scott Bessent con Messi y habló de la reconstrucción del vínculo con la oposición dialoguista

INFOBAE AMÉRICA
Liberados la decena de militares

Liberados la decena de militares retenidos durante las protestas del paro nacional en Imbabura, Ecuador

El FBI corta relaciones con el grupo proisraelí Liga Antidifamación por "espiar" a estadounidenses

La Unión Europea apoyó el muro de drones tras incursiones aéreas y acusó a Rusia de violar su espacio fronterizo

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

ENTRETENIMIENTO

K-pop Demon Hunters, más de

K-pop Demon Hunters, más de 300 drones y un show que se volvió viral: así fue el impactante espectáculo nocturno que copó un parque en Corea

Ray J enfrenta demanda de su exnovia Kim Kardashian y Kris Jenner por difamación

Marcela Reyes responde a las acusaciones que la relacionan con la muerte de su exesposo B-King

Tyrese Gibson enfrenta una orden de arresto tras la muerte de un perro en su vecindario de Georgia

“Salvados por la campana”: Así luce Tiffani Thiessen a más de 30 años del estreno de la serie