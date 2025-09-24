América Latina

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

El presidente chileno defiende que “llegó el tiempo” de una mujer latinoamericana para liderar el organismo, pese a las reticencias de la oposición nacional

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU, el 23 de septiembre de 2025 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó este martes oficialmente la candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y dijo que su país la respaldará, pese las reticencias de la derecha y la ultraderecha, y a que su mandato en La Moneda concluirá el próximo mes de diciembre, por lo que el tema será potestad de quien lo suceda.

En su intervención ante la 80 edición de la Asamblea General de la ONU, el mandatario aseguró que llegó el tiempo para que sea una mujer la que lidere el organismo internacional y resaltó que tanto la trayectoria política nacional —fue dos veces jefa de Estado de Chile— como su experiencia internacional —donde ejerció como presidenta de ONU Mujeres y como Alta Comisionada por los Derechos Humanos— avalan a la socialista.

“Quiero decirles que el equilibrio regional debe ser respetado en este proceso. Este es el tiempo de América Latina y del Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación. Enfrentar el desequilibrio histórico de género en las Naciones Unidas, en donde nunca un Secretario General ha sido mujer, es también un tema pendiente”, afirmó.

“La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado si le quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo”, agregó.

FOTO DE ARCHIVO. La expresidenta chilena Michelle Bachelet durante una conferencia en Lima, Perú. Julio, 2022 (REUTERS/Sebastián Castañeda)

Por ello “es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra ex presidenta Michel Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, quien además nos está acompañando en esta sesión”, dijo.

“Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, es la mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización”, agregó.

Ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado su trayectoria vital. Combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer en tiempos de fragmentación y desconfianza”, aseveró.

Al hilo de estos argumentos, Boric expresó su convicción de “que Michelle Bachelet representa una figura capaz de tender puentes, de tender puentes entre el norte y el sur, entre oriente y occidente, entre la urgencia de las funciones y la defensa de los principios”.

Sentenció además que “con su liderazgo, las Naciones Unidas podrán recuperar una credibilidad eficaz y propósito frente a los desafíos de nuestro tiempo, trabajando, por cierto, sobre el legado de Antonio Gutiérrez, quien me consta, ha dado lo mejor de sí por la dignidad de la humanidad”.

“Presentamos esta candidatura con la certeza que Michel Bachelet puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas, una vez más, un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para El Mundo entero”, concluyó Boric asegurando que es una candidatura que “todo el país poya”.

El nombre de Bachelet ha sonado como posible candidata en los últimos meses, junto al de la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, quien sería mejor vista por Estados Unidos, y el de la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley.

(Con información de EFE)

