América Latina

El régimen de Cuba admitió la grave crisis eléctrica que afecta a la isla tras el quinto apagón nacional en menos de un año

Desde el ministerio de Energía aseguraron que la mayoría de las termoeléctricas funcionan con maquinaria obsoleta y recursos limitados, lo que retrasa la recuperación del suministro

Guardar
El amanecer en Cuba tras
El amanecer en Cuba tras la primera noche sin luz (REUTERS/Norlys Perez)

El régimen de Cuba reconoció este jueves la “debilidad” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el quinto apagón nacional en menos un año que dejó a millones de usuarios sin suministro.

El ministro de Energía y Minas (Minem), Vicente De La O Levy, afirmó en la televisión estatal que el sistema opera en condiciones “débiles”, especialmente en las siete centrales termoeléctricas que constituyen “la columna vertebral de la generación energética nacional”.

“Es un tema latente la debilidad que tiene nuestra generación de electricidad y hay un proceso en marcha para su fortalecimiento”, señaló el funcionario de la dictadura cubana durante su intervención, en la que reconoció el impacto de los apagones en la prestación del servicio.

El ministro sostuvo que “los colapsos totales del SEN son lo peor que puede suceder a una empresa eléctrica” y subrayó que el país continúa con tareas de recuperación, 36 horas después del evento que afectó a todo el territorio.

La oscuridad invadió las calles
La oscuridad invadió las calles de La Habana tras un nuevo apagón nacional (REUTERS/Norlys Perez)

Sobre la causa del quinto apagón masivo en el último año, De La O Levy dijo que se dispone de “información muy preliminar” y que la investigación “requiere de su tiempo, proceso análisis y sus protocolos” ante la desesperación de la población por volver a tener suministro eléctrico en sus domicilios o locales.

Se sabrá la verdadera causa cuando se tenga un veredicto final y más preciso”, sentenció el titular de Energía y Minas.

Según reportó el Minem, este jueves se logró reconectar a las quince provincias al sistema y la central Guiteras inició “un segundo intento de arrancada para incorporarse a la generación eléctrica”.

Cabe recordar que el sistema eléctrico de Cuba registró otras cuatro caídas desde el año pasado: tres por averías (incluidas dos en la Guiteras) y una relacionada con el paso de un huracán. El pasado fin de semana, la rotura de un cable de alta tensión dejó sin energía durante horas a cinco provincias del este de la isla, según informó el Minem.

Una mujer orando con una
Una mujer orando con una vela de fondo (REUTERS/Norlys Perez)

El Informe 2025 sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que desmiente el relato de la dictadura de Díaz-Canel de un país con “derechos sociales garantizados”, expuso el pasado 9 de septiembre una crisis social y económica de gran magnitud.

Según el OCDH, “los apagones, la crisis alimentaria, el costo de la vida (inflación), los bajos salarios y la ineficaz salud pública golpean a millones de cubanos, que ven su vida pasar entre la negación de los problemas, añejos llamados a la resistencia y el eterno culpar a otros por parte de las autoridades”.

El resultado del análisis fue basado en 1.344 entrevistas personales realizadas en 70 municipios de todas las provincias cubanas entre el 8 de junio y el 11 de julio.

El régimen cubano anunció la
El régimen cubano anunció la débil recuperación de la electricidad en la isla (Europa Press)

El origen de la crisis energética en Cuba

El régimen lleva décadas de inversiones postergadas y obsolescencia tecnológica, de acuerdo con especialistas consultados. Las centrales termoeléctricas presentan déficit de mantenimiento, desgaste por uso prolongado y falta de financiamiento adecuado para su modernización.

La situación se agrava porque muchos motores de generación distribuidos en el país solo pueden operar de forma limitada debido a la escasez de divisas para adquirir combustible.

Los cubanos alumbraron la noche
Los cubanos alumbraron la noche con sus celulares y las luces de los vehículos (REUTERS/Norlys Perez)

Los cortes de electricidad representan una carga para la economía de Cuba, cuya actividad se contrajo 1,1 % en 2024, según datos oficiales. La caída acumulada en los últimos cinco años alcanza 11 %. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) también estima que el producto interno bruto (PIB) de la isla marcará un resultado negativo en 2024.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaÚltimas Noticias Américarégimen cubanoVicente De La O LevySENDerechos HumanosDDHHcrisis energética en CubaCrisis en CubaApagón en CubaCuba sin luz

Últimas Noticias

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

El equipo jurídico del ex presidente brasileño calificó la sentencia de desproporcionada y denunció la falta de garantías en el proceso

La defensa de Jair Bolsonaro

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

Recibió una sentencia de 27 años y 3 meses de prisión por atentar contra el orden democrático en una región marcada por las causas judiciales contra antiguos líderes

Bolsonaro se convirtió en el

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que la democracia brasileña “no se dejará intimidar” tras las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, quien calificó el fallo judicial como una “caza de brujas” y amenazó con que Washington “responderá en consecuencia”

El Gobierno de Brasil rechazó

Marco Rubio calificó de “caza de brujas” la condena a Bolsonaro y advirtió que Estados Unidos “responderá en consecuencia”

El secretario de Estado estadounidense denunció al juez Alexandre de Moraes por “persecución política” tras el fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que sentenció al ex mandatario a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva

Marco Rubio calificó de “caza

“¡Bolsonaro a la cárcel!”, “Injusto”: la condena al ex presidente divide nuevamente a Brasil

El Supremo Tribunal de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022

“¡Bolsonaro a la cárcel!”, “Injusto”:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chubut: dos partidos libertarios se

Chubut: dos partidos libertarios se disputan el uso del color violeta en la boleta única para octubre

Atraparon a tres piratas del asfalto por el robo de un camión repleto de carne en Villa Fiorito

Día Internacional de Acción contra la Migraña: 5 recomendaciones para mejorar la calidad de vida

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Roy Cortina apuesta a una nueva derrota de LLA: “Lo que sucedió en septiembre se va a repetir en octubre”

INFOBAE AMÉRICA
Más de un centenar de

Más de un centenar de personas se reúnen frente a la Embajada de EEUU en Madrid en homenaje al activista Charlie Kirk

ACT. El Athletic Club concreta el fichaje de Aymeric Laporte hasta 2028

Al menos ocho muertos y más de 90 heridos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

(Previa) Barça y Atlético buscan seguir mandando en la Liga F y el Real Madrid aprovechar el soplo europeo

ENTRETENIMIENTO

Expectativa por el regreso de

Expectativa por el regreso de Foo Fighters: imágenes inéditas y novedades de Studio 606

Nueva era para el sector: dos gigantes del entretenimiento negocian una megafusión histórica

Gorillaz anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum ‘The Mountain’

El día en que Slash convenció a Charlie Sheen de salvar su vida en rehabilitación

Cine y moda rendirán homenaje a Giorgio Armani: qué se sabe sobre la película que explorará su legado