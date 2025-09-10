América Latina

Prisión preventiva para un sujeto que mató a otro por error en Chile

El individuo disparó contra un automóvil pero le dio en la cabeza a un transeúnte inocente

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

La víctima fue identificada como Larry C. R., de 41 años, ciudadano peruano que venía saliendo de una barbería.

Con la medida cautelar de prisión preventiva mientras duren los 120 días de investigación fijados por el tribunal quedó este martes un ciudadano chileno de 26 años, acusado de matar con de un disparo en la cabeza a un transeúnte que se cruzó mientras el imputado le disparaba a otro vehículo en la comuna santiaguina de Recoleta.

El hecho ocurrió el pasado 6 de julio, y hasta hace poco el Ministerio Público manejaba la hipótesis de un ajuste de cuentas. La investigación arrojó finalmente que la víctima, identificada como Larry C. R., de 41 años, recibió el certero disparo cuando venía saliendo de una barbería luego de cortarse el cabello.

Según fuentes de Infobae Perú, el occiso llevaba al menos 18 años residiendo en Chile, vivía a pocas cuadras del lugar del crimen, trabajaba como bodeguero en la misma zona y mantenía una relación con una mujer de su misma nacionalidad. No tenía antecedentes policiales y mantenía todos sus papeles migratorios en orden. El acusado, por otra parte, si tenía antecedentes penales previos por tráfico de drogas.

El imputado tenía antecedentes penales previos y se le encontró cocaína y ketamina.

Víctima inocente

La investigación, llevada adelante por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía de Chile (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI), estableció que ese día el imputado se involucró en un altercado vial con otro automóvil en el que viajaban dos hombres, persiguiéndolos por cuadras y disparándoles en varias oportunidades.

“Se pudo establecer que el imputado, que circulaba a bordo de un vehículo blanco, efectuó una serie de disparos en contra de un segundo vehículo (...) a raíz de esa serie de disparos, alcanzan a nuestra víctima, quien fallece en el lugar y que solamente iba circulando por el mismo“,informó el fiscal Francisco Lanas.

Si bien el vehículo atacado recibió dos balazos, ninguno de ellos dio en sus ocupantes, quienes libraron ilesos, suerte que no corrió el ciudadano peruano fallecido.

En adición, al acusado se le encontró además cocaína y ketamina, razón por la cual fue formalizado por infracción a la Ley de Drogas, porte ilegal de arma de fuego, homicidio simple en contra de Larry C. R. y homicidio frustrado en contra de los individuos que manejaban el otro vehículo involucrado en el fatal hecho.

