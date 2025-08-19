América Latina

Rodrigo Paz dijo en qué se diferencian sus planes de los de Tuto Quiroga, su rival en el balotaje presidencial en Bolivia

El candidato explicó que su propuesta busca romper con la lógica histórica de exclusión y burocracia estatal que, según él, mantiene estancada la economía del país

Guardar
El candidato a la Presidencia
El candidato a la Presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira (EFE/Luis Gandarillas)

El candidato a presidente de Bolivia Rodrigo Paz delineó las diferencias centrales entre su proyecto político y el de Tuto Quiroga, con quien disputará el balotaje tras las elecciones generales realizadas el pasado domingo.

En conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Paz explicó que su propuesta busca romper con la lógica histórica de exclusión y burocracia estatal que, según él, mantiene estancada la economía boliviana.

El 85% de la economía boliviana es informal en tiendas gremiales, cuentapropistas, transportistas, comerciantes... Si no tratas la informalidad del país para crear una formalidad barata, muy difícilmente vas a reordenar la economía”, remarcó el candidato, quien insistió en que la clave está en un proyecto inclusivo que deje atrás años de enfrentamiento y división.

“Nuestro proyecto se llama ‘Capitalismo para Todos’, que implica cerrar una aduana corrupta, facilitar la producción nacional y crear comercio con tecnologías baratas“, explicó.

Jorge "Tuto" Quiroga (REUTERS/Claudia Morales)
Jorge "Tuto" Quiroga (REUTERS/Claudia Morales)

Para Paz, la diferencia con Quiroga es central: “Él va por la receta normal de ‘voy al Fondo Monetario Internacional a conseguir doce mil millones de dólares para reactivar esta economía’. En Bolivia hay recursos, solo que hay que acabar con un Estado tranca que se consume el 80% de esos recursos”, sostuvo.

También subrayó la necesidad de descentralizar atribuciones y construir la economía “desde las regiones”.

En el repaso del escenario posterior a las elecciones generales, Paz celebró los resultados obtenidos, especialmente entre la comunidad boliviana en Argentina. Aseguró que las urnas respaldaron su apuesta por el reencuentro tras “20 años de confrontación, de dispersión, de orden racial, cultural, geográfico”.

“Hoy día estamos en un gran encuentro entre todos los bolivianos para salir adelante con estabilidad, gobernabilidad y este cambio a la economía que es tan necesario”, sostuvo.

Al analizar las dos décadas del modelo del socialismo del siglo XXI en Bolivia, Paz criticó el aislamiento internacional y el despilfarro de recursos: “Este es el año del bicentenario de Bolivia… y no hemos tenido la visita de un solo presidente para nuestro día de aniversario, el 6 de agosto. Ese es un ejemplo del aislamiento económico, del aislamiento internacional, de la división interna y del fracaso de este modelo, que lo único que ha generado es el despilfarro de más de sesenta mil millones de dólares y dejarnos una deuda de cerca de cuarenta mil millones de dólares para el pueblo boliviano”.

El ex presidente Evo Morales
El ex presidente Evo Morales (AP Photo/Jorge Sáenz)

Consideró que el debate izquierda-derecha está agotado y propuso un Estado facilitador enfocado en la economía real, no en la confrontación ideológica.

Sobre la situación judicial de Evo Morales, fue categórico: “Cuando seamos Gobierno, más allá de Evo Morales, la ley se tiene que aplicar, la justicia se tiene que reformar... todo aquel que haya incumplido la norma va preso”. Reafirmó que la lucha contra la corrupción y la reforma de la justicia serán banderas prioritarias.

Consultado sobre similitudes con líderes regionales, Paz descartó comparaciones con Javier Milei o con Mauricio Macri: “No creo que haya nadie parecido a Milei, le soy honesto... si tuviera que tener un criterio, me ubico más en la admiración a un prócer o una figura como San Martín, que tiene un sentido del equilibrio estratégico”.

El presidente de Argentina, Javier
El presidente de Argentina, Javier Milei

En cuanto a la relación con Argentina y el presidente Milei, el candidato resaltó la vecindad y la historia compartida: “Yo vengo de una región que es Tarija, frontera con Jujuy y con Salta. Tenemos una fuerte admiración y presencia en la relación con Argentina”. Reiteró la prioridad de reconstruir los lazos bilaterales y de iniciar la apertura del país después de años de aislamiento.

Por último, Paz definió su visión sobre la política exterior boliviana, poniendo énfasis en la importancia del vecindario y en la cooperación con los países limítrofes: “Hay pesos pesados dentro de ese bloque. Uno es los Estados Unidos, otro Brasil y otro es Argentina. Entonces, primero el vecindario y después hablemos del resto del mundo”, concluyó.

Temas Relacionados

Elecciones Bolivia 2025Rodrigo PazTuto QuirogabalotajeÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La OEA advierte que “la desconfianza y la incertidumbre marcaron las elecciones” en Bolivia

El informe de la misión de observación electoral destacó la organización de la votación y planteó recomendaciones de cara al balotaje presidencial previsto para el 19 de octubre

La OEA advierte que “la

Prisión preventiva en Chile para alias “Gordo Alex”, integrante del Tren de Aragua y uno de los autores del crimen de Ronald Ojeda

Alfredo José Henríquez Pineda fue uno de los falsos policías que secuestró al exteniente venezolano, lo asesinó y lo enterró en una maleta bajo cemento

Prisión preventiva en Chile para

Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador

Tras el nombramiento de la capitana Karla Trigueros la nueva ministra de Educación, planea imponer uniformes, cortes de pelo, higiene y presentación en las escuelas públicas

Bukele defendió el uso de

Misterio en Uruguay por la muerte de un ex juez: sus restos aparecieron en una macabra escena

La Policía y la Fiscalía de Uruguay investigan la muerte de un ex magistrado y abogado, cuyo cuerpo apareció en el baúl de un auto; la familia asegura que no tenía problemas con nadie

Misterio en Uruguay por la

Uruguay cambia su régimen de promoción de inversiones, pone foco en las pymes y agiliza trámites

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un paquete de medidas pensadas para fomentar la inversión, con la intención de mejorar el clima de negocios

Uruguay cambia su régimen de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de alias el Indio: narco invisible responsable del envío de cocaína hacia Norteamérica

Dólar a la baja: TRM se ubica en $4,019.25 hoy, según Banco de la República

Dos barcos militares de Japón desembarcaron en Argentina: día, lugar y horario para verlos

Cotización del dólar canadiense en México hoy 19 de agosto

Ni ‘Breaking Bad’ ni ‘Juego de Tronos’: la serie que más recomienda Stephen King

INFOBAE AMÉRICA
Aumentan a más de 62.050

Aumentan a más de 62.050 los muertos por los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza

Rusia confirma una nueva entrega de hasta mil cadáveres de soldados ucranianos

Almonte renueva en el Rocío Chico 212 años de "gratitud" a la virgen en el marco del Año Jubilar

El Gobierno destina 142 millones a modernizar el alumbrado público de 70 municipios

Mando Aéreo de Canarias colabora en el traslado de personal y material hacia CCAA afectadas por incendios forestales

ENTRETENIMIENTO

Owen Cooper celebró su debut

Owen Cooper celebró su debut en los Emmy: “Es mi primer papel; será el mejor de mi vida”

A los 92 años, Joan Collins lució su increíble figura con un elegante bañador

Orlando Bloom puso una sola condición para regresar a ‘Piratas del Caribe’

El secuestro que sacude a una familia poderosa: Netflix estrena Las maldiciones, la serie argentina que todos esperan

Una cantante británica reveló detalles de su relación tóxica con uno de los One Direction: “Pensaba que sufrir era normal”