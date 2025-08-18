América Latina

Rodrigo Paz afirmó que “Bolivia no solo pide un cambio de gobierno, sino un cambio del sistema político”

El candidato del Partido Demócrata Cristiano encabezó la primera vuelta con 32,1% de los votos y disputará el balotaje frente al ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, tras convertirse en la sorpresa electoral al desplazar al MAS y dejar fuera de carrera a Samuel Doria Medina

Guardar
El candidato del Partido Demócrata
El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, encabezó la primera vuelta con 32,1% de los votos (REUTERS/Pilar Olivares)

Bolivia no solo pide un cambio de gobierno, sino un cambio del sistema político”. Con esa afirmación, Rodrigo Paz Pereira sintetizó el mensaje que, a su juicio, dejaron las urnas en la primera vuelta de las elecciones generales. El senador de 57 años, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), destacó que el respaldo obtenido en la jornada muestra la irrupción de sectores de la sociedad que antes no eran escuchados. “Hay una Bolivia que no se tomaba en cuenta y que hoy se ha puesto de pie”, señaló ante sus simpatizantes.

Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), recalcó que aún no hay nada definido y que la verdadera disputa será en octubre, cuando se celebre la segunda vuelta frente al ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga. “No hemos ganado nada todavía. Lo que tenemos es el derecho a jugar una final. Y esa final se tiene que ganar de aquí a dos meses. Nada se gana hasta que se gana”, expresó.

Según los resultados del Tribunal Supremo Electoral, Paz obtuvo el 32,1% de los votos con el 92% de las actas computadas, mientras que Quiroga alcanzó el 26,8%.

El candidato del Partido Demócrata
El candidato del Partido Demócrata Cristiano encabezó la primera vuelta con 32,1% de los votos y disputará el balotaje frente al ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (AFP)

En su discurso, Paz defendió un programa basado en reconciliación nacional, gobernabilidad y un cambio en el modelo económico.

Queremos construir la reconciliación de la patria, retomar la fuerza productiva, generar gobernabilidad y un cambio en la economía para que esta sea de la gente y no solamente del Estado”, dijo. A ello sumó la necesidad de preservar la legitimidad democrática: “Hay temor y hay que cuidar el voto, porque si no generamos una recuperación de una democracia transparente no habrá un buen gobierno a futuro”.

El candidato anunció además que su plan contempla una lucha directa contra la corrupción, a la que definió como un problema estructural. “Haremos una lucha frontal contra la corrupción”, enfatizó. También denunció intentos de sectores opositores de boicotear la jornada electoral. “Esto no era contra Rodrigo Paz, sino contra que hubiera un pueblo expresándose. Que sea una lección”, agregó.

En su discurso, Paz defendió
En su discurso, Paz defendió un programa basado en reconciliación nacional, gobernabilidad y un cambio en el modelo económico (AFP)

El resultado sorprendió a analistas y encuestadoras que no anticiparon su avance al balotaje. Paz superó al empresario Samuel Doria Medina, que quedó en tercer lugar con 19,85%. Se trata de un escenario inédito en Bolivia: por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) quedó fuera de la definición presidencial. Su candidato, Andrónico Rodríguez, no superó el 20% y el propio Evo Morales, distanciado del actual presidente Luis Arce, llamó a votar nulo. Esa opción alcanzó el 19,2%.

Las elecciones se realizaron en medio de una crisis económica. El país enfrenta escasez de dólares, combustibles y productos básicos, mientras la inflación interanual llegó al 25%, la cifra más alta en 17 años. Durante el mandato de Luis Arce, gran parte de las reservas internacionales se agotaron en subsidios a los combustibles, lo que redujo drásticamente las divisas disponibles.

Jorge "Tuto" Quiroga, candidato presidencial
Jorge "Tuto" Quiroga, candidato presidencial de Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

El contexto social también pesó en la votación. “Estamos en una situación muy difícil, pero sí tenemos esperanza de que todo salga bien”, dijo Alba Luz Arratia, una estudiante de 18 años que votó por primera vez en La Paz. En total, más de 7,9 millones de bolivianos participaron en los comicios, que incluyeron la renovación del Congreso de 166 miembros.

El rival de Paz, Jorge Quiroga, de 65 años, centró su mensaje en la necesidad de estabilizar la economía. “La crisis no va a amainar. Va a empeorar, se va a poner más dura, más difícil. Es el desafío institucional, económico, moral, más grande de nuestra historia. Y lo vamos a enfrentar todos juntos”, declaró tras conocer los resultados.

Ambos candidatos, pese a sus diferencias, coinciden en que Evo Morales debe rendir cuentas ante la justicia. El ex mandatario intentó postularse nuevamente, pero un fallo constitucional se lo impidió. Además, enfrenta una orden de detención por un caso de presunta trata de menores, acusación que rechaza. Desde un poblado del centro del país, donde permanece resguardado, Morales calificó el proceso como ilegítimo: “Esta votación va a demostrar que es una elección sin legitimidad”.

El resultado sorprendió a analistas
El resultado sorprendió a analistas y encuestadoras que no anticiparon su avance al balotaje. Paz superó al empresario Samuel Doria Medina, que quedó en tercer lugar con 19,85% (EFE/ Luis Gandarillas)

El balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga marcará un punto de inflexión en la historia reciente de Bolivia. El primero, una figura que emergió como sorpresa electoral y que propone reconciliación y modernización. El segundo, un exmandatario que busca volver al poder con un discurso centrado en la estabilidad económica. Entre ambos se definirá el rumbo de un país que atraviesa su mayor crisis en casi dos décadas.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Elecciones Bolivia 2025Rodrigo PazPartido Demócrata CristianoJorge “Tuto” QuirogaMASBalotaje en BoliviaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Tras la contundente derrota del MAS, Jorge “Tuto” Quiroga afirmó que “una larga noche de dos décadas” terminó en Bolivia

El candidato de Libre, que buscará la presidencia en el balotaje, afirmó que este domingo en las elecciones “ganó la democracia” en el país

Tras la contundente derrota del

Bolivia se encamina a una nueva era

La derecha boliviana alcanzó casi el 80% de los votos, tras 20 años de hegemonía del MAS. Rodrigo Paz ganó la primera vuelta de las elecciones y definirá la presidencia con Jorge “Tuto” Quiroga. Samuel Doria Medina quedó en tercer lugar

Bolivia se encamina a una

Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, los candidatos que protagonizarán el primer balotaje en Bolivia

El senador y aspirante del Partido Demócrata Cristiano, y el ex presidente, se medirán el próximo 19 de octubre en una histórica segunda vuelta

Rodrigo Paz y Jorge “Tuto”

Samuel Doria Medina reconoció su derrota y prometió apoyar a Rodrigo Paz en el balotaje en Bolivia

El empresario y candidato opositor recordó que durante la campaña prometió que apoyaría a quien quedara primera en las presidenciales

Samuel Doria Medina reconoció su

Tras 20 años de hegemonía del MAS, Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga disputarán la presidencia de Bolivia en el balotaje

El candidato del Partido Demócrata Cristiano, que no estaba entre los favoritos en las encuestas, va ganando la primera vuelta con más del 31,9% de los votos, seguido por el ex presidente, con el 27%

Tras 20 años de hegemonía
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pensión Mujeres Bienestar 30 a

Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años: estos apellidos se registran del 18 al 23 de agosto

El nuevo tablero del poder libertario: cómo queda el Gabinete de Milei después del cierre de listas y qué reemplazos se esperan

Pico y Placa en Medellín: qué autos descansan este lunes 18 de agosto

Una vendedora de desayunos y una exbarrendera aparecen como socias de empresa con contratos de S/ 2.500 millones con el Estado

Previsión del clima en Acapulco de Juárez para antes de salir de casa este 18 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
La belleza de la semana:

La belleza de la semana: las raras formas del anonimato

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

El Gobierno libio suspende las actividades de Huawei en el país por vulnerar la seguridad nacional

Más de 40 desparecidos en el naufragio de una barcaza en el noroeste de Nigeria

AMP. Más de 200.000 personas exigen a Netanyahu que anteponga la seguridad de los rehenes a la ocupación de Gaza

ENTRETENIMIENTO

El ex marido de Britney

El ex marido de Britney Spears criticó a Kevin Federline por exponer a la cantante en su nuevo libro

Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a la enfermedad que padece

La directora de “Otro viernes de locos” se refirió a la posibilidad de una tercera entrega de la película

La historia desconocida de Matt Damon sobre cómo rescató a un gato de la selva y lo ayudó a superar el cáncer

Kathryn Hahn celebra su regreso a la comedia con una nominación al Emmy y nuevos desafíos en su carrera