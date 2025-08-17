EN VIVO: Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar en los comicios presidenciales de este domingo

Bolivia celebra este domingo unas elecciones marcadas por la incertidumbre, con un elevado porcentaje de indecisos y en un contexto de crisis económica. Por primera vez en dos décadas, la izquierda llega dividida, mientras que los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), de Libre, encabezan las encuestas sin la ventaja suficiente para imponerse en primera vuelta. El candidato de izquierda con mayor proyección, Andrónico Rodríguez, cayó al quinto lugar con un 5% de intención de voto, lo que refleja la fragmentación del espacio oficialista.
Las encuestas también registran un voto residual —blanco, nulo e indecisos— que supera el 30% y supera a cualquiera de los ocho postulantes, lo que anticipa un escenario competitivo.
En este marco, el ex presidente Evo Morales impulsó una inédita campaña a favor del voto nulo como rechazo a su inhabilitación judicial para competir. “Esta elección está hecha para que vuelva la derecha y no el pueblo boliviano, una democracia sin el pueblo, sin la Bolivia profunda, sin el movimiento indígena, sin el movimiento popular”, expresó Morales, al llamar a sus seguidores a marcar una gran X en la boleta.
De acuerdo con los sondeos, el voto nulo alcanza el 14,6%. Aunque no se contabilizará en el cómputo, analistas consideran que permite canalizar la posición del evismo dentro de los marcos institucionales. Si se confirma la tendencia, Bolivia celebraría el 19 de octubre el primer balotaje presidencial de su historia.
A continuación, cobertura minuto a minuto de la jornada electoral:
Un total de 7.567.207 ciudadanos están habilitados para votar este domingo en Bolivia y elegir al presidente, vicepresidente y a los miembros del Parlamento para el próximo quinquenio. En el exterior, 369.308 bolivianos podrán sufragar únicamente para escoger al binomio presidencial, aunque no tienen la obligatoriedad del voto.
El sufragio es obligatorio y cada votante recibirá un certificado necesario para realizar trámites públicos y bancarios en los 90 días siguientes.
El proceso contará con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (SIREPRE), probado en simulacros en los nueve tribunales departamentales, y con la presencia de 14 misiones internacionales de observación, entre ellas las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de cinco delegaciones nacionales.
De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa se cotiza en 13,55 bolivianos para la compra y 13,65 para la venta, sin mostrar variaciones significativas frente a la última semana.
El Banco Central de Bolivia sostiene el tipo de cambio oficial en 6,96 bolivianos por dólar, lo que profundiza la brecha entre ambos mercados en un escenario de escasez de divisas y creciente demanda.
Por la diferencia horaria, los bolivianos residentes en Tokio, Japón, fueron los primeros en emitir su voto la noche del sábado en las elecciones nacionales. En ese país están habilitados 307 connacionales para participar en el proceso, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las primeras imágenes del sufragio fueron difundidas por el TSE alrededor de las 20:00 (hora local). “Nosotros empezamos el trabajo desde hoy sábado haciendo el seguimiento al voto en el exterior. Japón es el primer país que vota (…) y obviamente es el primer país que nos manda las actas”, explicó horas antes el vocal del TSE, Gustavo Ávila.
De acuerdo con el tribunal, la Sala Plena del TSE busca concluir el cómputo del voto en el exterior durante la misma noche de la jornada electoral. El proceso de sufragio fuera del país se llevará a cabo en 22 naciones, donde están habilitados 369.308 ciudadanos bolivianos para ejercer su derecho al voto.
La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su rechazo a cualquier acción que pretenda obstaculizar el proceso electoral de Bolivia, según un mensaje difundido este sábado en sus redes sociales. El jefe de la misión de observación, Juan Fernando Cristo, instó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto para fortalecer la democracia y remarcó la importancia de evitar incidentes que puedan afectar la transparencia y tranquilidad de la jornada.
La jornada electoral de este domingo en Bolivia se desarrollará bajo un llamado inusual del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha solicitado a la población evitar ingresar teléfonos móviles en los recintos de votación.
A pocas horas de las elecciones en Bolivia, la tensión política aumenta en el país sudamericano tras las denuncias de la alianza Unidad, que acusó este sábado al gobierno de Luis Arce de preparar un plan para responsabilizarlos de fraude electoral.