América Latina

EN VIVO: Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar en los comicios presidenciales de este domingo

Por primera vez en dos décadas, la izquierda llega dividida, mientras que los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), de Libre, encabezan las encuestas sin la ventaja suficiente para imponerse en primera vuelta

Sebastián Bruno Martinez

Por Sebastián Bruno Martinez

Guardar
A woman casts her vote
A woman casts her vote during the judicial election, in El Alto, Bolivia December 15, 2024. REUTERS/Claudia Morales

Bolivia celebra este domingo unas elecciones marcadas por la incertidumbre, con un elevado porcentaje de indecisos y en un contexto de crisis económica. Por primera vez en dos décadas, la izquierda llega dividida, mientras que los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), de Libre, encabezan las encuestas sin la ventaja suficiente para imponerse en primera vuelta. El candidato de izquierda con mayor proyección, Andrónico Rodríguez, cayó al quinto lugar con un 5% de intención de voto, lo que refleja la fragmentación del espacio oficialista.

Las encuestas también registran un voto residual —blanco, nulo e indecisos— que supera el 30% y supera a cualquiera de los ocho postulantes, lo que anticipa un escenario competitivo.

En este marco, el ex presidente Evo Morales impulsó una inédita campaña a favor del voto nulo como rechazo a su inhabilitación judicial para competir. “Esta elección está hecha para que vuelva la derecha y no el pueblo boliviano, una democracia sin el pueblo, sin la Bolivia profunda, sin el movimiento indígena, sin el movimiento popular”, expresó Morales, al llamar a sus seguidores a marcar una gran X en la boleta.

De acuerdo con los sondeos, el voto nulo alcanza el 14,6%. Aunque no se contabilizará en el cómputo, analistas consideran que permite canalizar la posición del evismo dentro de los marcos institucionales. Si se confirma la tendencia, Bolivia celebraría el 19 de octubre el primer balotaje presidencial de su historia.

A continuación, cobertura minuto a minuto de la jornada electoral:

09:03 hsHoy

Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar

Un total de 7.567.207 ciudadanos están habilitados para votar este domingo en Bolivia y elegir al presidente, vicepresidente y a los miembros del Parlamento para el próximo quinquenio. En el exterior, 369.308 bolivianos podrán sufragar únicamente para escoger al binomio presidencial, aunque no tienen la obligatoriedad del voto.

El sufragio es obligatorio y cada votante recibirá un certificado necesario para realizar trámites públicos y bancarios en los 90 días siguientes.

El proceso contará con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (SIREPRE), probado en simulacros en los nueve tribunales departamentales, y con la presencia de 14 misiones internacionales de observación, entre ellas las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de cinco delegaciones nacionales.

08:52 hsHoy

El dólar paralelo en Bolivia se mantiene estable en antesala de las elecciones

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa se cotiza en 13,55 bolivianos para la compra y 13,65 para la venta, sin mostrar variaciones significativas frente a la última semana.

El Banco Central de Bolivia sostiene el tipo de cambio oficial en 6,96 bolivianos por dólar, lo que profundiza la brecha entre ambos mercados en un escenario de escasez de divisas y creciente demanda.

08:13 hsHoy

Bolivianos en Japón inauguraron la jornada electoral con el inicio del voto en el exterior

Las primeras imágenes del sufragio
Las primeras imágenes del sufragio fueron difundidas por el TSE (Crédito: Tribunal Supremo Electoral)

Por la diferencia horaria, los bolivianos residentes en Tokio, Japón, fueron los primeros en emitir su voto la noche del sábado en las elecciones nacionales. En ese país están habilitados 307 connacionales para participar en el proceso, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las primeras imágenes del sufragio fueron difundidas por el TSE alrededor de las 20:00 (hora local). “Nosotros empezamos el trabajo desde hoy sábado haciendo el seguimiento al voto en el exterior. Japón es el primer país que vota (…) y obviamente es el primer país que nos manda las actas”, explicó horas antes el vocal del TSE, Gustavo Ávila.

De acuerdo con el tribunal, la Sala Plena del TSE busca concluir el cómputo del voto en el exterior durante la misma noche de la jornada electoral. El proceso de sufragio fuera del país se llevará a cabo en 22 naciones, donde están habilitados 369.308 ciudadanos bolivianos para ejercer su derecho al voto.

07:50 hsHoy

/america/america-latina/2025/08/16/el-gobierno-de-bolivia-alerto-que-sectores-afines-a-evo-morales-intentaran-convulsionar-y-obstaculizar-la-jornada-electoral-del-domingo/

07:03 hsHoy

La OEA rechazó cualquier acción que intente obstaculizar el proceso electoral del domingo en Bolivia

Juan Fernando Cristo, jefe de la misión de observación del organismo, instó “a actuar con responsabilidad por el presente y el futuro” del país

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su rechazo a cualquier acción que pretenda obstaculizar el proceso electoral de Bolivia, según un mensaje difundido este sábado en sus redes sociales. El jefe de la misión de observación, Juan Fernando Cristo, instó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto para fortalecer la democracia y remarcó la importancia de evitar incidentes que puedan afectar la transparencia y tranquilidad de la jornada.

Leer la nota completa
06:18 hsHoy

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia llamó a los ciudadanos a votar sin celulares en medio de denuncias de coacción

El pedido del TSE tiene lugar tras los reportes de presiones a funcionarios estatales para elegir a determinados candidatos y aportar fotografías como prueba de sufragio por una opción específica

Por Francisco González Tomadin

El máximo tribunal electoral recomendó
El máximo tribunal electoral recomendó no ingresar dispositivos móviles a los recintos de sufragio (EFE)

La jornada electoral de este domingo en Bolivia se desarrollará bajo un llamado inusual del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha solicitado a la población evitar ingresar teléfonos móviles en los recintos de votación.

Leer la nota completa
05:29 hsHoy

Elecciones en Bolivia: el partido de Samuel Doria Medina denunció que el gobierno planea acusar de fraude al candidato opositor

La alianza Unidad, que encabeza las encuestas, rechazó la “intromisión inaceptable” del Ejecutivo en el proceso electoral y solicitó al Tribunal Supremo que rechace cualquier intento de sabotaje oficialista a los comicios del domingo

Samuel Doria Medina encabeza las
Samuel Doria Medina encabeza las encuestas de cara a las elecciones de este domingo en Bolivia (REUTERS/Ipa Ibanez)

A pocas horas de las elecciones en Bolivia, la tensión política aumenta en el país sudamericano tras las denuncias de la alianza Unidad, que acusó este sábado al gobierno de Luis Arce de preparar un plan para responsabilizarlos de fraude electoral.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones Bolivia 2025BoliviaEvo MoralesSamuel Doria MedinaJorge "Tuto" QuirogaAndrónico RodríguezSanta Cruz de la SierraTarijaLa PazÚltimas noticias América

Últimas noticias

Un tren fantasma y una laguna sin fondo: la leyenda que persiste en el corazón de los Andes ecuatorianos

En la provincia ecuatoriana de Cotopaxi, a más de 2.600 metros de altura, la laguna de Yambo guarda historias inquietantes. Entre superstición y memoria, este lugar combina misterio, belleza y heridas abiertas

Un tren fantasma y una

Bolivia vota en unas elecciones que podrían marcar el fin de dos décadas de dominio del MAS

La población va a las urnas este domingo, en un clima de incertidumbre y con el desafío de superar la crisis económica. Las encuestas auguran una definición reñida entre los opositores Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, pero hay un alto nivel de indecisos

Bolivia vota en unas elecciones

Así cayó el “Gordo Alex”, uno de los autores materiales del crimen de Ronald Ojeda

Su detención en Santiago de Chile implica un avance clave en la causa por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano

Así cayó el “Gordo Alex”,

El presidente de Ecuador inicia esta semana una gira sudamericana: visitará Brasil, Uruguay y Argentina

Tras la gira en América Latina, Daniel Noboa viajará del 24 al 30 de agosto a Japón, donde se reunirá con el primer ministro Shigeru Ishiba

El presidente de Ecuador inicia

Evelyn Matthei inscribió su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral de Chile para las elecciones del 16 de noviembre

La ex ministra y figura histórica de la derecha chilena competirá en un escenario fragmentado, donde los principales bloques opositores no alcanzaron un acuerdo para presentar un único candidato

Evelyn Matthei inscribió su candidatura

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mercado de criptomonedas: cuál es

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de tether

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

A 50 años del martirio de Larrabure

Del Ágora a la Red: crisis de representación

INFOBAE AMÉRICA

¿Cuál es la temperatura promedio

¿Cuál es la temperatura promedio en Miami?

¿Cuál es la temperatura promedio en Washington D. C.?

Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes

Bolivia vota en unas elecciones que podrían marcar el fin de dos décadas de dominio del MAS

Un tren fantasma y una laguna sin fondo: la leyenda que persiste en el corazón de los Andes ecuatorianos

DEPORTES

El enojo cuando le recuerdan

El enojo cuando le recuerdan que hizo el último gol en el Viejo Gasómetro y su máximo deseo para San Lorenzo: mano a mano con Mario Rizzi

La inspiradora historia de Corina Morariu: dos Grand Slams, número uno del mundo y una batalla ganada a la leucemia

Pasó por Boca, ganó la Libertadores, lo buscó River e incursionó como cantante de salsa: “Me gusta mucho la música”

El tenso cruce de Vaccari con un periodista tras la derrota de Independiente: “Me querés echar”

Messi regresó en todo su esplendor: golazo desde afuera del área y asistencia de taco en la victoria de Inter Miami