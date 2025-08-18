América Latina

Samuel Doria Medina reconoció su derrota y prometió apoyar a Rodrigo Paz en el balotaje en Bolivia

El empresario y candidato opositor recordó que durante la campaña prometió que apoyaría a quien quedara primera en las presidenciales

El candidato presidencial boliviano Samuel
El candidato presidencial boliviano Samuel Doria Medina, de la coalición de centroderecha Alianza Unidad, hace un gesto mientras se reúne con sus partidarios en un colegio electoral durante las elecciones generales para presidente y miembros del Congreso, Cochabamba, Bolivia, el 17 de agosto de 2025 (REUTERS/Patricia Pinto)

El empresario y candidato opositor Samuel Doria Medina reconoció este domingo su derrota en las elecciones generales, al haber quedado tercero en los conteos rápidos difundidos esta noche, y comprometió su respaldo al también opositor Rodrigo Paz Pereira, quien quedó primero y disputará una segunda vuelta con el expresidente derechista Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

“Como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si no entraba a la segunda vuelta iba a apoyar a quien llegaba primero si es que no era el (gubernamental) MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra”, dijo Doria Medina en una conferencia de prensa.

El estudio de conteo rápido de la empresa Ipsos Ciesmori arrojó este domingo resultados preliminares de las elecciones generales de Bolivia que colocan al senador opositor Rodrigo Paz en primer lugar con un 31 % de los votos válidos, y al también opositor, el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, en segundo con un 27,3 %.

El resultado de este estudio difundido por el canal Unitel vaticina un inédito balotaje en Bolivia, entre Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Quiroga, de la alianza Libre.

Mientras que el empresario opositor Samuel Doria Medina, a quien las encuestas preelectorales perfilaban en primer lugar, aparece como tercero y fuera de la segunda vuelta con un 20,2 % de los votos.

De mantenerse esta tendencia, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) perdería el poder tras casi 20 años de hegemonía, debido a que su candidato, el exministro Eduardo del Castillo, habría obtenido un 3,2 % de los votos, según este conteo rápido.

Una funcionaria muestra la boleta
Una funcionaria muestra la boleta oficial a una votante durante la elección general para presidente y miembros del Congreso, en Santa Cruz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

El candidato de la izquierda mejor posicionado en el estudio es Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, en un cuarto lugar con un 8 %.

Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, es hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Por su parte, Quiroga fue vicepresidente de Bolivia entre 1997 y 2001, año en que asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del entonces mandatario Hugo Banzer, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

Más de 7,5 millones de bolivianos estaban habilitados para votar en esta jornada y elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.

Los resultados de estudio no son oficiales y se espera los primeros informes oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A las 21.00 hora local (01.00 GMT) se dará el primer informe del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).

(Con información de EFE)

Samuel Doria Medina Elecciones en Bolivia Bolivia

Así fue el operativo de

Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que

Elecciones en Bolivia: Andrónico Rodríguez

Elecciones en Bolivia: Samuel Doria

Lula invitó a Trump a
Tras 20 años de hegemonía del MAS, Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en el balotaje

El ex marido de Britney Spears criticó a Kevin Federline por exponer a la cantante en su nuevo libro

