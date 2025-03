Daniel Noboa calificó de “traidora” a Verónica Abad y confirmó su destitución como vicepresidenta de Ecuador (REUTERS/Karen Toro)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este miércoles a su vicepresidenta, Verónica Abad, de ser “una traidora que ya está destituida”, en medio de un conflicto político que se intensifica durante la campaña para la segunda vuelta presidencial, prevista para el 13 de abril.

Las declaraciones de Noboa se produjeron en un acto de su partido Acción Democrática Nacional (ADN) en Guayaquil, donde se refirió por primera vez a la suspensión impuesta a Abad por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La suspensión de dos años contra Abad fue dictada tras una resolución del TCE que declaró fundada una denuncia por violencia política de género en su contra, presentada por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Según esa decisión, Abad no puede ejercer cargos públicos durante ese período, lo que le impediría asumir temporalmente la Presidencia mientras Noboa se dedica a su campaña.

“Hoy ya estamos en campaña, por más que algunos no quieran que yo salga a territorio o que quieran que le encargue el cargo de presidente a una traidora que ya está destituida, por si acaso”, afirmó Noboa ante simpatizantes.

El origen del conflicto entre Noboa y Abad se remonta a la campaña presidencial de la segunda vuelta de 2023, cuando ambos fueron electos en fórmula. Desde entonces, Abad ha denunciado haber sido marginada por el Gobierno y ha acusado al presidente de intentar forzar su renuncia mediante una estrategia de acoso institucional. Noboa, por su parte, ha mantenido a la vicepresidenta alejada de la gestión y ha evitado delegar en ella el poder.

El proceso ante el TCE se inició tras una denuncia presentada por la propia Abad contra Noboa y miembros de su gabinete, entre ellos Sommerfeld, por violencia política de género. El tribunal rechazó esa demanda, pero aceptó la contrademanda de la canciller, lo que resultó en la suspensión de Abad por dos años del ejercicio de funciones públicas.

Abad respondió este lunes en una entrevista con el medio La Contra, donde aseguró que la decisión del TCE “no implica una destitución” y por tanto no puede considerarse que haya una ausencia temporal.

“No cabe considerar ausencia temporal o la ausencia de fuerza mayor”, dijo, advirtiendo además que si Noboa no solicita licencia para hacer campaña y, en su lugar, delega el poder a un ministro, podría incurrir en peculado y arrogación de funciones. “El peculado no prescribe”, remarcó.

Durante la primera vuelta electoral, Noboa no pidió licencia para todo el período de campaña, y solo delegó funciones en fechas específicas a Cynthia Gellibert, a quien designó mediante decreto como “vicepresidenta encargada”.

La Corte Constitucional declaró esa designación inconstitucional, pero el Gobierno defendió su decisión argumentando que no requería decretos para realizar dichas delegaciones.

El ministro de Gobierno, José De la Gasca, afirmó que con la sanción impuesta a Abad, el “camino estaría libre” para que el presidente pueda delegar el poder “en buenas manos”, al considerar que existiría una ausencia temporal de la vicepresidenta.

El conflicto entre Noboa y Abad ha adquirido especial relevancia en este contexto electoral. De momento, el presidente aún no ha solicitado licencia formal para el período completo de la segunda vuelta, que inició oficialmente el domingo 23 de marzo y se extenderá hasta el jueves 10 de abril. Esto le permite continuar con sus funciones ejecutivas mientras realiza actividades proselitistas.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para decidir si Daniel Noboa obtiene un mandato completo hasta 2029 o si el poder retorna al movimiento correísta con Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, que busca convertirse en la primera mujer en ganar la Presidencia en la historia del país.

