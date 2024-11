Hallaron una avioneta que había desaparecido en Costa Rica: el rescate de sus seis ocupantes está en curso

Así fue el hallazgo de la avioneta accidentada en Pico Blanco

Una avioneta Cessna 206, matrícula TI-GER, fue localizada en una zona boscosa y empinada del cerro Pico Blanco, ubicado entre Escazú y Santa Ana, Costa Rica, según confirmó la Dirección General de Aviación Civil a las 2:00 p.m. de este lunes. La aeronave había desaparecido de los radares alrededor de las 12:30 p.m., mientras intentaba llegar al Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.

“Está en el puro pico de la montaña. Por 50 pies no la brincó”. Con esas palabras, un piloto alertó a la torre de control de que la avioneta desaparecida había sido localizada. En un audio compartido por las autoridades, se describe que la aeronave está envuelta en “neblina muy espesa” y que “apenas se ve la mancha roja ahí metida entre la selva”.

La aeronave, operada por AeroCaribe Air Charter, transportaba a seis ocupantes, incluido el piloto.

El subdirector de Aviación Civil, Luis Miranda, explicó que el vuelo había partido desde Barra de Tortuguero, en Limón, con destino inicial al Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas. Sin embargo, debido a la baja visibilidad en esa terminal, el vuelo fue desviado hacia Alajuela. La comunicación con la torre de control se perdió poco después de ingresar al espacio aéreo del Santamaría.

Un vuelo de reconocimiento realizado por Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad no logró localizar la aeronave, pero un avión particular divisó el fuselaje rojo de la avioneta en la cima de Pico Blanco.

Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado pero el piloto Everardo Carmona, de la compañía Green Airways, quien realizó el vuelo que permitió divisar el sitio del accidente y desde donde se grabó el video del siniestro, dijo al medio costarricense El Observador que “el avión está bastante entero, lo que pude ver la cola está entera (…) Ojalá que puedan ingresar lo más pronto posible. No se ve despedazado, se ve entero, no hay fuego”.

La Cruz Roja instaló un centro de mando para coordinar las labores de rescate, que deberán lidiar con condiciones de difícil acceso en su intento por llegar al sitio donde se estrelló la avioneta: el terreno accidentado y la densa vegetación obligan a los rescatistas a ingresar por tierra

La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos desplazaron equipos especializados a la zona, incluidos socorristas, unidades de rescate en montaña y canina, y la unidad de cavernas y montañas.

La Cruz Roja instaló un centro de mando para coordinar las labores de rescate, que deberán lidiar con condiciones de difícil acceso en su intento por llegar al sitio donde se estrelló la avioneta: el terreno accidentado y la densa vegetación obligan a los rescatistas a ingresar por tierra, ya que las condiciones no permiten el acceso aéreo.

La avioneta Cessna 206 TI-GER tiene capacidad para seis ocupantes, mide 8,6 metros de largo y cuenta con una envergadura de 11 metros. En agosto de 2021, esta misma aeronave sufrió un incidente -según informa el medio local La Nación- cuando un zopilote impactó su parabrisas durante las maniobras de aterrizaje en el Aeropuerto Tobías Bolaños, lo que causó lesiones a cuatro pasajeros.

Se espera que las autoridades brinden una actualización sobre el estado de los ocupantes y el avance del rescate en las próximas horas.

Noticia en desarrollo...