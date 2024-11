Habló la primera mujer que denunció por violación al ex futbolista Jorge “Mago” Valdivia

La joven tatuadora hizo un llamado a las mujeres a denunciar cualquier abuso sexual, sobre todo si el agresor cree estar por encima de la ley gracias a su dinero o preeminencia.

La primera mujer que denunció por violación al ex futbolista chileno Jorge “Mago” Valdivia, alzó la voz este jueves en su cuenta de Instagram. En el post, la joven tatuadora fustigó las filtraciones de su caso por parte de la justicia, se quejó de la cobertura mediática hecha por la prensa chilena e hizo un llamado a todas las mujeres a denunciar y llevar adelante las acciones legales pertinentes cuando se sufre un abuso sexual.

“Me pasó a mí, que no te pase a ti. De chica aprendí a ser valiente y armarme de coraje a la hora de enfrentar situaciones difíciles y hace unas semanas me tocó volver a hacerlo”, partió diciendo en su publicación. “Hoy no vengo a dar detalles respecto a la violación que sufrí por parte de este futbolista que ahora anda por la calle, mientras yo debo estar alejada de mi casa, que también era mi espacio de trabajo, debido a la filtración de información confidencial”, prosiguió.

“Me mantuve en silencio y observando cómo se llenaban la boca inventando cosas y poniendo en duda mi dolorosa situación (...) ni una persona merece ser juzgada y mucho menos farandulizar un delito grave, que cambió mi vida para siempre”, agregó la artista.

Y a renglón seguido acusó: “Me da mucha vergüenza la falta de criterio y moral que demostraron al exponerme desde que firmé la denuncia, filtrando información personal que ponía en riesgo mi integridad...”. “Si estás leyendo esto y sientes miedo de denunciar (...) tienes que saber que es un delito la filtración de información confidencial”, escribió en su comunicado.

“Cuando una persona abusa de su asimetría social para aprovecharse y además se cree el Dios del mundo por su situación económica y logros deportivos, ahí es cuando menos hay que rendirse” (...) hay que ponerle los pies bien puestos en la tierra a este tipo de personajes”, reflexionó.

“Mi mayor deseo el día de hoy es que este mensaje llegue a cada mujer que duda de sí misma y tiene miedo de denunciar a este personaje, que antes de ser un futbolista ridículamente vanagloriado, es un simple mortal que fue privado de libertad por ser considerado un peligro para la sociedad”, aseguró, refiriéndose a los días que el “Mago” pasó tras las rejas.

Finalmente, sostuvo que todo esto es “incomprensible y doloroso para mí” y que la Justicia seguirá su curso, puesto que ya presentó todas las acciones legales y recursos de protección correspondientes.

Jorge Valdivia será reformalizado el próximo 14 de noviembre y podría volver a quedar tras las rejas.

El caso

Según su declaración, los hechos ocurrieron en la picantería peruana “Chicha en Ají” de la comuna santiaguina de Providencia, donde ambos quedaron para conversar sobre un tatuaje que el ex mediocampista de creación, hoy de 41 años, quería hacerse. Comieron y bebieron dos piscos sour cada uno, confirmó el dueño del local.

Sin embargo, en su testimonio la presunta víctima señaló que tras eso no recuerda absolutamente nada y que despertó en su propia cama, con signos de una resaca descomunal y dolor en el bajo vientre. Cuando llamó a Valdivia para preguntarle si habían tenido sexo, él se lo confirmó.

La segunda denuncia

Tras ser formalizado por este hecho, Valdivia pasó casi dos semanas en prisión preventiva y salió este lunes, pero una segunda denuncia aún más grave por el mismo delito podría volver a ponerlo tras las rejas y un video, ya en poder de la Fiscalía, daría plena cuenta de ello.

Desde el Ministerio Público también confirmaron que la presunta víctima se sometió a las pericias médicas de rigor en el Servicio Médico Legal (SML) y presenta al menos tres tipos de lesiones en el cuerpo, algunas en el cuello y otras en las rodillas. Dichas lesiones serían similares a las presentadas por la mujer que hizo la primera denuncia e implicaría un patrón, según sostienen los persecutores.

El ‘Fantasista’, quien ahora está con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la primera víctima, será reformalizado el próximo 14 de noviembre por esta segunda denuncia, presentada el 22 de octubre, pero cuyos hechos se desarrollaron cuatro días antes. Todo apunta a que el ahora comentarista deportivo volverá a cumplir prisión preventiva.

De comprobarse ambos delitos de violación, Jorge Valdivia arriesga una pena que va desde los 10 años y un día, hasta los 20 años.