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¿Qué pasa si tomas bicarbonato en ayunas?

Una práctica popular que promete alivio digestivo requiere cuidado y asesoría para evitar problemas de salud relacionados

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Un frasco de vidrio con bicarbonato de sodio y una cuchara de madera, un tazón de madera con polvo y un vaso de bebida no alcohólica burbujeante sobre una mesa
La mezcla de agua y este remedio casero podría brindar cierto alivio, aunque los especialistas piden precaución y siempre consultar a un profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es un compuesto utilizado tradicionalmente como remedio casero para aliviar molestias digestivas.

Su consumo en ayunas ha ganado popularidad en distintas prácticas de salud, principalmente por su capacidad para neutralizar la acidez estomacal y mejorar la digestión.

Es por ello que puede ser un remedio natural efectivo para reducir estos síntomas, aunque se recomienda más como un remedio ocasional que para un uso regular.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El bicarbonato de sodio en ayunas se populariza como remedio casero gracias a su efecto para neutralizar la acidez estomacal y mejorar la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desconocidos beneficios de tomar bicarbonato en ayunas

El uso de bicarbonato de sodio en ayunas es una práctica popular en algunos contextos, aunque los beneficios que se le atribuyen carecen de suficiente evidencia científica en la mayoría de los casos.

Según información de fuentes médicas, como Medical News Today, estos son algunos efectos y posibles beneficios que se mencionan sobre el consumo de bicarbonato de sodio en ayunas:

  • Alivio de la acidez estomacal: El bicarbonato neutraliza el ácido gástrico, brindando un alivio temporal ante episodios de acidez o reflujo.
  • Ayuda en la indigestión: Puede proporcionar alivio rápido frente a síntomas leves de indigestión ocasional.
  • Alcalinización temporal del organismo: Aunque el cuerpo regula su pH de forma natural, se ha popularizado la idea de que el bicarbonato ayuda a reducir la acidez general. Sin embargo, este efecto es pasajero y no existen pruebas de beneficios sostenidos.
  • Uso en ciertas condiciones médicas específicas: Bajo indicación médica, se emplea para tratar acidosis metabólica y algunas intoxicaciones, pero siempre bajo estricta supervisión profesional.

A pesar de sus beneficios, es importante mencionar que se recomienda para un uso esporádico y ocasional ya que el consumo frecuente o en grandes cantidades puede provocar efectos adversos como alcalosis metabólica, desequilibrios electrolíticos, aumento de la presión arterial y molestias digestivas.

El bicarbonato de sodio puede aliviar la acidez o el reflujo gástrico de forma temporal, aunque el efecto solo es pasajero. Foto: (iStock)
El bicarbonato de sodio puede aliviar la acidez o el reflujo gástrico de forma temporal, aunque el efecto solo es pasajero. Foto: (iStock)

Cómo tomar bicarbonato de sodio en ayunas para obtener sus beneficios sin tener efectos adversos

La administración de bicarbonato de sodio en ayunas debe realizarse con precaución, ya que un consumo inadecuado puede causar efectos adversos.

Si un profesional de la salud lo indica, la forma habitual de uso es la siguiente:

  • Disolver media cucharadita (aproximadamente 2-3 gramos) de bicarbonato de sodio en un vaso de agua (200 ml) fría o a temperatura ambiente.
  • Beber la mezcla lentamente, preferiblemente con el estómago vacío, antes del desayuno.
  • No exceder la dosis recomendada ni prolongar su uso por más de dos semanas sin supervisión médica.

Precauciones:

  • No se recomienda en personas con hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o problemas para controlar el sodio.
  • Evitar combinarlo con otros antiácidos o medicamentos sin consultar a un médico.
  • Suspender su uso ante la aparición de efectos adversos como náuseas, vómitos, hinchazón, dolor abdominal o alteraciones en la presión arterial.
Manos añadiendo bicarbonato de sodio en polvo a un cuenco de madera con líquido. Un tarro de bicarbonato y un vaso de agua están en una mesa de madera
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato no sustituye el tratamiento médico y su uso debe ser ocasional y supervisado.

A pesar de sus beneficios, especialistas advierten que su uso debe realizarse con precaución y bajo supervisión médica para evitar riesgos asociados.

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