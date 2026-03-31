El Salvador

El Salvador: Julio Cerritos, el futbolista que encarna al Diablo en Texistepeque

Reconocido por su larga trayectoria en equipos salvadoreños, Cerritos sorprende con su papel ritual cada Lunes Santo. Dos mundos en conflicto y un legado cultural muy arraigado se cruzan en su historia

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Julio Cerritos destaca como futbolista activo y representante del Diablo en la tradición de los Talcigüines de Texistepeque desde hace más de veinte años. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Julio Cerritos destaca como futbolista activo y representante del Diablo en la tradición de los Talcigüines de Texistepeque desde hace más de veinte años. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Julio Cerritos ha sostenido durante más de veinte años una doble actividad: futbolista profesional y representante del Diablo en la tradición de los Talcigüines de Texistepeque. A los treinta y siete años, sigue activo en el fútbol salvadoreño como jugador del Fuerte Aguilares en la Segunda División. La información, reportada por El Gráfico TV, lo posiciona como caso inusual en la cultura deportiva y ritual de El Salvador.

El dato que distingue a Cerritos en la escena local es su permanencia simultánea en ambos mundos sin interrupción. El jugador ha indicado que, luego de militar en clubes como Isidro Metapán—donde formó parte del tricampeonato que aún reconoce como legado activo—y equipos de la Primera División como FAS y Atlético Marte, ha continuado su carrera en la Segunda División con Titán y, tras la desaparición de ese club, en Fuerte Aguilares, conjunto de histórica proyección local que también ha tenido presencia en la liga mayor. En palabras del propio Cerritos: “Defendimos los colores de Isidro Metapán, donde dejamos historia con el tricampeonato. Estuve también con FAS y Atlético Marte en liga mayor, antes de pasar a Titán y luego a Fuerte Aguilares”, detalló el jugador a El Gráfico TV.

Desde la perspectiva de producción cultural y deportiva, Texistepeque es la base tanto de su trayectoria futbolística como de su participación en la celebración ritual. Cerritos explicó que la figura del talcigüín—palabra náhuatl que significa hombre endemoniado—tiene una función central en los actos dramáticos de los Talcigüines. Este rol exige exigencia física y coordinación grupal, aspectos que Cerritos relacionó con su disciplina deportiva: “El talcigüín es un personaje que representa el mal, enfrentándose a la representación de Jesús en un recorrido de doce cuadras, con dramatizaciones en cada una de las esquinas que simbolizan tentaciones y penitencia”, relató el futbolista sobre el complejo ritual de cada Lunes Santo.

La incorporación a los Talcigüines y su permanencia futbolística

Formar parte de los Talcigüines requiere cumplir requisitos estrictos. Julio Cerritos puntualizó que solo se accede si se es originario de Texistepeque o se reside en el municipio por tiempo prolongado y con aval de la Iglesia y el grupo organizador. El deportista describió la preparación física como imprescindible para asumir el papel, admitiendo que la representación demanda tanto esfuerzo como los entrenamientos en la cancha: “Se ve fácil azotar a las personas, pero mantener el ritmo y la coordinación exige mucho físicamente”, explicó Cerritos.

El jugador salvadoreño ha militado en clubes como Isidro Metapán, FAS, Atlético Marte, Titán y actualmente en Fuerte Aguilares de la Segunda División. (Cortesía: C.D. Fuerte Aguilares)
El jugador salvadoreño ha militado en clubes como Isidro Metapán, FAS, Atlético Marte, Titán y actualmente en Fuerte Aguilares de la Segunda División. (Cortesía: C.D. Fuerte Aguilares)

Este bloque de información responde a la pregunta clave sobre el sujeto y su singularidad en el panorama cultural salvadoreño: Julio Cerritos es identitario para el fútbol nacional y la tradición de los Talcigüines por su constancia y compromiso en ambas áreas de alto desgaste, marcando un precedente de doble pertenencia sostenida en actividades que suelen reclamar dedicación exclusiva.

Tradición, equipo y el trasfondo social

El ritual de los Talcigüines no se reduce al disfraz ni a la presencia simbólica. Según las declaraciones, el drama expresa una batalla entre el bien y el mal basada en citas bíblicas, y la ejecución demanda la participación de un colectivo con división de roles y responsabilidad hacia la comunidad. Cerritos enfatizó la relevancia social del acto, señalando el valor del azote ritual como mecanismo simbólico para liberar del pecado, integrando así su labor individual en una práctica de alcance colectivo.

Con este testimonio, Julio Cerritos ilustra un modelo de coexistencia profesional y devocional inédito en la documentación mediática contemporánea del deporte salvadoreño, manteniendo en paralelo las exigencias de la Segunda División y la rigurosidad de una de las tradiciones más longevas del occidente del país.

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