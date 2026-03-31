Extinto el incendio declarado en el petrolero kuwaití atacado en aguas de Dubái

La posibilidad de un vertido de hidrocarburos en las aguas cercanas al puerto de Dubái tras el ataque al superpetrolero kuwaití Al Salmi mantiene la atención de las autoridades, que han iniciado una evaluación exhaustiva de los daños en la embarcación. Según publicó la Oficina de Medios de Dubái, el incendio declarado en el navío ya ha sido sofocado, aunque equipos especializados continúan revisando el estado del buque para verificar el alcance del incidente ocasionado por el impacto.

De acuerdo con informaciones recogidas por KUNA, la agencia de noticias de Kuwait, la Corporación de Petróleo de Kuwait detalló que el petrolero “estaba completamente cargado” cuando recibió un ataque directo “malicioso” atribuido a Irán, mientras la nave permanecía anclada en el puerto de la ciudad emiratí. La compañía aseguró que, tras el impacto, se produjeron daños materiales en el casco y se desató un incendio a bordo. Si bien se alertó sobre “la posibilidad de un derrame”, la corporación kuwaití aclaró que no se registraron víctimas humanas. Las autoridades portuarias realizaron acciones inmediatas para controlar el fuego y prevenir consecuencias mayores.

La Oficina de Medios de Dubái confirmó en un comunicado en sus redes sociales que los equipos de emergencia han extinguido el incendio y que la situación aún está bajo revisión para determinar los efectos exactos del siniestro. Mientras tanto, el consorcio petrolero kuwaití insistió en que la tripulación resultó ilesa y enfatizó que técnicos y especialistas están en proceso de realizar evaluaciones técnicas meticulosas para identificar los daños tanto en la estructura como en la carga transportada.

El incidente fue inicialmente reportado también por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que emitió una alerta tras recibir un aviso del responsable de seguridad de la nave. Según consignó el UKMTO, un buque cisterna sufrió el impacto de “un proyectil desconocido” al noroeste de Dubái, a una distancia de 31 millas náuticas, es decir, más de 57 kilómetros, de la ciudad portuaria. El organismo británico ubicó el daño concreto “en el costado de estribor”, lo que habría dado comienzo al incendio. UKMTO señaló también que toda la tripulación permanecía a salvo y manifestó, a diferencia de la versión kuwaití, que “no se ha registrado ningún impacto ambiental”. Las discrepancias entre los informes ponen el foco sobre el estado de las aguas y la evaluación final de posibles derrames.

La petrolera estatal de Kuwait, mediante un comunicado recogido por KUNA, subrayó que el incidente fue resultado de un ataque dirigido, confirmando la autoría atribuida a Irán y advirtió sobre el peligro que un evento de estas características representa tanto para la seguridad marítima como para la integridad del tráfico comercial de hidrocarburos en una vía crítica para la economía global.

El contexto del siniestro se enmarca en un incremento de las tensiones en la región del estrecho de Ormuz. Según detalló el medio KUNA, los movimientos recientes en el área derivan de la escalada surgida a partir de una acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra intereses iraníes, lo que ha provocado que Irán ordene el cierre de facto de ese corredor marítimo estratégico, permitiendo únicamente el paso a barcos que no se consideren alineados con sus adversarios. El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado internacionalmente en condiciones normales, según datos consignados por la agencia.

En respuesta a la situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Irán sobre posibles represalias si el cierre del paso marítimo no se revierte y no se logra un acuerdo diplomático en el corto plazo. Trump puntualizó que la isla de Jark —plataforma desde la que Irán exporta la gran mayoría de sus hidrocarburos— se encuentra en el centro de su amenaza, en caso de que las negociaciones fracasen y la navegación permanezca restringida según informaciones recogidas por KUNA.

El tráfico marítimo de la región experimenta restricciones y los armadores muestran preocupación ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia que afecten no solo la seguridad personal de las tripulaciones, sino también la propia estabilidad del comercio energético internacional. La evaluación de daños y la prevención de un posible vertido, al igual que el restablecimiento de la normalidad en la circulación marítima, continúan como prioritarios para las autoridades en Dubái y para los organismos internacionales involucrados en la supervisión del incidente.