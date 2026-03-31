La china Cosco consigue que dos cargueros crucen el estrecho de Ormuz, según MarineTraffic

Shanghái (China), 31 mar (EFE).- Dos cargueros de la naviera estatal china Cosco Shipping y otro buque que se declaró de propiedad y tripulación del país asiático pero con bandera de Panamá lograron cruzar el estrecho de Ormuz este lunes, según datos del portal de seguimiento de rutas marítimas MarineTraffic.

Los mapas de esa plataforma reflejan que tanto los buques de Cosco 'Indian Ocean' y 'Arctic Ocean' como el panameño 'Mac Hope' se encuentran ya en aguas al este de Ormuz tras atravesar esa vía marítima clave por la que transita el 20 % del crudo y gas natural consumido a nivel mundial y que se encuentra bloqueada 'de facto' por Irán.

Las naves de Cosco tenían previsto zarpar hacia Malasia a mediados de marzo, pero los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, dirigidas también contra otros países de la región, las dejaron atrapadas dentro del golfo Pérsico.

Este viernes, el portal de noticias digital Caixin había informado que ambos cargueros habían iniciado un intento de cruzar Ormuz, pero, según la consultora especializada Lloyd's List Intelligence, tuvieron que darse la vuelta después de que la Guardia Revolucionaria iraní, que ha anunciado un sistema de peajes, les negara el paso.

MarineTraffic informó finalmente en la tarde de este lunes del tránsito exitoso: "Tras abortar un intento inicial de tránsito el viernes, los cargueros de Cosco han cruzado con éxito el estrecho de Ormuz, una posible señal de un cambio en la situación para las rutas marítimas comerciales. (...) Se trata del primer cruce exitoso de un carguero importante desde que comenzó el conflicto".

Los dos buques de Cosco transportan contenedores mayormente vacíos de carga, y tienen como destino declarado Port Klang (Malasia). Por su parte, el 'Mac Hope' cambió la información de destino a 'China Owner&Crew' ('propietario y tripulación chinos', en inglés) en sus sistemas de transmisión.

Cosco acepta reservas

La semana pasada, Cosco había anunciado que volvería a aceptar nuevas reservas de contenedores ordinarios con destino a varios países de Oriente Medio, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Catar, Kuwait e Irak, según un aviso a clientes.

Un día más tarde, el carguero 'Aquarius' atracó en el puerto de Sohar (Omán), situado a unos 240 kilómetros al sur de Ormuz, con casi 200.000 toneladas de bienes destinados a los países del Golfo.

No obstante, la consultora Trivium China llama hoy a "no adelantarnos": "Por un lado, Irán insiste en que el estrecho está abierto para la navegación de 'países amigos', incluyendo a China (...). Por otro, los buques de Cosco estaban vacíos y se habían quedado atrapados en el Golfo desde finales de febrero".

Fuentes citadas la semana pasada por Caixin aseguraron que Cosco ha priorizado el regreso de cargueros vacíos porque, en caso de ser atacados al pasar por Ormuz, sufrirían menos daños que los buques petroleros que la naviera china tiene en el golfo Pérsico, los cuales están totalmente cargados.

"Si Cosco reanuda los tránsitos hacia el interior (del estrecho de Ormuz), entonces sabremos que sus cálculos han cambiado", agrega Trivium.

En las últimas semanas, los ataques y amenazas en la zona han alterado la navegación comercial y elevado los costes logísticos, lo que ha causado un encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales que ha afectado también a China, donde los combustibles han registrado una de sus mayores subidas recientes. EFE