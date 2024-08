John Travolta visitó Isla de Pascua: “Huele a mucha plata”

Travolta se sacó fotos y mandó saludos por doquier al arribar a Isla de Pascua.

Diversas reacciones tuvieron los habitantes de Isla de Pascua -conocida también como Rapa Nui-, tras la visita del popular actor John Travolta, quien arribó este domingo a la paradisíaca isla. El protagonista del film ‘Grease”, de 70 años, se encuentra recorriendo Sudamérica en su jet privado, acompañado de miembros de su familia.

Las imágenes dan cuenta de un distendido Travolta, quien a su llegada al aeropuerto se dio tiempo de saludar a los locales, tomarse fotos y mandar saludos de cumpleaños por video, ataviado con el tradicional collar de flores - llamado ‘karone tiare’ -, característico de la cultura polinésica, con el que suelen recibir en la isla a los turistas.

Cabe señalar que en Rapa Nui están más que acostumbrados a las celebridades, a quienes no suelen darles mucha importancia. Histórica fue la visita del vocalista de Guns N’ Roses, Axel Rose, quien en su visita hace años le dio vacaciones a su guardaespaldas e intercambió con un isleño sus pesadas zapatillas con caña por unas humildes ojotas, con las que recorrió la isla feliz de la vida y sin ser molestado.

Travolta revolucionó la isla a su llegada.

Pero volvamos a Travolta. Un isleño, identificado como ‘Poloto’, dijo al ser consultado por la prensa que “al principio, no lo reconocí. Huele a mucha plata”, aseguró entre risas al programa de Mega “De Paseo”.

“Seguramente vino porque nuestra isla es conocida como ‘el paraíso del amor’”, aventuró.

Eugenia Berríos, también residente, contó que “lo encontramos en el aeropuerto. Llegó en su jet privado. Lo pasamos súper bien cuando llegó, porque recibió a toda la gente muy contento, no les hizo el quite”.

Berríos afirmó que “andaba muy tranquilo con su hijo y por lo que escuché, con su hermana. Se quedó en un hotel de Rapa Nui y por lo que veo, lo pasó súper bien”.

Por último, Eugenia afirmó que el estadounidense “es muy simpático y muy amigable con la gente. Acá, en la isla, como que los famosos no son muy halagados, pero en este caso es John Travolta, entonces estábamos todos vueltos locos porque ayer se había publicado que estaba en la isla”.

El diputado Hotuiti Teao también confirmó la llegada de Travolta a la isla, publicando un video en TikTok con registros del actor al aterrizar en Rapa Nui. “Bienvenido a Rapa Nui”, escribió el parlamentario, sumándose al entusiasmo por la presencia de la estrella en uno de los destinos más emblemáticos de Chile.

Según Gonzalo Ramírez, conductor del matinal ‘Mucho Gusto’, de Mega, “en Isla de Pascua pidió un cocinero particular, y tuvieron que hacer malabares, porque no hay mucha infraestructura y faltan manos”.

Famoso o no, igual tuvo que pasar el examen del perro antidrogas.

Visita a Argentina

Travolta arribó a Rapa Nui tras un paso de tres días por Argentina. Primero visitó San Carlos de Bariloche - donde reservó por completo el Hotel Catedral, de la familia de Valeria Mazza -, y luego causó furor en su paso por Buenos Aires al visitar una reconocida tanguería en el barrio de Barracas.

“La verdad no lo esperábamos. No lo podíamos creer. Se ve que ya había cenado, porque sacó entrada para el VIP junto con la hermana y un hijo. Fue muy amable. Llegó y preguntó si era posible que no le tomáramos fotos. Después nos comentó que si esperábamos a a que todos se fueran, él se iba a sacra fotos (con nosotros). Luego del show pidió que el elenco subiera al VIP. El nos dijo que cuando visitaba Argentina siempre pasaba por la puerta, porque se hospedaba en la casa de alguien que vive por Quilmes”, comentó Soledad Soler, encargada de los eventos en la tanguería.

Por ahora no está claro qué país será el siguiente en su periplo por América Latina.