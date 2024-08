Imputaron a un profesor universitario uruguayo que había llamado “nazi” a la directora de Cultura del gobierno

La directora nacional de Cultura de Uruguay, Mariana Wainstein (EFE/ Raúl Martínez)

El profesor Carlos Musso, grado 5 de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar), posteó en su cuenta de Instagram una imagen de la directora de Cultura, Mariana Wainstein, y la acompañó con una leyenda: “Nazi”. Luego borró la publicación, pidió disculpas y expresó su arrepentimiento en público, pero no lo hizo directamente con la funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Musso fue imputado este viernes por injurias e incitación al odio, informó Búsqueda. El fiscal Diego Pérez solicitó la formalización de la investigación a partir de la denuncia penal que presentó la directora nacional.

En el auto de formalización se establece que se inicia la investigación por “presunta comisión del delito de injuria” y un delito de “incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas”. Además, establece que Musso debe fijar domicilio y no modificarlo y que tiene prohibido el acercamiento a Wainstein por un radio de 500 metros.

En mayo, tras la publicación de Musso, fue el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien publicó en X una captura de la publicación y cuestionó fuertemente al profesor de la Facultad de Bellas Artes.

El posteo de un profesor universitario uruguayo en el que acusan de nazi a la funcionaria Mariana Wainstein

“Este señor que trata de nazi a la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, es profesor grado 5 de la Universidad de la República. Mariana es judía. Lo de la Udelar y el antisemitismo empieza a ser hábito. (En) la autonomía no se puede amparar cualquier cosa”, escribió el jerarca. Da Silveira dijo que confiaba en que las autoridades de la Udelar asumirían “la gravedad” de la situación.

Da Silveira acompañó su posteo con la publicación agresiva de Musso.

La directora de Cultura declaró entonces a Radio Montecarlo que el comentario de Musso Rinaldi la preocupó y enojó. Sintió además una necesidad de “hacer algo”, por lo que decidió denunciar esta situación ante la justicia. “Lo que menos hizo fue ofenderme porque no creo que Carlos Musso tenga la capacidad de ofender u ofenderme a mí, por lo menos. Pero lo que hizo me preocupa y voy a hacer la denuncia para dar lo que pueda para que esto no vuelva a pasar”, expresó.

El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Pablo da Silveira (EFE/Federico Gutiérrez)

Musso Rinaldi se mostró arrepentido de lo que hizo. Reconoció que fue “un disparate” haber calificado a Wainstein de nazi. “Andaba mal y tiré algo de lo que me arrepiento”, expresó. El profesor aseguró que la situación en Gaza es un problema que lo “supera profundamente” y que, en medio de una mala situación personal, escribió algo que borró “lo más rápido que pudo”. “Me di cuenta de que había sido un mal momento personal. Inaceptable totalmente. Hay mil maneras de poder manifestar discrepancias, pero no así”, agregó, en declaraciones que dio ese mes a El País.

Fernando Medina, el decano de la Facultad de Artes, donde Musso es docente, se comunicó también con Da Silveira y Wainstein y les manifestó el repudio por la publicación. También convocó al Consejo de la Facultad para que se expidiera.

Tras la decisión de la Justicia, Wainstein declaró a Búsqueda que quedó conforme con la imputación. “Me enorgullece como uruguaya y fortalece mis convicciones. Además del tema personal, sentí una responsabilidad ciudadana de alentar a la sociedad y hoy escuchando a la Fiscalía me quedé tranquila, porque este tipo de cosas no pueden suceder en nuestro país. Siempre valoramos las diferencias de opinión pero no los insultos. Creo y defiendo el derecho a la libre expresión, pero en el entendido de que cada quien es responsable por lo que expresa”, señaló.

Musso es un docente de 70 años que tiene trayectoria como artista visual en Uruguay. Cuando pidió disculpas, argumentó que estaba pasando por un mal momento de salud. Esto lo llevó a ser sometido a una pericia psiquiátrica por esta denuncia, que aún está en curso.