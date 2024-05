Denunciaron antisemitismo creciente en una universidad uruguaya luego de que un profesor tildara de “nazi” a una funcionaria judía

La directora nacional de Cultura de Uruguay, Mariana Wainstein (EFE/ Raúl Martínez)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El profesor de la Facultad de Bellas Artes Carlos Musso Rinaldi posteó en su cuenta de Instagram una imagen de la directora de Cultura, Mariana Wainstein, y acompañó la foto con una leyenda: “Nazi”. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, publicó en X una captura de la publicación y cuestionó fuertemente al profesor de la Universidad de la República.

“Este señor que trata de nazi a la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, es profesor grado 5 de la Universidad de la República. Mariana es judía. Lo de la Udelar y el antisemitismo empieza a ser hábito. (En) la autonomía no se puede amparar cualquier cosa”, escribió el jerarca. Da Silveira dijo que confiaba en que las autoridades de la Udelar asumirían “la gravedad” de la situación.

El posteo de un profesor universitario uruguayo en el que acusan de nazi a la funcionaria Mariana Wainstein

La directora de Cultura declaró a Radio Montecarlo que el comentario de Musso Rinaldi la preocupó y enojó. Sintió además una necesidad de “hacer algo”, por lo que decidió denunciar esta situación ante la justicia. “Lo que menos hizo fue ofenderme porque no creo que Carlos Musso tenga la capacidad de ofender u ofenderme a mí, por lo menos. Pero lo que hizo me preocupa y voy a hacer la denuncia para dar lo que pueda para que esto no vuelva a pasar”, expresó.

Musso Rinaldi se mostró arrepentido de lo que hizo. En declaración a El País, reconoció que fue “un disparate” haber calificado a Wainstein de nazi. “Ayer (por el lunes) andaba mal y tiré algo de lo que me arrepiento”, expresó. El profesor aseguró que la situación en Gaza es un problema que lo “supera profundamente” y que, en medio de una mala situación personal, escribió algo que borró “lo más rápido que pudo”. “Me di cuenta de que había sido un mal momento personal. Inaceptable totalmente. Hay mil maneras de poder manifestar discrepancias, pero no así”, agregó.

El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Pablo Da Silveira (EFE/Raúl Martínez)

Musso Rinaldi se disculpó y aseguró que si le toca responder a un llamado del decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, o del rector de la Udelar, Rodrigo Arim, lo hará. “Voy a tener que asumir mi error, no tengo otra cosa que decir que pedir disculpas”, aseguró. El profesor de la Udelar aseguró que le preocupó que Wainsten “volviera a tomar la bandera de un holocausto cuando los palestinos no lo hicieron”. “Eso realmente me enojó. Luego yo, torpemente, hice lo que hice”, aseguró.

“Me tiene mal por qué se hace el uso de una cosa tan espantosa como lo que fue el holocausto durante el gobierno nazi, mezclarlo con lo que está pasando en Palestina; son dos cosas muy distintas”, aseguró.

Tras los comentarios de Musso Rinaldi, Wainstein consideró que es importante que “el día de mañana, cuando alguien esté mal, no haga algo así”. Con su denuncia, busca que “quede algo ejemplarizante” y poner “a prueba” el sistema judicial del país.

La sede central de la Universidad de la República, en Montevideo (Udelar)

“Esto es un acto de odio. A mí no me pidió disculpas. Es un acto muy grave. Sí me llamó el decano de la Facultad de Artes y me pidió disculpas institucionales por las palabras de un docente de la facultad. Es muy grave que alguien así dé clases porque está formando gente joven y evidentemente tiene un sesgo muy raro, grande y difícil de explicar. Me parece un acto aberrante en un grado 5 de la Universidad de la República”, señaló.

La directora de Cultura dijo que está “expectante” respecto a la decisión que tomará la Udelar con este episodio.

“Está estudiado cómo el fascismo funciona en ola, cuando gente que no tiene ni idea de qué se está hablando se cuelga a cualquier incitación al odio. Siempre hay gente que se cuelga”, señaló. Wainstein aseguró que en este caso se dio una situación inversa: fueron más los comentarios de repudio.